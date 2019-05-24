İbrahim Bodur vefatının üçüncü yılında anıldı

24 Mayıs 2019

Kale Grubu’nun kurucusu merhum Dr. İbrahim Bodur’un hatırasını yad etmek ve vefatının üçüncü yılında anmak için tören düzenlendi.

Kale Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, anma gecesi, İbrahim Bodur’un hayatından kesitler sunan "Her Anına Değer" isimli sergi ile başladı. Davetliler iftar yemeğine geçmeden, İbrahim Bodur'un dokunduğu her ana kattığı değerden yola çıkarak, ailesinden iş hayatına memleketi için yaptıklarından müzik tutkusuna varan geniş bir yelpazede "değer verdiği, değerini bildiği, değer kattığı" anlara şahitlik ettiler.

Sergide İbrahim Bodur’un elinde çıkan şiirleri, güfteleri ve çektiği mini filmlere, çalışma masasında yer alan telefonundan hesap makinesine, kamerasından kolonyasına, gözlüğünden sıklıkla kullandığı siyah şapkasına, defterlerinden pikap ve plaklarını içeren pek çok özel eşyasına, seramikçilik ve çinicilik konusundaki ustalık belgesinden ödül ve nişanlarına kadar hayatına ait pek çok anıya yer verildi.

Gecede bir konuşma yapan Kale Grubu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay, İbrahim Bodur’suz geçen her gün ona olan özlemlerinin arttığını kaydederek "İbrahim Bodur’un da aralarında bulunduğu altın kuşak sanayicilerin baş tacı ettiği memleket sevdası, insan sevgisi, üretim aşkı gibi değerleri, yarınlarımızın kutup yıldızı yapmak zorundayız. Ancak bunu sağlayabilirsek yarınlara anılmaya değer hikayeler bırakabiliriz.” ifadelerini kullandı.