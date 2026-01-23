“İhracat kapıları artık dijitalden açılıyor”

Hamide HANGÜL

TOBB ve MÜSİAD iş birli­ğiyle, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası bünye­sinde kurulan Sosyal Girişimci­lik Merkezi’nin açılışı gerçekleşti. Açılış töreninde konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gür­can, e-ticaret hacminin 3 trilyon lirayı geçtiğini, 21 kat artışın söz konusu olduğunu vurguladı.

Gür­can, projenin hedefinin, girişim­cilerin emeklerini yüksek katma değer ve gelir artışına dönüştür­mek olduğunu belirterek, “Bugün elimizdeki akıllı cep telefonlarıy­la da aslında yanımızda büyük bir dükkân taşıyoruz” dedi.

“Komisyon desteği 500 bin liraya çıkartıldı”

Adıyaman Ticaret ve Sana­yi Odası Başkanı Mehmet Toru­noğlu, deprem sonrası manevi ka­yıpların yanı sıra, maddi olarak da ciddi sorunlar, sıkıntılar yaşadık­larını kaydederek, “Adıyaman’da­ki işletmelerimiz iş yerlerini, müşterilerini kaybettiler. Teda­rik zincirleri bozuldu. Başlatılan bu program yeniden ticarete tu­tunmanın da somut yolu olacak­tır. Bu kapsamda Adıyaman’daki girişimcilerimiz, KOBİ’lerimiz sosyal girişimcilik merkezimiz­de e-ticaret eğitimleri, dijitalleş­me eğitimleri alacaklar.

Bu eği­timler sonucunda da ciddi komis­yon desteklerinden tutun da her konuda avantajlar sağlayacaklar. Orada bir müjde de vermek isti­yorum, bu program 100 bin lira­ya kadar sınırlandırılmıştı. Bu­gün Trendyol’la da görüştük, 500 bin liraya çıkarıldı. Bu programın yaraları saran, umudu büyüten ve Adıyaman’ın ticaretine yeni bir yön veren bir başlangıç olmasını diliyorum” diye konuştu.

MÜSİAD Başkan Vekili Ahmet Doğan Alperen, Adıyaman’da baş­layan bu projenin Hatay, Malat­ya ve Kahramanmaraş’la devam edeceğini ifade ederek, şunları söyledi: “Çünkü deprem bölgesi­nin kalkınması insan kaynağını ve iş dünyasını da güçlendirmekle mümkündür.

Artık ihracatın ka­pıları sadece limanların kapıla­rında değil, bilgisayarların ekran­larında dijital platformlarından açılıyor. Bu da deprem bölgesi için önemli bir fırsat anlamını taşıyor. Bu proje ile hedefimiz bu dört ili­mizde kalıcı bir e-ticaret ekosis­temi kurmaktır.

MÜSİAD olarak biz de bu projeye somut katkı su­nacağız. Gençlerimiz ve girişim­cilerimiz için mentörlük desteği sağlayacağız. Eğitim alan gençle­rimizin staj ve istihdam bağlan­tıları için üyelerimizle köprü ku­racağız. Kobilerimizin e-ihracat süreçlerinde pazar bağlantısı ve tecrübe paylaşımı sunacağız. Ka­dın kooperatiflerimize ürün, mar­ka ve satış kanalında rehberlik edeceğiz. Hedefimiz eğitimi so­nuç üreten bir modele dönüştür­mektir.”

“Bölge ekonomisini yeniden canlandıracak”

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Gaziantep Ticaret Odası Başka­nı Mehmet Tuncay Yıldırım ise 6 Şubat depreminden etkilenen şehirlerimizin ekonomik, ticari ve istihdam bakımından güçlen­dirilmesi gerektiğine vurgu yapa­rak, “Çünkü bu şehirler üretimin alın telinin şehirleridir. Bu yalnız­ca eğitim hamlesi değil, bölge eko­nomisinin yeniden ayağa kalkma­sına yönelik somut ve kalıcı bir destek mekanizmasıdır” dedi.

Dijitalleşme rekabet gücünü yükseltecek

Yıldırım, dayanışmayla, ortak akılla ve kalıcı çözümlerle bölge ekonomisini yeniden canlandıracak yatırımı, istihdamı ve üretimi büyütecek adımlara destek olmaya devam edeceklerini bildirirken, “Dijitalleşmeyle başta e-ticaret platformları olmak üzere, işletmelerimizin yurt içinde ve yurt dışında yeni müşteri kanallarına ulaşması ve rekabet gücünü yükseltmesi mümkün olacaktır. Oda ve borsalarımızla, genç girişimcilerimizin, kadın kooperatiflerimizin, üretim için gerekli kaynaklara erişimini, iş gücünün korunmasını ve ticaretin sürdürülebilir bir şekilde gelişmesini destekleyeceğiz” dedi.