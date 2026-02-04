İHBİR'in hedefi ihracatı 3'e katlamak
Almanya’da düzenlenen ISM Köln Fuarı’na 25. kez katılan Türkiye, çikolata ve şekerleme sektöründeki küresel gücünü bir kez daha ortaya koydu. İHBİR Başkanı Kazım Taycı, ABD pazarında her yıl yüzde 20’nin üzerinde büyüme sağlandığını söyleyerek, “İhracat hedefimizi üçe katlayarak 9 milyar dolara çıkardık” dedi.
Almanya’da düzenlenen ISM Köln Fuarı’nda Türkiye, 25. kez millî katılım ile yer alırken, Türk çikolata ve şekerleme sektörü küresel vitrine çıktı. İHBİR Başkanı Kazım Taycı, ISM’in sektörün dünyadaki en önemli buluşma noktası olduğunu vurgulayarak, “Türk çikolata ve şekerleme sektörü, küresel ölçekte istikrarlı bir şekilde büyüyor. Yaptığımız yatırımların karşılığını alacağımız bir döneme girdik. Bu kategoride ihracat hedefimizi üçe katlayarak 9 milyar dolara çıkardık” dedi.
ABD pazarı öncelikli hedef
Türk çikolata ve şekerleme sektörünün küresel ölçekte istikrarlı şekilde büyüdüğünü vurgulayan Taycı, ABD pazarının öncelikli hedef ülkeler arasında yer aldığını ifade ederek, “Sadece şekerli ve kakaolu ürünlerde ABD’ye ihracatımız yaklaşık 600 milyon dolar seviyesinde. Bunun yanı sıra lavaş, baklava, künefe ve donuk pastacılık ürünleriyle Amerika’da ciddi bir pazar payımız var. TURQUALITY kapsamında Türk çikolatası, Türk şekeri, Türk lokumu ve Türk kahvesinin tanıtımı için bu yıl New York, Chicago, Los Angeles, Miami ve Las Vegas’ta yoğun faaliyetlere başlayacağız. Önümüzdeki dönemde ABD’ye özel bir önem vereceğiz ve ihracat rakamlarımızı artıracağız” diye konuştu.
“Dizi senaryosuna künefe koyun”
ABD’de her yıl %20’nin üzerinde büyüme sağladıklarını ifade eden Taycı, Türk diasporasının da tanıtımda önemli bir rol üstlendiğini vurguladı. Türk gıda ürünlerinin tanıtımında Türk dizilerinin çok önemli olduğunu vurgulayan Taycı, “Buralardaki bütçeler çok yüksek. Ama biz onlardan herhangi bir ürünümüzün ya da markamızın tanıtımını yapmalarını da istemiyoruz. Biz diyoruz ki dizinin senaryosunun içerisine mümkünse baklavayı koyun, künefeyi koyun. Bu şekilde gıda ihracatımıza çok önemli bir katkı sağlayabilirler” ifadelerini kullandı.
Sektörün dinamik yapısına dikkat çeken Taycı, mevcutta 3 milyar dolar olan çikolatalı, şekerli ve kakaolu mamuller ihracatını, İHBİR’deki ikinci başkanlık döneminde 9 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Dünya genelinde atıştırmalık, çikolata ve şekerleme sektörünün her yıl %4 ile 6 arasında büyüdüğüne işaret eden Taycı, “Bu sektörün hedef kitlesi diğer sektörlere göre çok daha geniş ve hızla büyüyor. Türkiye bu alanda son 20 yılda üretim kapasitesini 5-6 kat artırdı. Yapılan yatırımlar ve ürün çeşitliliği, bu hedefi gerçekçi kılıyor” diye konuştu.
100 firma temsil edildi
İHBİR organizasyonunda ISM Köln Fuarı’na kurulan Türkiye Millî Pavilyonu, iki ayrı holde toplam 730,75 metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırladı. Pavilyonda 30 firma ve 5 kadın girişimci olmak üzere toplam 35 firma yer alırken, fuar genelinde Türkiye’den 100 firma ISM Köln’de temsil edildi. Fuarda Köln Konsolosu Arzu Işık Ellialtıoğlu ve Düsseldorf Ticaret Ataşeleri Dilara Zümreoğlu Tek ve Pınar Aslan da Türk firmalarını ziyaret ederek faaliyetleri hakkında bilgi aldı.