“İhracat kapıları artık dijitalden açılıyor”
Adıyaman’da açılan Sosyal Girişimcilik Merkezi’nde girişimciler, KOBİ’ler, kadın kooperatifleri e-ticaret, e-ihracata yönelik kapsamlı eğitim alacak. Proje, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’da da hayata geçirilecek.
Hamide HANGÜL
TOBB ve MÜSİAD iş birliğiyle, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde kurulan Sosyal Girişimcilik Merkezi’nin açılışı gerçekleşti. Açılış töreninde konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, e-ticaret hacminin 3 trilyon lirayı geçtiğini, 21 kat artışın söz konusu olduğunu vurguladı.
Gürcan, projenin hedefinin, girişimcilerin emeklerini yüksek katma değer ve gelir artışına dönüştürmek olduğunu belirterek, “Bugün elimizdeki akıllı cep telefonlarıyla da aslında yanımızda büyük bir dükkân taşıyoruz” dedi.
“Komisyon desteği 500 bin liraya çıkartıldı”
Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Torunoğlu, deprem sonrası manevi kayıpların yanı sıra, maddi olarak da ciddi sorunlar, sıkıntılar yaşadıklarını kaydederek, “Adıyaman’daki işletmelerimiz iş yerlerini, müşterilerini kaybettiler. Tedarik zincirleri bozuldu. Başlatılan bu program yeniden ticarete tutunmanın da somut yolu olacaktır. Bu kapsamda Adıyaman’daki girişimcilerimiz, KOBİ’lerimiz sosyal girişimcilik merkezimizde e-ticaret eğitimleri, dijitalleşme eğitimleri alacaklar.
Bu eğitimler sonucunda da ciddi komisyon desteklerinden tutun da her konuda avantajlar sağlayacaklar. Orada bir müjde de vermek istiyorum, bu program 100 bin liraya kadar sınırlandırılmıştı. Bugün Trendyol’la da görüştük, 500 bin liraya çıkarıldı. Bu programın yaraları saran, umudu büyüten ve Adıyaman’ın ticaretine yeni bir yön veren bir başlangıç olmasını diliyorum” diye konuştu.
MÜSİAD Başkan Vekili Ahmet Doğan Alperen, Adıyaman’da başlayan bu projenin Hatay, Malatya ve Kahramanmaraş’la devam edeceğini ifade ederek, şunları söyledi: “Çünkü deprem bölgesinin kalkınması insan kaynağını ve iş dünyasını da güçlendirmekle mümkündür.
Artık ihracatın kapıları sadece limanların kapılarında değil, bilgisayarların ekranlarında dijital platformlarından açılıyor. Bu da deprem bölgesi için önemli bir fırsat anlamını taşıyor. Bu proje ile hedefimiz bu dört ilimizde kalıcı bir e-ticaret ekosistemi kurmaktır.
MÜSİAD olarak biz de bu projeye somut katkı sunacağız. Gençlerimiz ve girişimcilerimiz için mentörlük desteği sağlayacağız. Eğitim alan gençlerimizin staj ve istihdam bağlantıları için üyelerimizle köprü kuracağız. Kobilerimizin e-ihracat süreçlerinde pazar bağlantısı ve tecrübe paylaşımı sunacağız. Kadın kooperatiflerimize ürün, marka ve satış kanalında rehberlik edeceğiz. Hedefimiz eğitimi sonuç üreten bir modele dönüştürmektir.”
“Bölge ekonomisini yeniden canlandıracak”
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım ise 6 Şubat depreminden etkilenen şehirlerimizin ekonomik, ticari ve istihdam bakımından güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yaparak, “Çünkü bu şehirler üretimin alın telinin şehirleridir. Bu yalnızca eğitim hamlesi değil, bölge ekonomisinin yeniden ayağa kalkmasına yönelik somut ve kalıcı bir destek mekanizmasıdır” dedi.
Dijitalleşme rekabet gücünü yükseltecek
Yıldırım, dayanışmayla, ortak akılla ve kalıcı çözümlerle bölge ekonomisini yeniden canlandıracak yatırımı, istihdamı ve üretimi büyütecek adımlara destek olmaya devam edeceklerini bildirirken, “Dijitalleşmeyle başta e-ticaret platformları olmak üzere, işletmelerimizin yurt içinde ve yurt dışında yeni müşteri kanallarına ulaşması ve rekabet gücünü yükseltmesi mümkün olacaktır. Oda ve borsalarımızla, genç girişimcilerimizin, kadın kooperatiflerimizin, üretim için gerekli kaynaklara erişimini, iş gücünün korunmasını ve ticaretin sürdürülebilir bir şekilde gelişmesini destekleyeceğiz” dedi.