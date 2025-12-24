Hayat İyi Yaşam Merkezi’ne dört prestijli ödül

88 yıllık köklü geçmişe sahip Hayat Holding, 6 Şubat depremlerinin ardından Malatya Samanköy’de hayata geçirdiği Hayat İyi Yaşam Merkezi ile özel sektör-kamu-akademi iş birliklerinin başarılı bir örneğini sundu. “Nesiller Boyu Fayda” vizyonuyla geliştirilen proje, yılın öne çıkan ödül platformlarında birden fazla kategoride takdir topladı.

Topluma değer katan projeler

Hayat İyi Yaşam Merkezi, kamu ve yerel yönetimlerin sosyal sorumluluk projelerini ödüllendiren Toplumsal Fayda Ödülleri kapsamında Topluma Değer Katan Projeler kategorisinde Afet Yönetimi Ödülüne layık görüldü.

Proje ayrıca İklim ve Sürdürülebilirlik Zirvesi’nde iki ayrı kategoride başarı elde ederek Yılın Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi ve Yılın Sosyal Etki Kampanyası başlıklarında Gümüş Ödül kazandı.

İletişim sektörünün en prestijli organizasyonlarından Altın Pusula Ödülleri’nde ise Hayat İyi Yaşam Merkezi, Doğal Afetlerde Risk, Kriz ve İletişim Yönetimi kategorisinde ödül aldı. Proje, İstanbul Marketing Awards’ta da Kurumsal İletişim & Sürdürülebilirlik üst başlığı altında ödüllendirildi.

Ödüller, Hayat Holding’in afet sonrası yaklaşımının yalnızca acil yardımlarla sınırlı kalmadığını; iyi olma hâlini güçlendiren, kapsayıcı ve uzun vadeli sosyal etkiyi hedefleyen bir model sunduğunu ortaya koydu.

Deprem bölgesinde bütüncül bir yaşam alanı

Türkiye’nin en büyük konteyner yerleşkesi olan Malatya Samanköy’de, Hacettepe Üniversitesi’nin akademik katkılarıyla kurulan Hayat İyi Yaşam Merkezi, deprem bölgesindeki ilk özel sektör–akademi ortaklığı olma özelliğini taşıyor. Kütüphane, bilgisayar odası, anne-bebek destek birimi ve farklı yaş gruplarına yönelik alanlarıyla merkez, bugüne kadar 112 bin 132 kişiye ulaştı ve konteyner kentte umut ve dayanışmanın simgesi hâline geldi.