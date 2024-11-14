İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği Venedik Sarayı’na konuk oldu

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği, Venedik Sarayı’nda, Heat Pump Technologies ve Mostra Convegno Expocomfort Fuarları'nın tanıtım lansmanına Katıldı. Etkinliğin açılış konuşmasını, İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği Başkanı Stefano Kaslowski, Yönetim Kurulu Üyesi Marco Vignali, İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şanal ve RX Italy Genel Müdürü Massimiliano Pierini gerçekleştirdi.

En büyük beş ihracat pazarı arasında...

İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şanal, 2022 yılında Partner Ülke olarak katıldıkları MCE fuarının ardından iki ülke arasındaki ticaret hacminin önemli bir artış gösterdiğini, bunun da Türk firmalarının İtalya pazarındaki etkisini pekiştirdiğini ifade etti. Türkiye’nin İtalya’yı, iklimlendirme sektöründe en büyük beş ihracat pazarı arasında yer aldığını hatırlatan Şanal, 2026 yılında Türkiye’nin Mostra Convegno Expocomfort fuarındaki varlığının daha da güçlü olacağına inandığını belirtti.

Türk firmalarına yeni iş fırsatları

Şanal, Türk firmalarının bu fuarlarda gösterdiği başarıları takdirle dile getirdi. 2022 yılında 136 Türk firmasının toplam 6111 metrekare alanda katıldığı MCE fuarına, bu yıl 158 Türk firmasının katıldığını ve sergilenen alanın 6998 metrekareye çıktığını belirtti.

İtalya Ticaret ve Sanayi Odası ile yapılan işbirliğinin Türk firmalarına İtalya pazarına daha kolay erişim sağladığını ve bu iş birliğinin devam edeceğini belirten Şanal, İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası’na, fuar organizatörlerine ve tüm katılımcılara teşekkür etti ve bu tür organizasyonların Türk firmalarına yeni iş fırsatları sunacağına inandığını ifade etti.