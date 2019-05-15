“İlk kez böyle bir işsizlikle karşılaşıyoruz”

15 Mayıs 2019

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği’nin (BUSİAD) Çekirge Toplantıları kapsamında gerçekleştirilen Geleneksel İftarının konuğu Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seyfettin Gürsel oldu. Gürsel “Türkiye İşgücü Piyasasında Çarpıcı Gelişmeler” başlıklı bir sunum yaptı.

Yaşanan krizin koşullarının çok farklı olduğunu, bu nedenle diğer krizlerden farklı değerlendirilmesi gerektiğine işaret eden Prof. Dr. Seyfettin Gürsel, krizden çıkışın da etkili ve süratli olmayacağını ileri sürdü. Gürsel, “2018’in üçüncü çeyreğinde küçülme başladı. 2019 birinci çeyrekte dip noktasını bulduk. Bu daralmanın çok önemli bir etkisi işsizlikte ortaya çıktı. Krizden çıkışın hızlı olmayacağı kanaatindeyim. Yüksek işsizliği de düşürmekte çok zorlanacağız. Cumhuriyet tarihinde ilk kez bu kadar büyük bir işsizlikle karşılaşacağız. Süratli artış sonra da aynı şiddetle de düşüşler yaşıyorduk. Büyüme belirli bir çıtanın altındaysa Türkiye gibi ülkelerde, işsizlik artışı sürüyor. 2020’de yüzde 4-5’in altındaki büyümeler olmazsa işsizlik de artışını sürdürecek” dedi.

En büyük kayıp inşaat sektöründe

İstihdamda en büyük kaybın inşaat sektöründe yaşandığını da kaydeden Prof. Dr. Gürsel, “İnşaatta kriz çok önce başladı ve yüzde 20 istihdam kaybı oldu. Sektör her beş çalışanından birini kaybetti. Bunu sanayi ve hizmet sektörleri izledi” diye konuştu. İşsizlik rekorunun kırılmasını beklediğini de kaydeden Gürsel, kadın ve genç istihdamında da sorunlar olduğunu kaydetti. 2005’te yüzde 23’ler düzeyinde olan kadın istihdamının yüzde 34’lere kadar çıktığını ancak batılı ülkelerin gerisinde bir yerde olduğumuzu belirten Prof. Dr. Gürsel, “Kadının iş hayatına katılımına ilişkin teşviklerde ipin ucu kaçtı. İş dünyası şüpheyle yaklaşıyor. Bence bu teşvikler, kadın istihdamını azalttı” dedi. Genç işsizlik oranının da baş aşağı gittiğini ifade eden Gürsel, meslek liselerinin de nitelik açısından beklentileri karşılamadığını kaydetti.

“Yüksek karbon çıktısı olan endüstrilerden vazgeçmeliyiz”

BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay da konuşmasında çevre vurgusu yaptı. Türkay, “Yüksek karbon çıktısı olan endüstrilerden vazgeçmeliyiz. Yerine daha düşük karbon salımı üreten sanayiye yönelmeliyiz. Geri dönüşüme çok özel bir önem vermeliyiz. Evsel atıkların geri dönüşümünü kaynağında çözmek için uğraşmalıyız. Bizim gibi güneşi bol bir ülkede, güneş enerjisini daha iyi kullanabilmenin hukuksal ve ekonomik altyapısını bir an önce iyileştirmeliyiz. Elektrikli araçlar, bisikletler, ulaşım için desteklenmeli. Yeşil ekonomiye geçip, bunun koordinasyonunu oluşturacak bir birim kurmalıyız. BUSİAD olarak saydıklarımızın çoğunu kentimiz Bursa için de geçerli olduğunun bilincindeyiz. Bu açıdan bir süredir dile getirdiğimiz, Bursa’ya 500’er dönümlük 5 park fikrimizin de karşılık bulmasını temenni ediyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Prof. Dr. Gürsel’e konuşmasının ardından BUSİAD Başkanı Türkay tarafından özel bir Türk kahvesi fincan seti hediye edildi.