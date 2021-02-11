IBM: Çalışanların refahı CEO’ların öncelikleri arasında yer alıyor

IBM, İş Değerleri Enstitüsü (IBV) tarafından yapılan "Find your essential (Temellerinizi bulun)" adlı araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Türkiye’nin de dahil olduğu 50 ülkedeki 26 sektörden 3 bin CEO'ya uygulanan anket araştırması, Oxford Economics iş birliğiyle gerçekleştirildi. IBM'in yaklaşık 20 yıldır her yıl gerçekleştirilen CEO anketlerinin sonuçlarıyla karşılaştırılan araştırmaya göre, çalışanların refahı CEO’ların öncelikleri arasında yer alıyor.

Yaklaşık 3 bin CEO’nun katılımıyla gerçekleştirilen araştırmaya göre, "yeteneğe", "teknolojiye" ve "ortaklıklara" odaklı olmak COVID-19 salgını sonrasında başarının anahtarı olabilir.

Araştırmaya katılan "iyi performans" gösteren şirketlerin CEO'larının yüzde 77'si, "düşük performans" gösteren şirketlerin CEO'larının ise yüzde 39'u kısa vadede kârlılığı etkileyecek olsa bile çalışanların refahına öncelik vermeyi planladığını bildirdi.

Alt kuruluşu IBV tarafından hazırlanan çalışma sonucunda IBM, liderler ve çalışanlar arası işbirliği için "dijital", "bulut destekli araçlar sağlanması", "tükenmişlik sendromunun önüne geçilmesi", "çeşitliliğe ve kapsayıcılığa odaklanılarak şirket kültürünün sürdürülmesi" gibi unsurlara dikkat edilmesini öneriyor. Bu unsurların dahil olduğu bir hibrit çalışma ortamının sunduğu uzun vade zorluklarının dikkatle değerlendirilmesi gerektiğinin de altı çiziliyor.

Teknoloji, işleri etkileyecek en önemli dış etkenler arasında

IBV araştırmasına göre CEO'ların çoğun teknolojik faktörleri, 2020 yılında yaşanan büyük çaptaki olumsuzlukların ardından gelecek birkaç yıl için işlerini etkileyecek en önemli dış etkenler arasında görüyor.

Ankete katılan CEO'ların tamamı şirketlerine avantaj sağlayabilecek en önemli teknolojilerin Bulut, Yapay Zeka (AI) ve Nesnelerin İnterneti (IoT) olduğuna inanıyor. Bu sonuca rağmen teknoloji bazlı çalışmaların en önemli zorluk olduğunu düşünen CEO’lar arasında; iyi performans gösterenlerin oranı, düşük performans gösterenlerin iki katı.

Ortaklıkların önemi artıyor

IBV araştırmasına göre, iyi performans gösteren şirket CEO'ları, ortaklıklara daha fazla odaklanıyor. Bu CEO'ların yüzde 63'ü, ortaklıkların iş performansını olumlu etkilediğini düşünüyor. Öte yandan aynı fikirde olan düşük performanslıların oranı ise, yaklaşık olarak yüksek perfomanslıların yarısı.

Araştırmanın sonuçlarına göre IBM'in tezi, iyi performans gösteren şirket CEO'larının en iyi yaptıkları işe daha fazla odaklandıkları ve daha geniş kapsamlı fikirlere erişmek için iş ortaklarına ve ekosistemlere güvendikleri yönünde. Buna ek olarak birçok liderin, iklim değişimi gibi küresel sorunların aşılmasına yönelik ilgisinin arttığı ve kalıcı değişimin desteklenmesinde ekosistemin önemli bir rol oynayabileceği gözlemlendi.

"Çalışanın işverenden beklentileri önemli ölçüde değişti"

Araştırmanın sonuçlarını değerlendiren IBM Services Kıdemli Başkan Yardımcısı Mark Foster, “COVID-19 çoğu liderin, çalışanlar gibi temel hususlara odaklanmak zorunda kalmasına neden oldu. Birçok çalışanın işverenlerinden beklentileri önemli ölçüde değişti. 'Herhangi bir yerden' çalışmak beraberinde çevik teknoloji sağlayan, çalışan refahına öncelik veren, esnek ve katılımcı kültürleri teşvik eden ve empati yeteneği yüksek liderlik modellerinin benimsenmesini gerektirebilir.” diye konuştu.

IBM Türkiye Genel Müdürü Volkan Sözmen ise, uzaktan çalışmaya salgın sonrasında da devam edecek firmaların sayısında artış olacağını belirtti. Sözmen, şunları kaydetti: “Bu durum, çalışanları ve iş süreçlerini uzaktan yönetebilme becerisini yöneticiler için daha önemli hale getirdi. Çalışanların önceliği ise uzaktan çalışma sürecini kolaylaştıracak imkanlara sahip olmak ve iş / özel hayat dengesini korumak. Uzaktan çalışmanın normalleşmesi, şirketlerin teknoloji altyapısını bu döneme adapte etmesini zorunlu kılıyor. Bu hem çalışan motivasyonu hem de iş verimliliği için kritik öneme sahip. Biz de IBM olarak hibrit bulut üzerinden sunduğumuz çözümlerimizle, uzaktan çalışmayı teknik açıdan mümkün kılan seçenekler geliştirmeye devam ediyoruz.”