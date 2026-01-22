HAUS 75 ülkeye ihracat yapıyor
Santrifüj teknolojileri konusunda dünya genelindeki 8 şirketi ve geniş bayilik ağı ile faaliyet gösteren HAUS Makina, 35 milyon euro yatırımla kurduğu 100 bin metrekare alana sahip genel merkezinde üretim kapasitesini artırmanın yanında, Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarını da ileri aşamaya taşıdı.
HAUS Makina Operasyonlar ve İnovasyon Başkan Yardımcısı İbrahim Akman, yeni HAUS Genel Merkezi’nin 14 futbol sahası büyüklüğünde bir alanda, Bilim ve İnovasyon Merkezi, onaylı Ar- Ge merkezi, laboratuvarlar ve test alanları ile sektöre öncülük eden çalışmaların odak noktası olduğunu söyleyerek, entegre yapısıyla sadece üretim değil, geleceğin sanayisini temsil ettiğini ifade etti.
"Dünya genelinde farklı sektörlere çözüm üretiyoruz"
Yeni genel merkezlerini Aydın ASTİM Organize Sanayi Bölgesi’nde hayata geçirdiklerini dile getiren Akman, “Yeni genel merkezimiz şirketimizin küresel büyüme stratejisine önemli katkılar sağlıyor. 35 milyon euro yatırımla kurulan ve 100 bin metrekare alan üzerinde, 68 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olan bu modern tesis, sadece üretim kapasitemizi artırmakla kalmıyor, aynı zamanda Ar- Ge ve inovasyon çalışmalarımızı da ileriye taşıyarak HAUS’un yenilikçi vizyonu için itici bir güç oluşturuyor. Bugün itibarıyla 75 ülkeye yaptığımız ihracatı bu merkezle daha da ileriye taşıyacağız” dedi.
HAUS’un endüstri, gıda, çevre, enerji, gemicilik ve atık su arıtma sektörleri başta olmak üzere geniş bir yelpazede kullanılan santrifüj teknolojileriyle öne çıktığını belirten İbrahim Akman, şirket hakkında şu bilgileri verdi: “Dekantörler, separatörler, kontinü sistem zeytinyağı tesis ve ekipmanları, vidalı presler, turbo blower ve mobil üniteler gibi geniş ürün portföyümüzle, dünya genelinde farklı sektörlere çözüm üretiyoruz. Yıllık 1300 makine üretim kapasitesine sahibiz. İhracat odaklı büyüme stratejimizle küresel pazarda daha güçlü bir konuma ulaşmayı hedefliyoruz. Yerli ve milli bir üretici olarak globaldeki operasyonlarımızı başarıyla sürdürüyor, ihracat ağımızı genişleterek global pazarlarda etkimizi artırmaya ve global arenada da sektörün öncülerinden olmaya devam ediyoruz.”