İHBİR'in hedefi ihracatı 3'e katlamak

Almanya’da düzenlenen ISM Köln Fuarı’nda Türkiye, 25. kez millî katılım ile yer alır­ken, Türk çikolata ve şekerleme sektörü küresel vitrine çıktı. İH­BİR Başkanı Kazım Taycı, ISM’in sektörün dünyadaki en önemli bu­luşma noktası olduğunu vurgula­yarak, “Türk çikolata ve şekerleme sektörü, küresel ölçekte istikrar­lı bir şekilde büyüyor. Yaptığımız yatırımların karşılığını alacağımız bir döneme girdik. Bu kategoride ihracat hedefimizi üçe katlayarak 9 milyar dolara çıkardık” dedi.

ABD pazarı öncelikli hedef

Türk çikolata ve şekerleme sektö­rünün küresel ölçekte istikrarlı şe­kilde büyüdüğünü vurgulayan Tay­cı, ABD pazarının öncelikli hedef ülkeler arasında yer aldığını ifade ederek, “Sadece şekerli ve kakaolu ürünlerde ABD’ye ihracatımız yak­laşık 600 milyon dolar seviyesinde. Bunun yanı sıra lavaş, baklava, kü­nefe ve donuk pastacılık ürünleriyle Amerika’da ciddi bir pazar payımız var. TURQUALITY kapsamında Türk çikolatası, Türk şekeri, Türk lokumu ve Türk kahvesinin tanıtımı için bu yıl New York, Chicago, Los Angeles, Miami ve Las Vegas’ta yo­ğun faaliyetlere başlayacağız. Önü­müzdeki dönemde ABD’ye özel bir önem vereceğiz ve ihracat rakamla­rımızı artıracağız” diye konuştu.

“Dizi senaryosuna künefe koyun”

ABD’de her yıl %20’nin üzerinde büyüme sağladıklarını ifade eden Taycı, Türk diasporasının da ta­nıtımda önemli bir rol üstlendiği­ni vurguladı. Türk gıda ürünlerinin tanıtımında Türk dizilerinin çok önemli olduğunu vurgulayan Taycı, “Buralardaki bütçeler çok yüksek. Ama biz onlardan herhangi bir ürü­nümüzün ya da markamızın tanı­tımını yapmalarını da istemiyoruz. Biz diyoruz ki dizinin senaryosunun içerisine mümkünse baklavayı ko­yun, künefeyi koyun. Bu şekilde gı­da ihracatımıza çok önemli bir katkı sağlayabilirler” ifadelerini kullandı.

Sektörün dinamik yapısına dikkat çeken Taycı, mevcutta 3 milyar do­lar olan çikolatalı, şekerli ve kakao­lu mamuller ihracatını, İHBİR’deki ikinci başkanlık döneminde 9 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Dünya genelinde atıştırma­lık, çikolata ve şekerleme sektörü­nün her yıl %4 ile 6 arasında büyüdü­ğüne işaret eden Taycı, “Bu sektörün hedef kitlesi diğer sektörlere göre çok daha geniş ve hızla büyüyor. Tür­kiye bu alanda son 20 yılda üretim kapasitesini 5-6 kat artırdı. Yapılan yatırımlar ve ürün çeşitliliği, bu he­defi gerçekçi kılıyor” diye konuştu.

100 firma temsil edildi

İHBİR organizasyonunda ISM Köln Fuarı’na kurulan Türkiye Millî Pavilyonu, iki ayrı holde toplam 730,75 metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırladı. Pavilyonda 30 firma ve 5 kadın girişimci olmak üzere toplam 35 firma yer alırken, fuar genelinde Türkiye’den 100 firma ISM Köln’de temsil edildi. Fuarda Köln Konsolosu Arzu Işık Ellialtıoğlu ve Düsseldorf Ticaret Ataşeleri Dilara Zümreoğlu Tek ve Pınar Aslan da Türk firmalarını ziyaret ederek faaliyetleri hakkında bilgi aldı.