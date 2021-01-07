IICEC direktörlüğüne Bora Şekip Güray atandı

Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC) direktörlüğü görevine Bora Şekib Güray'ın atandı.

IICEC'ten yapılan açıklamaya göre, kamu ve özel sektörde, enerjide bölgesel ve uluslararası iş birliklerine yönelik projelerde görev alan Güray, IICEC Araştırma Direktörü olarak görev yaptığı dönemde de enerji alanında birçok araştırma raporunun üretilmesine, farklı araştırma projelerinin geliştirilmesine ve enerji sektöründe kamu-sanayi-akademi paydaşlarıyla iş birliğinin güçlendirilmesine çalışmalarıyla IICEC araştırmalarının ve bilinirliğinin artırılmasına katkı sağladı.

Enerji politikaları üzerine bağımsız araştırmalar yoluyla kamu-sanayi-akademi başarı üçgeni içerisinde daha verimli, güvenli, rekabetçi ve sürdürülebilir enerji geleceği fırsatlarına katkı sunan Sabancı Üniversitesi IICEC, enerji ve iklim alanlarında önemli paydaşları bir araya getiren bir platform sağlarken, sürdürülebilir enerji geleceğine yönelik fikir alışverişini, işbirliklerini ve gelişimi teşvik ediyor.