İDDMİB’in yeni başkanı Çetin Tecdelioğlu oldu

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği’nin (İDDMİB) Seçimli Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Ayşegül Çapan ile Çetin Tecdelioğlu'nun yarıştığı seçimde 1538 geçerli oyun 1039'unu alan Tecdelioğlu İDDMİB’in yeni başkanı oldu. Çetin Cıvata Yönetim Kurulu Başkanı olan Tecdelioğlu, bir önceki dönemde İDDMİB Başkan Yardımcılığı görevini üstleniyordu. Seçimin ardından Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle de salona gelerek Tecdelioğlu'nu tebrik etti.

Hedef, 20 milyar dolar

Seçimin ardından konuşan İDDMİB Başkanı Çetin Tecdelioğlu, ilk etapta 16 projeyi hayata geçirmek istediklerini söyleyerek, "Sektör değişimi istediğini gösterdi. Sektörümüzün ihracatını 20 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Yeni dönemdeki projelerimizle buna hazırız. Sektörümüzün, Türkiye'nin toplam ihracatına çok daha fazla katkı verecek potansiyeli var. Bunu gerçekleştirmek için yeni dönemde ekip olarak çok güçlü çalışacağız. Birliğimiz en yoğun katılımlı seçimlerinden birini gerçekleşti. Tüm sektör temsilcilerimize teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

Nispi aidatlar 10 binde 4'e düştü

İhracatçı birliklerinin yıllık ihracatına göre belirlenen ve 10 binde 2 ile 10 binde 5 arasında değişen nispi aidatlar üye firmaların talebiyle düşmeye devam ediyor. Daha önce yapılan ihracatçı birlikleri seçiminde gündeme gelen ve oy çokluğuyla düşen nispi aidatlar, İDDMİB Genel Kurulu'nda gündeme geldi. Yapılan oylama sonucunda nispi aidatlar 10 binde 5'ten on binde 4'e düşürüldü. Yıllık aidatlar ise kaldırıldı.

Tecdelioğlu’nun yönetim ve denetim asil üyelerinde şu firmalar var:

YÖNETİM KURULU

1. SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET AŞ

2. OMS ULUSLARARASI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

3. NOX ENDÜSTRİYEL MUTFAK PROJE ÜRETİM VE PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ

4. AKPA ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

5. SİSTEM ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

6. KAYALAR BAKIR ALAŞIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

7. ALMESAN ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

8. AYHAN METAL PRES DÖKÜM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

9. ALFA METAL ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

10. ÖZLER KALIP İSKELE SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ

DENETİM KURULU

1. TURAŞ GAZ ARMATÜRLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

2. KAYALAR ENDÜSTRİYEL MUTFAK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

3. ÖZKAN KAPI PENCERE AKSESUARLARI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ