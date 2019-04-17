“İhracatçıya 1 milyar dolarlık düşük faizli kredi”
İhracatçılara rekabet avantajı sağlayacak 1 milyar dolarlık bir anlaşma imzalayacaklarını kaydeden TİM Başkanı Gülle, faiz oranının döviz bazında yıllık 2.25 olacağını söyledi. (Yeşim Ardıç)
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