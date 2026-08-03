İflas korumasından dönen Atari  10 yılın gelir rekorunu kırdı

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Bir dönemin oyun dünyasına yön veren Atari, yıllar süren kayıp ve yeniden yapılanmanın ardından finansal olarak yeniden ayağa kalktı. Şirketin son mali yıl sonuçları, retro oyunlara ve tanınmış markalara dayanan stratejinin gelir tablosuna yansıdığını gösterdi.

Atari’nin geliri on yılı aşkın sürenin en yüksek seviyesine çıkarken oyun ve donanım iş kollarındaki hızlı büyüme şirketi yeniden faaliyet kârına taşıdı. Ancak satın alınan stüdyoların entegrasyonu ve nostalji talebinin kalıcılığı, yeni dönemin en önemli sınavları olacak.

Gelir 56 milyon euroya çıktı

Atari’nin 31 Mart 2026’da sona eren mali yıldaki toplam geliri 56 milyon euroya ulaştı. Şirket bir önceki mali yılda 33,6 milyon euro gelir elde etmişti.

Böylece yıllık gelir yaklaşık yüzde 67 arttı ve on yılı aşkın sürenin en yüksek seviyesine çıktı. Atari, üst üste üçüncü yılda güçlü gelir büyümesi kaydetmiş oldu.

Şirket yılın başında yaklaşık 60 milyon dolarlık gelir hedefliyordu. Mart ayında tahminini 50 milyon dolara indirmesine rağmen satın alınan şirketlerin katkısıyla sonuçlar yeniden yukarı taşındı.

Gelirdeki sıçrama, Atari’nin yalnızca eski oyunlarını yeniden satışa sunmasından kaynaklanmadı. Yeni oyunlar, fiziksel sürümler, donanım ürünleri ve fikri mülkiyet satın almaları da büyümeyi destekledi.

Oyun satışları büyümeyi taşıdı

Atari’nin oyunlardan elde ettiği yıllık gelir yüzde 67,7 artarak 46,1 milyon euroya yükseldi. Oyun faaliyetleri, toplam gelirin yüzde 80’den fazlasını oluşturdu.

Büyümenin arkasında yeni oyunların yanı sıra eski yapımların modern konsol ve bilgisayarlara taşınması yer aldı. Atari, Digital Eclipse ve Nightdive gibi stüdyolar aracılığıyla geçmişte geniş oyuncu kitlesine ulaşan yapımları yeniden piyasaya sürüyor.

Şirket 2026 mali yılında farklı platformlarda yaklaşık 17 yeni oyun ve sürüm yayımladı. Portföyde Adventures of Samsara, I, Robot, Missile Command Delta ve Bubsy in The Purrfect Collection gibi yapımlar bulunuyor.

RollerCoaster Tycoon serisinin konsollara taşınması ve fiziksel sürümlerinin satışa sunulması da gelirleri destekledi. Atari, sıfırdan yüksek bütçeli oyun geliştirmek yerine bilinirliği kanıtlanmış markaları daha düşük riskle yeniden değerlendirmeye yöneldi.

Donanım geliri yüzde 83 arttı

Oyun gelirlerindeki yükselişe donanım satışları da eşlik etti. Atari’nin bu alandaki geliri yüzde 83 artarak 7,3 milyon euroya ulaştı.

Şirket son yıllarda klasik Atari konsollarını modern bağlantılarla yeniden üreten “Plus” serisine ağırlık veriyor. Atari 2600+ ve Atari 7800+ gibi cihazlar eski oyun kasetlerini çalıştırırken güncel televizyonlara bağlanabiliyor.

Taşınabilir retro oyun cihazları, oyun kumandaları, saatler ve lisanslı aksesuarlar da donanım gelirinin genişlemesine katkı sağladı. Atari, yalnızca yazılım satan bir oyun şirketi yerine nostalji merkezli tüketici ürünleri markası kurmaya çalışıyor.

Donanım işinin toplam gelir içindeki payı oyunların gerisinde kalsa da yüzde 83’lük büyüme, şirketin gelir kaynaklarını çeşitlendirdiğini gösterdi.

Faaliyet sonucu yeniden artıya geçti

Gelirdeki büyüme Atari’nin cari faaliyet sonucunu yeniden pozitif bölgeye taşıdı. Thunderful’un katkısı hariç cari faaliyet kârı 900 bin euro olarak gerçekleşti.

Şirket bir önceki mali yılda aynı kalemde 800 bin euro zarar açıklamıştı. Böylece faaliyet sonucunda 1,7 milyon euroluk iyileşme oluştu.

Thunderful hariç net sonuç da 12,6 milyon euroluk zarardan 100 bin euro kâra döndü. Kârlılık sınırlı kalmasına rağmen zarar döneminin sona ermesi, yeniden yapılanmanın finansal karşılık üretmeye başladığını gösterdi.

Faaliyetlerden sağlanan nakit akışı ise 11 milyon euroya ulaştı. Nakit üretimindeki güçlenme, satın almalar yapan ve yeni oyun portföyü oluşturan Atari açısından bilanço kadar önemli bir gösterge oluşturuyor.

Bununla birlikte açıklanan faaliyet ve net kâr rakamlarının Thunderful hariç sunulması gerekiyor. İsveçli oyun şirketinin tam entegrasyonu, grubun toplam kârlılık görünümünü değiştirebilir.

Nostalji stratejisi hesabı değiştirdi

Atari’nin geri dönüşünün merkezinde, oyun sektöründeki nostalji talebinden yararlanma stratejisi bulunuyor.

Yeni ve yüksek bütçeli bir oyun geliştirmek yıllarca sürebiliyor ve yüz milyonlarca dolarlık maliyet yaratabiliyor. Buna karşılık geçmişte başarı kazanmış bir oyunun yenilenmesi, daha sınırlı bütçeyle bilinen bir oyuncu kitlesine ulaşma imkânı sağlıyor.

Atari; klasik oyunları güncel grafik, çevrim içi özellik, yeni platform desteği ve fiziksel koleksiyon sürümleriyle tekrar pazara sunuyor. Şirket aynı zamanda eski oyunların geliştirme hikâyelerini anlatan belgesel tarzındaki koleksiyonlara da yatırım yapıyor.

Bu yaklaşım, yalnızca Atari markasının geçmişinden yararlanmıyor. Şirket farklı yayıncı ve geliştiricilerden oyun hakları satın alarak retro portföyünü genişletiyor.

Oyun sektöründe geliştirme maliyetleri yükselirken eski markaların yeniden canlandırılması daha geniş bir eğilime dönüşmüş durumda. Atari’nin sonuçları, nostaljiye dayanan modelin doğru ürün seçildiğinde gelir üretebildiğini gösteriyor.

Satın almalar büyümeyi hızlandırdı

Atari, son dönemde gelir artışını desteklemek için yoğun bir satın alma programı yürüttü.

Şirket, İsveçli oyun yayıncısı Thunderful’daki payını yüzde 97 seviyesine çıkardı. Thunderful, SteamWorld, Lost in Random ve ISLANDERS gibi oyun markalarının yanı sıra farklı geliştirme stüdyolarına sahip.

Atari ayrıca mobil oyun Crossy Road’un geliştiricisi Hipster Whale’i 29,3 milyon dolara satın aldı. Bu işlem, şirketin retro konsol ve bilgisayar oyunlarının ötesinde mobil oyun gelirlerine erişmesini sağladı.

Ubisoft’tan Child of Eden, Grow Home, Grow Up, Cold Fear ve I Am Alive adlı beş oyunun fikri mülkiyet hakları da Atari portföyüne katıldı.

Digital Eclipse ve Nightdive gibi daha önce satın alınan stüdyolar ise eski oyunları modern sistemlere uyarlama konusunda uzmanlaşmış durumda. Atari böylece marka hakları, geliştirme kapasitesi ve dağıtım ağını aynı yapı altında toplamaya çalışıyor.

Satın almalar geliri hızlandırırken entegrasyon maliyeti ve borç ihtiyacı da yaratıyor. Her yeni stüdyonun beklenen oyunu zamanında çıkarması ve satın alınan hakların satışa dönüşmesi gerekiyor.

İflas dosyasından geri dönüş

Atari’nin bugünkü sonuçları, markanın yaklaşık 13 yıl önceki finansal durumuyla karşılaştırıldığında daha güçlü bir anlam taşıyor.

Şirketin ABD’deki iştirakleri 2013 yılında ağır borç yükü altında Chapter 11 iflas korumasına başvurmuştu. Atari markası daha sonra uzun bir yeniden yapılandırma ve strateji değişikliği döneminden geçti.

Şirket bir süre mobil oyun, kripto para, çevrim içi kumar ve otel projeleri gibi birbirinden uzak alanlara yöneldi. Ancak bu girişimlerin önemli bölümü kalıcı gelir üretmedi.

Yeni yönetim, odağı yeniden oyunlara çevirdi. Kripto ve kumar projelerinden uzaklaşılırken şirketin güçlü olduğu klasik oyun markaları, oyun stüdyoları ve lisanslama işleri merkeze alındı.

Gelirin 56 milyon euroya ulaşması ve faaliyet sonucunun pozitife dönmesi, bu sadeleşmenin şimdiye kadarki en görünür finansal sonucu oldu.

Yeni sınav büyümenin kalıcılığı

Atari’nin yeni dönemdeki temel sınavı, güçlü büyümenin tek bir mali yılla sınırlı kalmasını önlemek olacak.

Retro oyunlara olan ilgi güçlü olsa da bütün eski markalar aynı satış potansiyeline sahip değil. Oyuncuların yalnızca bilinen isimlere değil, yeniden hazırlanan sürümün kalitesine de önem vermesi şirketin ürün seçiminde hata payını azaltıyor.

Thunderful ve Hipster Whale gibi satın almaların Atari bünyesinde verimli çalışması gerekiyor. Yeni stüdyoların maliyetleri yükseltmeden gelir üretmesi, kârlılığın sürdürülebilirliği açısından belirleyici olacak.

Şirket ayrıca yeni oyun hakları ve stüdyolar için seçici satın almaları sürdürebileceğini belirtiyor. Bu strateji portföyü büyütebilir ancak nakit akışı ve finansman üzerinde yeni baskılar oluşturabilir.

Atari’nin 2027 mali yılında büyüme rotasını koruyup koruyamayacağını yeni oyun takvimi, Thunderful’un sonuçları, donanım talebi ve satın alınan markaların satış performansı gösterecek.