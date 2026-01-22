HAUS 75 ülkeye ihracat yapıyor

HAUS Makina Operasyon­lar ve İnovasyon Başkan Yardım­cısı İbrahim Akman, yeni HAUS Genel Merkezi’nin 14 futbol saha­sı büyüklüğünde bir alanda, Bilim ve İnovasyon Merkezi, onaylı Ar- Ge merkezi, laboratuvarlar ve test alanları ile sektöre öncülük eden çalışmaların odak noktası olduğu­nu söyleyerek, entegre yapısıyla sadece üretim değil, geleceğin sa­nayisini temsil ettiğini ifade etti.

"Dünya genelinde farklı sektörlere çözüm üretiyoruz"

Yeni genel merkezlerini Aydın ASTİM Organize Sanayi Bölge­si’nde hayata geçirdiklerini dile ge­tiren Akman, “Yeni genel merkezi­miz şirketimizin küresel büyüme stratejisine önemli katkılar sağlı­yor. 35 milyon euro yatırımla kuru­lan ve 100 bin metrekare alan üze­rinde, 68 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olan bu modern tesis, sadece üretim kapasitemizi artır­makla kalmıyor, aynı zamanda Ar- Ge ve inovasyon çalışmalarımızı da ileriye taşıyarak HAUS’un yeni­likçi vizyonu için itici bir güç oluş­turuyor. Bugün itibarıyla 75 ülke­ye yaptığımız ihracatı bu merkezle daha da ileriye taşıyacağız” dedi.

HAUS’un endüstri, gıda, çevre, enerji, gemicilik ve atık su arıtma sektörleri başta olmak üzere geniş bir yelpazede kullanılan santrifüj teknolojileriyle öne çıktığını be­lirten İbrahim Akman, şirket hak­kında şu bilgileri verdi: “Dekantör­ler, separatörler, kontinü sistem zeytinyağı tesis ve ekipmanları, vi­dalı presler, turbo blower ve mo­bil üniteler gibi geniş ürün portfö­yümüzle, dünya genelinde farklı sektörlere çözüm üretiyoruz. Yıl­lık 1300 makine üretim kapasite­sine sahibiz. İhracat odaklı büyü­me stratejimizle küresel pazarda daha güçlü bir konuma ulaşmayı hedefliyoruz. Yerli ve milli bir üre­tici olarak globaldeki operasyon­larımızı başarıyla sürdürüyor, ih­racat ağımızı genişleterek global pazarlarda etkimizi artırmaya ve global arenada da sektörün öncü­lerinden olmaya devam ediyoruz.”