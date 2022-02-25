İHBİR’e mevcut yönetimden Aydın Soyyiğit aday oldu

Soyyiğit Gıda Genel Müdür Yardımcısı ve İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Aydın Soyyiğit de İHBİR başkanlığı için adaylığını açıkladı. İstanbul'da bir otelde düzenlenen basın toplantısında yönetim kurulu olarak Aydın Soyyiğit’i destekleyeceklerini söyleyen İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, “Birliğimizin başarı ile sürdürdüğü çalışmaların devamlılığı, başlattığımız projeleri takibi, birlik üyelerimizin ihracatlarını, dolayısıyla ülkemiz ihracatını arttıracak yeni projelerini gerçekleştirilmesi için mevcut yönetim kurulu olarak aldığımız kararla İHBİR Yönetim kurulu başkan adayımız olarak ilan ediyoruz. Hayırlı olsun. Başkan adayımız Aydın Soyyiğit’e yönetim kurulu olarak her daim destekliyor ve ilk günkü heyecanla Birliğimize yenilikler kazandırmaya el birliği ile ülkemiz için çalışmaya, üretmeye devam etmek istiyoruz.” dedi.



İHBİR Yönetim Kurulu olarak göreve geldikleri 2018 yılından bugüne kadar neler yaptıklarını aktaran Okutur, görevi devraldığında öncelikle 2 ana hedef koyduklarını, birincisi birliğin ihracat rakamını 2’ye katlamak ve ikincisinin ise ihracatçı üye sayılarını da iki katına çıkarmak olduğunu belirtti.

Bugüne geline noktada üye sayılarını iki katına çıkmış durumda olduklarını kaydeden Oktur, “Yakaladığımız bu başarıların mimarı olan üyelerimizin sayısı 2018 yılında 2 bin 206 iken 2021 yılı sonunda 4 bin 707 üyeye ulaştı. Yıllık ihracatımız 1,7 milyar dolardı. 2021 yılında İHBİR olarak 2,7 milyar dolar ihracatla rekor kırmayı başardık.” şeklinde konuştu.

Birliğimizin 2022 hedefi 3,5 milyar dolar

Diğer taraftan, Hububat Sektörü olarak ciddi bir ihracat rakamı ve hacmine de sahip olduğunu ifade eden Okutur, hububat ve bakliyat sektörü 2021 yılında 9,2 milyar dolar ihracatla yüzde 41,43 artışı yakaladığını belirtti. İHBİR’in sektör ihracatındaki payı yüzde 29’a yükseldiğin ileten Okur, 2022 yılında sektör olarak ihracat hedeflerinin 12 milyar dolar olduğunu ve birliğin hedefi ise 3,5 milyar dolar olduğunu aktardı.



İHBİR 200’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini bildiren Okutur, kendi döneminde yapılan çalışmaları ve hayata geçirdikleri projelere ilişkin şunları kaydetti: “5 binin üzerinde ikili iş görüşmesi sağladık, Ticaret Bakanlığımızın belirlediği hedef ülkelere yönelik alım heyetleri organize ettik. Veri tabanı sistemi ile üyelerimize pandemide kolaylık sağladık. Kadın girişimcileri ihracat yapmaya teşvik etmek ve onların emeklerini katma değere dönüştürmek amacıyla başlattıkları İhracata İlham Veren Kadınlar Platformu'na İHBİR olarak vesile olmaktan büyük gurur duyduklarını söyleyen Okutur, '5 kadın girişimcimizle başladığımız bu yolda sayımız 60'a ulaştı.Kadınlara ihracatta ilerlemeleri için eğitimler verdik. İHBİR Yönetim Kurulu olarak, kadınların emeklerini katma değere dönüştürmek, önceliklerimizden birisi olmaya devam edecektir' ifadelerini kullandı.

“Ülkemize yakışan bir fuar yapacağız”

Hedeflerini dile getiren İHBİR Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Yeni Dönem Başkan Adayı Aydın Soyyiğit ise sektörün önemli bir sorunu olan ve birlik üyelerini rahatsız eden; aynı tarihte aynı sektörde fuarların yapılması konusunda bakanlığımızla yaptığımız ısrarlı görüşmeler neticesinde, bundan böyle aynı tarihte aynı sektörde birden fazla fuarın yapılmaması konusunda önemli adımlar attıklarını söyledi.

Sektörün öncü birliği olarak üretimle, ihracatla ve üyelerle İHBİR olarak Ticaret Bakanlığı’na da sunacakları proje kapsamında ülke genelinde sektörle ilgili olan STK'lar ile görüşmeler gerçekleştirdiklerini aktaran Soyyiğit, “İstanbul gibi stratejik öneme sahip bir şehri küresel bir fuar merkezine dönüştüreceğimiz projemiz ile neden bir Gulfood, Seal ve Anuga gibi gıda sektörüne mal olmuş fuarlar Türkiye'de de olmasın diye yola çıktık. İstanbul'u merkez belirleyerek normalleşmeyle de birlikte projemize dair ilk adımları attık. Bakanlığımızın destekleriyle ülkemize yakışan bir fuar yapacağız.” dedi.

“Türk ürünlerine yönelik için belgesel çekeceğiz”

İkinci olarak belgesel projesinin detaylarını paylaşan Soyyiğit, “Markalaşmanın önemini, Türk ürünlerinin kalitesinin ve değerinin daha fazla anlaşılmasını sağlamak için hazırlatacağımız belgesel film projemiz dünyaca bilinen dizilerimizin yapımcıları ve oyuncularıyla hazırlanacak ve yüzlerce ülkede yayınlanacak. Değerli üyelerimizin emekleriyle ortaya çıkan ürünlerimizi ve markalarımızı tanıtan belgesel filmimizi yaklaşık 4 milyar insanın izleyeceği National Geographic, Netflix gibi dünyanın önde gelen mecralarında paylaşacağız” diye konuştu.

“Her sene 100 ihracat neferi yetiştireceğiz”

Aydın Soyyiğit, “İHBİR olarak dış ticaretin geliştirilerek yaygınlaştırılmasının önemli bir unsur haline geldiği günümüzde sektörümüzde hem sürdürülebilir bir büyüme potansiyeli oluşturmak hem de istihdam sağlamak amacıyla üniversite iş birliklerine çok önem veriyoruz. Ülkemizi ve ihracatçı firmalarımızı dünyada hak ettiği şekilde temsil edecek gençlerimizin ihracat dünyasında yer almalarını sağlamak amacıyla gerekli eğitimleri vererek, dış ticareti en iyi şekilde öğretip her sene en az 100 başarılı öğrencimize belirlenen kriterlere göre iş imkanı sunacağız. Böylelikle sektörün ve ihracatçı üyelerimizin personel ihtiyacını karşılayacak kalifiye istihdamı sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

Mart ayında VİP alım heyeti organizasyonu yapılacak

Mart ayı içerisinde tüm dünyayı kapsayan gıda sektöründe faaliyet gösteren üst düzey satın alma ve market zinciri yetkililerinin katılımıyla Türkiye'de uluslararası nitelikte sektörel bir alım heyeti organizasyonu düzenleyeceklerini söyleyen Soyyiğit, “Alım heyeti organizasyonu ile eş zamanlı Türkiye'nin ve üyelerimizin ürünlerinin tanıtımına yönelik dünyaca ünlü şeflerin sunumlarıyla çeşitli workshoplar düzenleyeceğiz. Bizler İHBİR olarak ihracatımızı arttırmak, üye firmalarımıza destek olmak için organizasyonlar düzenlemeye ve yenilikler üretmeye devam ediyoruz. Bu organizasyonlar ihracatımızla birlikte turizm, ülkeler arası ilişkilerin geliştirilmesi ve karşılıklı ticarete önemli katkılar sağlıyor” dedi.