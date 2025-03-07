Hepsiburada'nın 2030 hedefi: 120 bin girişimci kadına ulaşmak

Hepsiburada Üst Yöneticisi (CEO) Nilhan Onal Gökçetekin, e-ticaret ekosistemi içindeki kadın çalışan ve lider oranını artırmaya çalıştıklarını belirterek, "Hedefimiz 2030'da 120 bin girişimci kadına ulaşmak." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla hazırladığı "İş Dünyasının Kadın Yöneticileri" temalı dosya haberin dördüncü bölümünde, Hepsiburada CEO'su Nilhan Onal Gökçetekin'in değerlendirmelerine yer verildi.

Kadınların iş dünyasında yaşadıkları zorluklara değindi

Gökçetekin, kadınların iş dünyasında var olma mücadelesinin yalnızca bireysel yeteneklerle değil, sistemsel bariyer ve toplumsal dinamiklerle de doğrudan bağlantılı olduğunu söyledi.

İş dünyasındaki kadın liderlerin yaşadıkları en büyük zorluklara işaret eden Gökçetekin, bu zorluklar arasında cinsiyet temelli ön yargıların, fırsat eşitsizliğinin, iş-özel hayat dengesine dair algıların ve finansmana erişimde yaşanan sorunların yer aldığını belirtti.

Gökçetekin, bu bariyerleri aşmanın en güçlü çözümünün ise kadınların kendi potansiyellerine inanmaları, toplumun bu potansiyeli destekleyecek sistemleri kurması ve kadınların birbirleriyle dayanışması olduğunun altını çizdi.

Kadın liderlerin yalnızca başarılı olmak için değil, gelecek nesillere daha adil ve eşit fırsatlar sunmak için de mücadele etmeye devam etmeleri gerektiğini aktaran Gökçetekin, "Bu anlamda benim en çok inandığım stratejilerden biri, kadınların iş dünyasındaki liderliğini yalnızca bir çeşitlilik unsuru olarak görmek yerine, bir zorunluluk olarak ele almak." diye konuştu.

"Arkamdan gelen kadınlara yol açmam gerektiğini biliyorum"

İş yaşamında karşılaştığı en büyük zorluklara örnek veren Gökçetekin, bunlardan birinin, küresel iş dünyasında rekabet ederken kadın liderlik özelliklerine dair kalıplaşmış ön yargılarla mücadele etmek olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Erkek egemen sektörlerde, karar alma mekanizmalarında kadınlara bazen daha fazla kanıt sunmaları gerektiği söylenir. Ancak liderin başarısı, cinsiyetinden bağımsız olmalı ve vizyonu, stratejik zekası, takımıyla oluşturduğu sinerjiyle ölçülmeli.

Bu yüzden de kariyerim boyunca sonuçlarla konuşmaya odaklandım. Çünkü iş dünyasında liderliğin en büyük göstergesi, ortaya koyduğunuz değer. Bu değeri artırmak için insanlara yatırım yapmak, ekibimi güçlendirmek ve inovasyonu teşvik etmek her zaman önceliğim oldu. Aynı zamanda kadın liderlerin sadece bireysel başarısının yetmeyeceğinin bilinciyle arkamdan gelen kadınlara yol açmam gerektiğini biliyorum. Bundan ötürü mentörlük ve liderlik gelişimi konularında aktif rol almaya özen göstermeye devam ediyorum."

"Destekleyici bir kültür oluşturulmalı"

İş yaşamında tek bir figürden değil, sınırları zorlayan, engelleri aşan ve dünyayı değiştiren kadınlardan ilham aldığını vurgulayan Gökçetekin, en çok da girişimci kadınların kendisine ilham verdiğini ifade etti.

Hepsiburada olarak destekledikleri kadın girişimcilerin, büyük sermayeleri olmadan, sadece tutkuları, yaratıcılıkları ve çalışkanlıklarıyla iş kurduklarına dikkati çeken Gökçetekin, onların hikayelerinin, başarının şartlardan değil, kendilerine olan inançtan doğduğunu hatırlattığını söyledi.

Gökçetekin, kadınların iş hayatında karşılaştığı zorlukları aşmak için bireysel çabaların yanı sıra şirketler, toplum ve iş dünyası aktörlerinin bilinçli adımlar atması ve eşitlikçi, destekleyici bir kültürün oluşturulması gerektiğini kaydetti.

Şirketlerdeki erkek ve kadın liderlerin, kadın çalışanları destekleyen mentörler olarak hareket etmesinin onların yükselmesini hızlandıracağına işaret eden Gökçetekin, Hepsiburada'da oluşturdukları dayanışma platformu "Hepsinspire" ile kadın çalışanların birbirini desteklediği ve güçlendirdiği bir kültürü inşa etmeye çalıştıklarını anlattı.

"Çalışanların %51'inin kadın olmasından gurur duyuyoruz"

Teknoloji ve e-ticaret sektörünün, uzun süre erkek egemen sektörler olarak görüldüğüne dikkati çeken Gökçetekin, "Ancak bu algıyı değiştirmek bizim elimizde. Hepsiburada bünyesinde, hem e-ticaret sektöründe hem de e-ticaretin dokunduğu kadınların hayatlarında pozitif etki yaratmaya odaklanıyoruz." dedi.

Şirket olarak çalışanlarının yüzde 51'inin kadın olmasından gurur duyduklarını kaydeden Gökçetekin, bu oranın, sektörlerinde kadın istihdamını artırma konusundaki kararlılıklarının bir göstergesi olduğunu ve kadın liderlik programlarıyla da çalışanlarının üst kademelere yükselmesini teşvik ettiklerini belirtti.

Gökçetekin, böylece Türkiye'de e-ticaret ekosistemi içinde kadın çalışan ve lider oranını artırmaya çalıştıklarına dikkati çekerek, "E-ticaret alanında kadın girişimcileri büyütmek, markalarını güçlendirmek ve hatta onları ölçeklendirerek dünya çapında tanınır kadın markaları çıkarmak en büyük arzumuz. Bu nedenle bu 8 Mart'ta da girişimci kadınlara özel kampanyamızla onları destekleyeceğiz. Hedefimiz 2030'da 120 bin girişimci kadına ulaşmak." ifadelerini kullandı.

"En önemli şey sizin kendinize duyduğunuz güven"

Kariyerine yeni başlayan genç kadınlara tavsiyelerde bulunan Gökçetekin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kendinize inanın. Bazen çevrenizde şüphe duyanlar olabilir ama en önemli şey sizin kendinize duyduğunuz güven. Hata yapmaktan korkmayın. Hata yapmak, ilerlemenin en doğal yoludur. Eğer hiç hata yapmıyorsanız, yeterince büyük düşünmüyorsunuz demektir. İyi mentörler, rol modeller bulun. Doğru mentörlük, kariyerinizin yönünü değiştirebilir. Kendinizi sürekli geliştirin. Dünya değişiyor, iş dünyası değişiyor. Öğrenmeye açık olun.

Kariyer yolculuğunda eşlerin ve ailelerin desteği yadsınamaz. Bu açılardan genç kadınlara tavsiyem, kariyer yolculuğunuzda sizleri destekleyen yol arkadaşlarıyla birlikte olmanız. Ben bu açılardan çok şanslıydım. Çok yetenekli kadınların bu destekleri olmadığından kariyerlerinde hak ettikleri yerlere ulaşamadıklarını gördüm. Azimli olmak, çalışmak ve tutkulu olmak kadar siz kariyer basamaklarını tırmanırken yanınızda olacak, destekçiniz olacak bir ailenizin olması da yeri geldiğinde ilk saydığım unsurlar kadar önemli."