İhracatçılar için yeni bir finansman kapısı olacak
Ticaret Bakanlığı, YÖK ve Bursa Uludağ Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilen İhracat Akademisi Protokolü imzalandı. Aynı programda Türk Ticaret Bankası’nın Bursa şubesi de hizmete açıldı. Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, Bursa’nın Türkiye ihracatının lokomotifi olduğunu vurgulayarak, yeni finansman ve eğitim adımlarının ihracatçılara güç kazandıracağını söyledi.
Nezaket ÇETİN
Ticaret Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Bursa Uludağ Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilen “İhracat Akademisi Protokolü”, Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) hizmet binasında imzalandı. Aynı programda, Türk Ticaret Bankası’nın Bursa şubesi de hizmete girdi.
Programa Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, BTB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, ihracatçı birlik temsilcileri katıldı.
“Bursa, üretim ve ihracat vizyonumuzun lokomotifidir”
Törende konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, Bursa’nın hem sanayi hem ihracat açısından Türkiye ekonomisinin kalbi konumunda olduğunu belirterek, “Ülkemizin üretim ve ihracat vizyonuna yön veren sanayisiyle Türkiye ekonomisinin lokomotif gücü olan, 194 ülke ve ekonomik bölgeye ihracat yapan Bursa, hepimiz için bir gurur kaynağıdır” ifadelerini kullandı.
Finansmana erişimin ihracatçılar için temel öncelik olduğunu vurgulayan Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, “Türk Eximbank, Türk Ticaret Bankası ve İhracatı Geliştirme A.Ş. üçlüsüyle ihracatçılarımıza artık daha hızlı ve etkin çözümler sunuyoruz” dedi. 2024 yılında 48,7 milyar dolarlık destek sağlayan Eximbank’ın yıl sonunda bu rakamı 52 milyar dolara çıkarmayı hedeflediğini söyleyen Ağar, Türk Ticaret Bankası’nın performansını da paylaştı: “Aktif büyüklüğü 77,2 milyar TL’ye, ödenmiş sermayesi 13,8 milyar TL’ye ulaştı. Bankamız, 8.012 ihracatçıya 60 milyar TL finansman sağladı. Bursa şubemiz kısa sürede 1,6 milyar TL çalışma büyüklüğüne, 327 milyon TL kredi ve 1,3 milyar TL mevduat hacmine erişti.”
İhracat Akademisi Protokolü’nün, ihracat süreçlerine hâkim, uygulama ve teoriyi birleştiren 95 saatlik eğitim programıyla donanımlı bireyler yetiştirmeyi hedeflediğini vurgulayan Ağar, “Ankara, İstanbul, Konya, Kayseri ve Kocaeli’de başarıyla tamamlanan programlar İzmir, Erzurum, Samsun, Adana ve Sakarya’da da sürüyor” dedi.
Türk Ticaret Bankası Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü İlker Yeşil de yıl sonuna kadar finansman desteği verilecek ihracatçı sayısını 1.000’e, toplam finansman desteğini de 75 milyar TL'ye yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi.
Baran Çelik: Yeniden ekonomiye kazandırılması stratejik bir adım
UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, Türk Ticaret Bankası’nın yeniden ekonomiye kazandırılmasını, ihracatçı sektörler için stratejik bir adım olarak değerlendirdi. Bursa’nın 17 milyar dolar ihracat hacmiyle, Türkiye’nin üretim ve dış ticaretinin lokomotif kentlerinden biri olduğunu vurgulayan Çelik, şunları söyledi: “Bu güçlü ekosistemin sürdürülebilirliği için finansmana erişim, teminat ve nakit akışı yönetimi hayati önem taşıyor. Türk Ticaret Bankası’nın Bursa’da faaliyete başlamasını, ihracatçılarımıza yeni çözümler sunacak önemli bir kazanım olarak görüyoruz. Kurumumuzla kurulacak iş birliklerinin, sektörlerimizin küresel rekabet gücüne katkı sağlayacağına inanıyorum.”