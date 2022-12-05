Hızlı tüketim malları sektörü savunma verecek
Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, söz konusu teşebbüsler hakkında Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi.
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Bu kapsamda hızlı tüketim malları sektöründe faaliyet gösteren üretici, tedarikçi ve perakendeci niteliğindeki bazı teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı, bugün ve yarın Rekabet Kurulunda yapılacak. Toplantı çevrim içi takip edilebilecek.