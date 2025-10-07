İhracat üç yılda 8 milyar dolar istihdam 350 bin kişi azaldı
Yükselen maliyetler, teknolojik dönüşüm ve Mısır’a kayan yatırımların da etkisiyle tekstil ve hazır giyim sektöründe kan kaybı son üç yılda derinleşti. İşçilik maliyetinin yüzde 50’lere kadar çıktığını söyleyen GAİB Başkanı Kileci, “100-300 dolar maliyetteki bir ülkeyle rekabet edemezsin” dedi. Emek yoğun tüm sektörlerde daralma yaşandığını söyleyen Kileci, “Sektörel ve bölgesel envanter şart” diye konuştu.
Hamide HANGÜL
Emek yoğun sektörlerden tekstil ve hazır giyimde kan kaybı hızlandı. Yükselen maliyetlerle birlikte Mısır’a kayan yatırımlar ve teknoloji dönüşümün de etkisiyle hem ihraç gelirleri, hem de istihdamda gerileme söz konusu. Sektörde son üç yılda istihdamda 350 bin kişilik kayıp yaşanırken, ihracatta da 8 milyar dolar eridi.
Artan maliyetlere işaret eden Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (GATHİB) Başkanı Ahmet Fikret Kileci, “Hammadde tarafında maliyetin içerisindeki işçilik payı yüzde 15-17’lere, hazır giyimde yüzde 50’lere dayandı. Bir üründe işçilik maliyeti yüzde 50 olurken, sen 100 dolarlık, 200 dolarlık, 300 dolarlık maliyetteki bir ülkeyle rekabet edemezsin” dedi. Gaziantep’te Doku Tasarım yarışması sonrasında konuşan GAİB Başkanı Kileci, ihracatın büyüdüğünü, ancak emek yoğun sektörlerin tamamında ciddi anlamda gerileme olduğuna vurgu yaptı. Kileci, bunun nedenini, “Çünkü maliyetlerimiz yüksek” diye açıkladı.
“Tamamen kapanan işler de var”
Kileci, sektördeki tabloyu şöyle özetledi: “Tekstil ve hazır giyim konfeksiyon sektörü çalışan toplamı, Haziran 2022’de 1 milyon 250 bin kişiydi. Bugün bu rakam 902 bin. Yaklaşık 350 bin kişilik bir kayıp var üç yılda. Bunu çok iyi okumak lazım. Burada teknolojiyle bir şekilde personel tasarrufu yapılan işler var ancak, tamamen kapanan işler de var. Hazır giyim tarafında, daha emek yoğun tarafta bu rakam ciddi anlamda düştü. Bugün hammadde tarafında maliyetin içerisindeki işçilik payı yüzde 10'ları bulmazdı, şimdi yüzde 15-17’lere geldi. Hazır giyimde de bu rakam yüzde 20; bugün belli ürünler var ki yüzde 50’ye dayandı. Bir üründe işçilik maliyeti yüzde 50 olurken, sen 100 dolarlık, 200 dolarlık, 300 dolarlık maliyetteki bir ülkeyle rekabet edemezsin. Bu mümkün değil, olmaz.”
“Tepeden tırnağa envanter çıkarmalıyız”
Sektörün istihdamın yanı sıra ihracatta da gerileme olduğuna dikkati çeken Kileci, “Hazır giyimde yaklaşık 8 milyar dolarlık kayıp var. Yani, 22-23 milyar dolardan 15 milyar dolara düştü” dedi. Söz konusu düşüşte Mısır’a giden yatırımların etkisi olup olmadığı yönündeki bir soru üzerine, “Elbette” diye yanıt veren Kileci, çıkış için tüm sektörlerin ve bölgesel envanter çıkartılması, teşviklerin de buna göre düzenlenmesi önerisinde bulundu. Kileci, şöyle devam etti: “Bunun bir tane bacağı yok, bir sürü kırılımları var.
Bugün tüm sektörler için tepeden tırnağa bir envanter çıkması lazım. Bölgesel envanterimizin çıkması lazım. Biz o sektörlerde neredeyiz?” diye konuştu. Sektöre kümelenme olması gerektiğine de vurgu yapan Kilece, “Sektörel, bölgesel asgari ücretin olması lazım. Farklı şehirlerdeki iki kişinin gideri aynı olamaz. Ayakkabı sektöründeki bir çalışan bir kişinin eforuyla inşaattaki bir olamaz. Makine sektöründeki biri olamaz. Bunlar bir şekilde ortaya dökülüp hepsinin hesaplanması lazım" ifadelerini kullandı.
Tekstilde otomasyona geçenler, modernizasyonunu tamamlayanların ön planda olduğunu, artışın da onlardan geldiğine işaret eden Kileci, “Ancak emek yoğun sektörlerde ciddi anlamda kayıp var. Bugün insanlar Mısır'a, oraya, buraya gidiyorlar. Biz önümüze bir yol haritası çıkartmalıyız. Bugün bu ülkede milyarlarca dolarlık yatırım var" diye konuştu.
Tasarımın şampiyonlarına toplam 2,45 milyon TL
GATHİB tarafından, Ticaret Bakanlığı desteği ve TİM koordinatörlüğünde bu yıl beşincisi düzenlenen “Doku Kumaş Tasarım Yarışması” finali, Gaziantep Kalesi’nde gerçekleştirildi. Dokuma, örme ve baskı kategorilerinde geliştirdikleri kumaşlarla koleksiyonlarını podyumda tanıtan genç tasarımcılar, jüri değerlendirmesi sonucunda ödüllerini aldı. Yarışmada dereceye giren isimlere toplam 2,45 milyon TL para ödülü dağıtıldı. Dokumada Davut Karabacak, örmede Büşra Gül, baskıda Selenay Bıyıker birinci olarak 350 bin TL'lik para ödülüne hak kazandı İkincilere 250 bin TL ve üçüncülere de 150 bin TL para ödülünün verildiği yarışmada 200 bin TL tutarındaki “Sürdürülebilirlik Özel Ödülü'' ise Begüm Gököz’ün oldu.
Yapay zekâ düşman değil çalışanın yardımcısı
Yapay zeka konusuna da değinen Kileci, şu değerlendirmelerde bulundu: “Yapay zekayı kesinlikle çalışan düşmanı gibi göstermemek lazım, çalışanın bir numaralı yardımcısı gibi görmek lazım. Mavi yakayla işi yok onun. Orada bir sıkıntı varsa beyaz yakalar düşünsün. Birçoğumuzun yaptığı işi saliseler içinde çıkartıp önümüze koyuyor. Onu doğru kullanmamız lazım, bundan faydalanmak lazım.” Kileci, bu dönemin sonunda GATHİB’deki başkanlık görevini bırakacağını, ancak TİM’de sektör kurulundaki başkanlık görevine devam edeceğini sözlerine ekledi.