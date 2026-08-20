Hazır betonda daralma baskısı devam ediyor

Yıllık değişimler incelendiğinde ise tüm endekslerin negatif bölgede yer aldığı ve sektör genelinde bir daralma eğiliminin hâkim olduğu görüldü. Buna karşılık güven endeksinde bir miktar iyileşme yaşandı. Söz konusu güven endeksi, haziran ayında 98,5 seviyesindeyken temmuzda 98,9 seviyesine yükseldi. Endekste yaşanan 0,4 puanlık artış, sektöre ilişkin güven algısında az da olsa bir iyileşmeye işaret etti. Bununla birlikte, endeksin 100,00 eşik değerinin altında kalmaya devam etmesi, sektörde güvenin henüz güçlü ve kalıcı bir toparlanma göstermediğini ortaya koydu. Firmaların ekonomik görünüm ve inşaat sektörüne ilişkin değerlendirmelerinde temkinli yaklaşımın sürdüğü görüldü.

Rapor sonuçlarını değerlendiren Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) Başkanı Yavuz Işık, temmuz ayında tüm endeksler yıllık bazda gerilerken, hazır beton sektöründe daralma baskısının sürdüğünü belirterek, “En belirgin düşüş yüzde 1,5 ile faaliyet endeksinde yaşandı. Bu durum sahadaki fiili iş hacminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yavaşlama olduğuna işaret etmektedir” dedi.

Finansman maliyetleri faaliyetleri kısıtlıyor

Türk inşaat sektörünün, dezenflasyon sürecinin ve gerileyen yıllık enflasyonun oluşturduğu olumlu beklentilere karşın, yüksek borçlanma maliyetleri ve sıkı parasal koşullarla bir dengeleme süreci yaşadığını söyleyen Işık, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Krediye erişimde devam eden zorluk ve yüksek finansman maliyetleri, özellikle özel sektörün konut ve ticari gayrimenkul yatırımlarını kısıtlamayı sürdürmektedir. Buna karşılık, kentsel dönüşüm projeleri, deprem bölgesindeki altyapı ile konut yapım faaliyetleri ve kamu odaklı projeler sektörün temel taşıyıcı unsurları olmaya devam ediyor.”