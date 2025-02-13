HESİAD yeni dönem başkanını seçti

Elvan Tuğsuz Güven, yeniden Hidroelektrik Santralları Sanayi İş İnsanları Derneği başkanı seçildi. Derneğin Ankara'da düzenlenen 13. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda başkan seçiminin yanı sıra, 2023 ve 2024 yılları değerlendirildi, 2025 ve 2026 hedefleri ele alındı.

Asil yönetim kurulu üye sayısı 7'den 9'a çıkarılırken, asil ve yedek yönetim kurullarındaki toplam 4 kadın üye sayısı korundu ve 3 ayrı başkan yardımcılığı pozisyonu oluşturulmasına karar verildi.

Kurulda yeni denetim kurulu üyeleri de belirlendi. Buna göre HESİAD Yönetim Kurulunda, Elvan Tuğsuz Güven HESİAD başkanı, Yusuf Hüseyin Yücebaş genel sekreter ve İbrahim Balanuye sayman olarak yer alırken, İbrahim Cem Özkök, Turgay Akgün, Ziya Erdem, Emre Hatem, Elif Yağlı ve Burak Kuyan üye oldu.