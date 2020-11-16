HPE Türkiye Genel Müdürü Güngör Kaymak’a yeni görev



Bilgi teknolojileri alanında dünyanın önde gelen şirketlerinden Hewlett Packard Enterprise (HPE) Türkiye’nin Genel Müdürü Güngör Kaymak’ın görev alanı genişledi.

Konuyla ilgili şirketten yapılan açıklamaya göre, Kaymak’ın sorumluluk alanına 1 Kasım 2020 tarihinden itibaren Kazakistan ve Kırgızistan bölgeleri de katıldı. Güngör Kaymak yeni görevinde, Türkiye’nin yanı sıra bu ülkelerde de HPE’nin global stratejileri doğrultusunda satış ve hizmet faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumlu olacak.

ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunu olan ve kariyerine Arçelik ile adım atan Kaymak, IBM Türk, HP Türkiye ve SAP Türkiye şirketlerinde yöneticilik yaptı. 2002’de Sabancı Grubu’nda çalışmaya başlayan Güngör Kaymak, Bimsa Genel Müdürlüğünün yanı sıra 2005 yılından itibaren Sabancı Telekomünikasyon Genel Müdürlüğünü de üstlendi. Bu görevlerine paralel olarak bir dönem Sabancı Holding CIO’luğunu da yürüten Kaymak 2014 yılında HP Türkiye’ye Genel Müdür olarak katıldı. 2015 yılından bu yana ise Hewlett Packard Enterprise Türkiye çatısı altında tepe yönetici olarak görev alıyor.