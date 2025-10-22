İhracatçılar için yeni bir finansman kapısı olacak

Nezaket ÇETİN

Ticaret Bakanlığı, Yükse­köğretim Kurulu (YÖK) ve Bursa Uludağ Üniver­sitesi iş birliğiyle hayata geçiri­len “İhracat Akademisi Protoko­lü”, Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) hizmet binasında imza­landı. Aynı programda, Türk Ti­caret Bankası’nın Bursa şubesi de hizmete girdi.

Programa Ticaret Bakan Yar­dımcısı Özgür Volkan Ağar, Bur­sa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, UİB Koordinatör Başkanı Baran Çe­lik, BTB Yönetim Kurulu Baş­kanı Özer Matlı, ihracatçı birlik temsilcileri katıldı.

“Bursa, üretim ve ihracat vizyonumuzun lokomotifidir”

Törende konuşan Ticaret Ba­kan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, Bursa’nın hem sanayi hem ihracat açısından Türkiye ekono­misinin kalbi konumunda olduğu­nu belirterek, “Ülkemizin üretim ve ihracat vizyonuna yön veren sanayisiyle Türkiye ekonomisi­nin lokomotif gücü olan, 194 ülke ve ekonomik bölgeye ihracat ya­pan Bursa, hepimiz için bir gurur kaynağıdır” ifadelerini kullandı.

Finansmana erişimin ihracat­çılar için temel öncelik olduğunu vurgulayan Ticaret Bakan Yar­dımcısı Özgür Volkan Ağar, “Türk Eximbank, Türk Ticaret Banka­sı ve İhracatı Geliştirme A.Ş. üç­lüsüyle ihracatçılarımıza artık daha hızlı ve etkin çözümler su­nuyoruz” dedi. 2024 yılında 48,7 milyar dolarlık destek sağlayan Eximbank’ın yıl sonunda bu ra­kamı 52 milyar dolara çıkarma­yı hedeflediğini söyleyen Ağar, Türk Ticaret Bankası’nın per­formansını da paylaştı: “Aktif bü­yüklüğü 77,2 milyar TL’ye, öden­miş sermayesi 13,8 milyar TL’ye ulaştı. Bankamız, 8.012 ihracatçı­ya 60 milyar TL finansman sağla­dı. Bursa şubemiz kısa sürede 1,6 milyar TL çalışma büyüklüğüne, 327 milyon TL kredi ve 1,3 milyar TL mevduat hacmine erişti.”

İhracat Akademisi Protoko­lü’nün, ihracat süreçlerine hâ­kim, uygulama ve teoriyi birleşti­ren 95 saatlik eğitim programıyla donanımlı bireyler yetiştirmeyi hedeflediğini vurgulayan Ağar, “Ankara, İstanbul, Konya, Kay­seri ve Kocaeli’de başarıyla ta­mamlanan programlar İzmir, Er­zurum, Samsun, Adana ve Sakar­ya’da da sürüyor” dedi.

Türk Ticaret Bankası Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü İlker Yeşil de yıl sonuna kadar fi­nansman desteği verilecek ihra­catçı sayısını 1.000’e, toplam fi­nansman desteğini de 75 milyar TL'ye yükseltmeyi hedefledikle­rini söyledi.

Baran Çelik: Yeniden ekonomiye kazandırılması stratejik bir adım

UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, Türk Ticaret Bankası’nın yeniden ekonomiye kazandırılmasını, ihracatçı sektörler için stratejik bir adım olarak değerlendirdi. Bursa’nın 17 milyar dolar ihracat hacmiyle, Türkiye’nin üretim ve dış ticaretinin lokomotif kentlerinden biri olduğunu vurgulayan Çelik, şunları söyledi: “Bu güçlü ekosistemin sürdürülebilirliği için finansmana erişim, teminat ve nakit akışı yönetimi hayati önem taşıyor. Türk Ticaret Bankası’nın Bursa’da faaliyete başlamasını, ihracatçılarımıza yeni çözümler sunacak önemli bir kazanım olarak görüyoruz. Kurumumuzla kurulacak iş birliklerinin, sektörlerimizin küresel rekabet gücüne katkı sağlayacağına inanıyorum.”