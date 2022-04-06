İGMD’de Serdar Keskin, güven tazeledi

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği (İGMD) seçimli Olağan Genel kurulunu gerçekleştirdi. Genel Kurulda Serdar Keskin yeniden İGMD Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçildi.

Keskin, dört dönem üst üste başkanlık ve yine üç dönem üst üste başkan vekilliği yaptı. Dış ticaret işlemlerinin yüzde 92’sini gerçekleştiren Gümrük Müşavirleri’nin en büyük STK’sı olan İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği’nin (İGMD) “Seçimli Olağan Genel Kurulu”nda dört grup yer aldı. İdealist Grup’un adayı Serdar Keskin ve yönetimi 490 oyla seçilerek güvenoyu tazeledi.