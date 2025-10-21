HAVELSAN ve Kredi Kayıt Bürosu’ndan stratejik teknoloji iş birliği

Türkiye’nin savunma sanayi öncülerinden HAVELSAN ile finansal veri paylaşımının lider kuruluşu Kredi Kayıt Bürosu (KKB), yerli ve güvenli teknoloji alanında güçlerini birleştirdi.

20 Ekim 2025’te HAVELSAN Teknoloji Kampüsü’nde imzalanan anlaşma kapsamında, HAVELSAN’ın MAIN Yapay Zekâ Platformu başta olmak üzere geliştirdiği yazılım ve teknoloji ürünleri, KKB’nin Kloudeks bulut altyapısı üzerinden kurumlara hizmet olarak sunulacak.

Güvenli dijital dönüşüm

KKB Genel Müdürü Gökhan Şahin, Kloudeks’in TIER IV sertifikalı veri merkeziyle işletmelere güvenli ve yerli bulut çözümleri sunduklarını belirterek, “HAVELSAN iş birliğiyle yapay zekâ, veri tabanı, siber güvenlik ve DevOps çözümlerini uçtan uca servis olarak sunacağız” dedi.

HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar ise, verilerin güvenli biçimde Türkiye içinde kalmasının önemine dikkat çekerek, “Üretken yapay zekâ platformumuz MAIN ile finans sektörüne özel güvenli çözümler geliştiriyoruz. Bu iş birliği, bankacılıkta veri gizliliği ve güvenliği açısından önemli bir adım” ifadelerini kullandı.

Bu ortaklık sayesinde HAVELSAN’ın yüksek güvenlikli yazılımları, KKB’nin yerli Kloudeks altyapısı üzerinde korunarak finans sektöründeki kurumların kullanımına sunulacak. İş birliği, Türkiye’nin dijital dönüşüm vizyonuna katkı sağlarken, yerli teknolojilerin finans ve veri güvenliği alanında ulusal standart haline gelmesini hedefliyor.