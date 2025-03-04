'İhracata Yönelik Devlet Teşvikleri Bilgilendirme' toplantısı gerçekleştirildi

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) ve Ege İhracatçılar Birliği (EİB) iş birliğiyle düzenlenen “İhracata Yönelik Devlet Teşvikleri Bilgilendirme” toplantısı, 3 Mart 2025 Pazartesi günü EGİAD Dernek Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Toplantıya EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, EGİAD Başkanı Kaan Özhelvacı ve EİB ile EGİAD üyelerinden oluşan iş dünyası temsilcileri katıldı.

Toplantıda EGİAD ve EİB arasında Ticaret Köprüsü Protokolü imzalandı. Bu protokol sayesinde, EGİAD üyeleri yabancı heyetlerle bir araya getirilerek uluslararası ticarette etkin roller almaları sağlanacak ve yeni pazarlar oluşturulacak. Ayrıca bu iş birliği, genç girişimcilerin ihracat yaparken karşılaşabilecekleri engelleri aşmalarına destek olacak.

Protokol kapsamında, EGİAD ve EİB üyelerine yönelik sektörel analizler, pazarlama stratejileri ve uluslararası iş geliştirme konularında eğitimler düzenlenerek genç iş insanlarının yurtdışı pazarlara açılımı desteklenecek.

"Genç iş insanları daha fazla desteklenmeli"

Toplantının açılış konuşmasını yapan EGİAD Başkanı Kaan Özhelvacı, ihracatın önemine vurgu yaparak şunları söyledi:

“İhracat yapan firmalar, yeni pazarlara erişim sağlayarak sürekli gelişmekte ve rekabet gücünü artırmaktadır. Daha fazla ihracat, daha fazla döviz girdisi ve ekonomik istikrar anlamına gelir. EGİAD olarak, üyelerimizin uluslararası ticarette daha etkin rol almalarını sağlamak için yurt içi ve yurt dışında doğru bağlantıları kurmalarına destek oluyoruz. Bugün imzalayacağımız protokol ile bu hedefimize bir adım daha yaklaşıyoruz.”

Ege Bölgesi’nin ihracattaki rolünün güçlenmesi için genç iş insanlarının daha fazla desteklenmesi gerektiğini belirten Özhelvacı, “Genç iş insanlarımız için altını çizmek istediğim bir diğer husus, İzmir’in ve Ege Bölgesi’nin ihracatçı kimliğine sahip çıkmamızdır. Şehrimiz ve bölgemiz, yüzlerce yıldır ihracatçı kimliğiyle öne çıkmaktadır. İhracat ile ilgili en önemli verilerden birisi olan ihracatın ithalatı karşılama oranına baktığımızda şehrimiz İzmir, yıllardır bu konuda artı veren, dolayısı ile üreten ve hatta tükettiğinden fazla üreten, dolayısı ile üretken ve ihracatçı bir şehirdir. Bunun sağlanmasında elbette İzmir iş dünyasının emeği büyüktür. Biz de genç iş insanları olarak, büyüklerimizden bize miras kalan şehrimizin bu önemli niteliğini korumalı ve bunun için gerekli adımları atmalıyız. Gençlerimizin ticaret dünyasında daha güçlü hale gelmesi için EİB ile başlattığımız bu iş birliği büyük önem taşıyor. EGİAD olarak girişimcilerimizin ihtiyaç duyduğu her alanda yanlarında olacağız.” dedi.

"Gençlerimiz güçlerini birleştirecek"

EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ise konuşmasında EGİAD ile başlatılan bu iş birliğini çok önemsediklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Bugün imzalayacağımız protokol, genç ihracatçılarımızın uluslararası pazarlarda daha güçlü hale gelmesini sağlamak ve onlara yeni fırsatlar sunmak için hayata geçiriliyor. EGİAD ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği ile Genç İhracatçılar Konseyimizin çalışmalarına da yeni bir ivme kazandıracağız. Gençlerimiz güçlerini birleştirecek.

Dünyadaki tüm ülkeler ihracata dayalı büyüme modeli ortaya koyuyor. 2030-2050 döneminde Türkiye hızla yaşlanan bir nüfus yapısına sahip olacak. Ekonomik gücümüzü artırmadan bu sürece girersek, ciddi zorluklarla karşılaşabiliriz. Son yıllarda büyümeyi asıl destekleyen unsur ihracat olmuştu ve bu durum ekonomimiz açısından oldukça olumluydu. Çünkü en sağlıklı ve sürdürülebilir büyümenin üretim ve ihracatla gerçekleştiğine inanıyoruz. 2024’ün son çeyreğinde net ihracatın büyümeye katkısının beklenenden daha sınırlı kaldığını gözlemliyoruz. Bu durum, küresel talepteki dalgalanmalara ve rekabet gücümüzdeki bazı zorluklara işaret etmekte. Sanayicilerimiz yatırım konusunda oldukça istekli olsalar da dış talepteki daralma ve rekabetçilikteki sıkıntılar ihracatımızı olumsuz yönde etkileyebiliyor. Bu gelişmeleri doğru analiz etmek önemlidir. 2024 yılı, rekabetçiliğimizi etkileyen bir yıl olmakla birlikte, Devletimizin destekleyici politikaları ve sanayicilerimizin güçlü çabaları ile bu zorlukların üstesinden gelinebileceğine inanıyoruz. Eğer bu engelleri aşabilirsek, önümüzdeki dönemde ihracat yine büyümenin itici gücü olmaya devam edecektir. Biz bu iş birliği ile Genç girişimcilerimizin küresel pazarlara açılmasını hızlandıracak, yenilikçi ve sürdürülebilir ihracat stratejileri geliştirmelerine destek olacağız. Bugünkü iş birliği, sadece bugünün değil, geleceğin ihracat vizyonunu da şekillendirecek. Gençlerin dinamizmi ve yenilikçi bakış açısı, ihracatın sürdürülebilir büyümesinde kritik bir rol oynayacak. Ege Bölgesinin 44 milyar dolar ihracatını 60 milyar dolara gençler taşıyacak, sürdürülebilirliği ve dijital dönüşümü gençler sağlayacak."

Yeşil mutabakat ve devlet teşvikleri

Toplantıda, EİB yetkilileri tarafından Yeşil Mutabakata Uyum Projesi (Responsible Desteği) ve diğer ihracata yönelik devlet teşvikleri hakkında detaylı bilgilendirmeler yapıldı. İhracatçılar için karbon ayak izini azaltmaya yönelik atılması gereken adımlar, sürdürülebilir üretim süreçleri ve uluslararası ticarette çevresel standartlara uyum gibi konular da ele alındı.

İş dünyasının temsilcileri, devlet teşviklerinden nasıl yararlanabilecekleri konusunda yetkililere sorular yöneltti ve uygulamalar hakkında detaylı bilgi aldı.