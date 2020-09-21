IDC Türkiye’den Türkiye Finans’a birincilik ödülü

21 Eylül 2020

Türkiye Finans, iş dünyasındaki global dijital trendleri eş zamanlı olarak hayata geçirmeye devam ediyor.

Hem müşterileri hem çalışanları için dijitalleşmeyi iş yapış süreçlerine entegre eden banka, 17 Eylül'de IDC Türkiye tarafından dijital olarak düzenlenen “IDC Türkiye CIO Ödülleri” töreninde “Future Of Work/İşin Geleceği” kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü. Türkiye Finans, bu ödülü insan kaynakları alanında hayata geçirilen “Next Bilgi Sistemleri Yetenek Yönetimi Programı” ile almaya hak kazandı.

Bilgi Sistemleri çatısı altındaki yetenekler için uzun süreli gelişim planlamalarını tasarlamak amacıyla başlatılan Next Bilgi Sistemleri Yetenek Yönetimi Programı, bilgi sistemleri alanında kariyer fırsatları için çalışanları hazır ve donanımlı hale getirerek, geleceğin teknoloji liderlerini yetiştirmeyi hedefliyor.

"Teknoloji liderlerinin bankamız içinden yetiştirilmesini hedefliyoruz"

Konu ile ilgili açıklama yapan Türkiye Finans İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Züleyha Büyükyıldırım, tüm insan kaynakları uygulamalarında çalışanlarımızın geleceklerini destekleyen, onların gelişimlerine yatırım yapan öncü uygulamaları hayata geçirmeye devam edeceklerini aktardı.

Güncel teknolojik yaklaşımları, sektör dinamiklerini, bankalarının stratejilerini ve çalışanlarının gelecek hedeflerini bir araya getirerek bankaların aözel bir program tasarladıklarını anlatan Büyükyıldırım, "Programi, bankamızdaki tüm Bilgi Sistemleri çalışanlarını kapsıyor. Çalışma süresini ve çalışılan süre içerisindeki performans çıktılarını programa dahil olabilmek için genel kriterler olarak belirledik. Genel kriterleri sağlayan Bilgi Sistemleri çalışanları için potansiyel değerlendirme araçları, teknik ve davranışsal yetkinlik temelli Değerlendirme Merkezi Uygulamaları ile geleceğin teknoloji liderliğine aday yetenekleri belirledik. Süreç yetenekler için gelişim yolculuğu ile devam ediyor. Her yıl gerçekleşecek program ile çalışanlarımız için kariyer ve gelişim yolculuklarını destekleyerek geleceğe hazırlanmalarını, kurumumuz için ise sürdürülebilir bir yaklaşımla geleceğin teknoloji liderlerinin bankamız içinden yetiştirilmesini hedefliyoruz.” diye konuştu.