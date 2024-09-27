“İhracattaki payımızı korumak ‘yeşil dönüşüm’le mümkün”

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin (İHKİB) moda endüstrisinde sürdürülebilir üretim altyapısını güçlendirmek ve sektörde farkındalığı artırmak için yürüttüğü çalışmalar bütün hızıyla devam ediyor.

İHKİB’in iştiraki Ekoteks tarafından 16’ıncısı, “Tekstil Endüstrisi’nin Yeşil ve Mavi Geleceği’ne Dönüşüm” temasıyla düzenlenen sempozyumda bürokratların yanı sıra uluslararası paydaşlarla küresel markaların temsilcileri ve akademisyenler sürdürülebilir üretimi mercek altına aldı.

Tüm sektörler dönüşmeli

Sempozyumun açılışında konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, sadece tekstil ve hazır giyimde değil, tüm sektörler için dönüşümden başka bir yol bulunmadığının altını çizdi. Aynı zamanda İHKİB Başkanlığı’nı da yürüten Gültepe, Türkiye’nin toplam ihracatının yaklaşık yüzde 42’sini, hazır giyim ihracatının yüzde 60’ını, tekstil ihracatının ise yüzde 37’sini Avrupa Birliği (AB) ülkelerine gerçekleştirdiğini bildirdi.

Gültepe, şöyle devam etti: “Bu büyük pazarda payımızı koruyabilmemiz için yeşil dönüşümü gerçekleştirmek zorundayız. Olaya bu bilinçle bakıyor, sözden çok eyleme odaklanıyoruz. Önümüzde dönüşümün anayasası niteliğindeki Yeşil Mutabakat var. Dolayısıyla tüm sektörlerimizin Yeşil Mutabakat’a uyumunu sağlamak zorundayız."

500 milyon dolarlık tasarruf sağlanacak

Bu gerçekten hareketle TİM olarak üç yıl önce sürdürülebilirlik eylem planını hazırladıklarını belirten Gültepe, “Tekstil ve hazır giyimin de aralarında bulunduğu tüm sektörlerimiz eylem planlarını tamamladılar. Kurduğumuz takip platformuyla süreçleri izliyor, gerektiğinde çalışmalarımızı güncelliyoruz. Sürdürülebilirlik konusunda birçok proje yürütüyoruz.

Yapay zeka destekli GreenTİM platformumuzu haziran ayında ihracatçılarımızın hizmetine sunduk. Platformda firmalar kurumsal karbon ayak izini hesaplayıp raporlayabiliyor. 150 bin ihracatçımızın karbon ayak izini GreenTİM Platformu’nda hesapladığımızda yaklaşık 500 milyon dolarlık bir tasarruf sağlayacağız” diye konuştu.

37 milyon euro hibe alacağız

Hazır giyim ve tekstilin ihracatla dışa açılmada olduğu gibi çifte dönüşümde de ilklere imza attığını belirten Gültepe, Yeşil Mutabakat daha gündemde yokken dijitalleşme ve sürdürülebilir üretim konusunda kafa yormaya başladıklarını vurguladı.

İHKİB olarak ilgili bakanlıklarla ve AB ile iş birlikleri yapıp projeler geliştirdiklerini bildiren Gültepe, şunları söyledi: “Bugüne kadar tamamladığımız ve devam eden projelere ilave olarak TİM ve İHKİB’in öncülüğünde; tekstil ihracatçılarını ve tüm paydaşları bir araya getiren ‘Karbon Ayak İzinin Takibi ve Azaltılması’ projemizi seneye haziran ayında başlatacağız. Ayrıca Temmuz 2024 itibarıyla Avrupa Dijital İnovasyon Merkezleri Programı çerçevesinde hibe kullanmaya hak kazandık. İHKİB’in AB’den almaya hak kazandığı hibe destekleri toplamda 37 milyon euroya ulaştı. Söz konusu destekleri moda endüstrimizi geliştirmek, dijital ve yeşil üretim kapasitemizi artırmak, markalı üretime geçişi hızlandırmak için kullanıyoruz.”

Yeşil üretim küresel ekonomi için belirleyici

Ekoteks Genel Müdürü Nida Arslanbay da konuşmasında, yeni dönemde sürdürülebilir ve yeşil üretiminin küresel ekonomi için belirleyici unsur olacağına dikkat çekti. AB’nin Yeşil Mutabakat ile 2050 yılından itibaren karbon nört kıta hedeflediğini hatırlatan Arslanbay, “İHKİB ve moda endüstrimiz bu hedef doğrultusunda bilimsel temellere dayalı çalışmalarına devam ediyor.

Ekoteks olarak biz de artık gelenekselleşen sempozyumlarımızla bu çalışmalara destek veriyoruz. Bu yıl 16’ıncısın düzenlediğimiz sempozyumda döngüsel ekonomi, iklim değişikliği, dijitalleşme ve inovatif uygulama örneklerini konuşmak üzere tüm paydaşların temsilcilerini bir araya getirdik” diye konuştu