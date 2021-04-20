İÇASİFED’de yeni başkan Ahmet Kurt oldu

ANKARA(DÜNYA) - İç Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu’nun (İÇASİFED) 10’uncu Olağan Genel Kurulu’nda başkanlığa, Ahmet Kurt seçildi. Kurt, görevi Mehmet Akyürek’ten teslim aldı.

Federasyonun yönetim kurulunda; Göknur Atalay, Ali Tekin Çelik, Süleyman Ekinci, Ayfer Ulusoy ve Kemal Mürşit Bereket yer aldı.

Yapılan görev dağılımında ise Göknur Atalay Başkan Vekili olurken, Ali Tekin Çelik ve Süleyman Ekinci Başkan Yardımcısı oldu. Genel Sekreterliğe Ayfer Ulusoy, Saymanlığa ise Kemal Mürşit Bereket getirildi.