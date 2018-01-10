İhracatçı seçimlere erteleme istedi

10 Ocak 2018

Sercan AKINCI

TİM ve çatısı altındaki birliklerde seçim dönemi yaklaşırken, kulislerde de hareketlenme gözleniyor. Nisan ayında yapılacak ihracatçı birlikleri seçimleriyle, TOBB seçimlerinin çakışacak olması nedeniyle, genel kurulların düşük katılımla geçeceğini düşünen ihracatçılar, kendi seçimlerinin 1 ay ertelenmesini talep ediyor. Bu arada başkanlık için adı geçen İsmail Gülle, Oğuz Satıcı, Tahsin Öztiryaki, Bülent Aymen ve Hikmet Tanrıverdi isimlerine Ahmet Güleç de eklendi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) seçimleri yaklaşırken, kulisler de bir çok iddiayla hareketlenmeye başladı. Herhangi bir gecikme olmaması halinde Nisan 2018’de yapılması gereken seçimler için, her geçen gün yeni isimlerin başkanlığa aday olduğu ifade ediliyor. Birlik yönetimleri ise seçim tarihleri konusunda tedirgin. Hemen hemen aynı dönemde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) bağlı oda ve borsalarda da seçimlerin yapılacak olması nedeniyle ihracatçı birliklerinin genel kurullarına katılımın sınırlı kalacağı düşünülüyor. Bu nedenle Ekonomi Bakanlığı’ndan seçimlerin 1 ay ertelenmesinin istendiği iddia ediliyor. Bir başka iddia ise bakanlığın aday olacakların listelerini erken görmek istediğiyle ilgili.

İki seçim çakıştı

TOBB seçimleri daha önce 2 kez Bakanlar Kurulu kararı ile ertelenmişti. Bu nedenle tekrar erteleme olmaması halinde nisan-mayıs aylarında oda ve borsalarda seçim yapılacak. Nisan ayı ihracatçı birlikleri için de seçim dönemi. Firmaların aynı dönemde iki seçim birden olması halinde daha çok oda seçimlerine yoğunlaşacağı, ihracatçı birliklerinin genel kurullarına ilginin zayıf kalabileceği konuşuluyor. Bunun nedeni süreçten kaynaklanıyor. Şöyle ki; Hazirun (katılımcılar) listesinde yer almak isteyen firmalar için zaman gerektiren işlemler söz konusu. Bu nedenle şirketlerin iki seçim için bu zahmetli süreci göze almayacağı belirtiliyor. İşte TİM yönetiminin seçimleri 1 ay erteleme talebinin ardında bu yatıyor. Bunun için geçtiğimiz hafta ‘Fotoğraf kriziyle’ de gündem olan Ankara’daki toplantıda birlik başkanlarının bu sorunu Bakan Nihat Zeybekci’ye anlatması kararı alınmış. Fakat sorunların dile getirildiği toplantıda her konuşana maksimum 5 dakika süre verilmesi nedeniyle söz alan başkanlar bu konuyu orada anlatamamışlar. Bunun ardından TİM Yönetimi’nin daha sonra konuyu bakan yardımcısına ilettiği kaydediliyor.

"60 birlik var"

Toplam 60 ihracatçı birliği bulunuyor. Bu birliklerin başkanlarının bir çoğu 2 dönem kuralı nedeniyle tekrar aday olamayacak. Bunun da birliklerde birçok başkan adayı ve aday yönetim kurulu listesi çıkmasına neden olacağı konuşuluyor.

‘Güvenlik soruşturması’ iddiası

Kulislerde konuşulan bir iddia da Ekonomi Bakanlığı’nın ihracatçı birliklerine aday olacakların listelerini martta talep etmesi. Bakanlığın, “Seçimler Nisan 2018’de yapılacak ama siz listelerinizi martta bize verin” dediği söylenirken, bunun altında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi isimlerin varsa listelerden çıkarılması olduğu dillendiriliyor. FETÖ’yle mücadele konusunda daha önce çeşitli iş dünyası kurumlarına operasyonlar yapılmıştı. Şimdi kurumların yıpratılmasının önüne geçmek amacıyla böyle bir uygulamaya gidildiği anlatılırken, listede yer alanlar için güvenlik soruşturması yapılacağı ileri sürülüyor.

TİM Başkanlığı için aday 6’ncı isim de ortaya atıldı

İhracatçılar, birlik seçimlerinin ardından çatı kurum olan TİM için başkanlık seçimine gidecek. Mevcut Başkan Mehmet Büyükekşi 2 dönem başkanlık yaptığı için tekrar aday olamayacak. İş dünyasında ise ‘TİM Başkanlığı için aday olacak’ diye işaret edilen 5 isim öne çıkıyordu. Son günlerde bir isim daha ortaya atıldı. Mevcut Başkan Mehmet Büyükekşi’nin önceki rakibi İsmail Gülle, eski başkanlardan Oğuz Satıcı, şu an başkan vekili olan Tahsin Öztiryaki, Bülent Aymen ve Hikmet Tanrıverdi başkanlık için konuşulan isimlerdi. Bugünlerde ise Ahmet Güleç’in de adı ‘aday olacak’ kulislerinde dillendirilmeye başladı. Güleç’in Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından destekleneceği de konuşulanlar arasında. İddiayı sorduğumuz MÜSİAD kanadı ise TİM seçimlerinin gündemlerinde olmadığını ifade etti. DÜNYA’ya konuşan Güleç de, “Ben TİM Yönetim Kurulu üyesiyim. Seçimler bugün için gündemimizde yok. Gelecek dönemdeki fuarları layığıyla gerçekleştirmek için çalışıyoruz” dedi.