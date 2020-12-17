Henkel'de üst düzey atama

Henkel, yaptığı üst düzey atama ile Henkel Türkiye CFO’luğu ile Orta Doğu, Afrika ve Hindistan Bölge CFO’luğu görevlerine Bülent Pehlivan'ı getirdi.

1 Aralık 2020 tarihi itibarıyla Türkiye CFO’su görevine atanan Bülent Pehlivan, bu görevine ek olarak 1 Mart 2021 tarihinden itibaren de Orta Doğu, Afrika ve Hindistan Bölge CFO’su görevine başlayacak. Pehlivan bu görevi, 2021 yılı Şubat ayı sonunda emekliye ayrılacak olan Erdem Koçak’tan devralacak.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği’nin ardından, Boğaziçi Üniversitesi’nde İşletme dalında yüksek lisans derecesini tamamlayan Bülent Pehlivan, iş hayatına Türk Henkel'in Finans organizasyonunda başladı.

Finans alanındaki deneyimini global olarak genişletmek amacıyla merkez ofise transfer olan ve Düsseldorf'taki Kurumsal Finans ekibine katılan Pehlivanoğlu, kariyerine Orta Doğu ve Afrika Bölge Finansal Kontrol bölümünde devam etti. Sonrasında Türkiye ve Mısır CFO’luğu rollerini üstlenen Bülent Pehlivan, son olarak BSH Türkiye'de CFO görevinde, çeşitli fonksiyonlardan sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.