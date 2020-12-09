Hugo Boss Tekstil'in yeni Genel Müdürü Arif Kaya oldu

Organizasyon yapısında üst düzey görev değişimine gidilen Hugo Boss Tekstil'de Genel Müdürlük görevine 1 Kasım itibarıyla Arif Kaya getirildi.

Arif Kaya, Ocak 2014’te Hugo Boss'un dünyadaki en büyük üretim tesislerinden olan İzmir’deki Hugo Boss Tekstil Sanayi’ne Finans ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak katıldı.

Hugo Boss'taki görevine başlamadan önce otomotiv sektöründe üst düzey yöneticilik deneyimleri bulunan Kaya, işletme üzerine lisans ve yüksek lisans eğitimlerini Almanya’daki Duisburg Ünivesitesi’nde tamamladı.