İlk kez iş kuran herkes bu hataları yapıyor! İşte başarıya giden yolda kaçınmanız gereken hatalar

İlk kez iş kuruyorsanız büyük hayaller ve umutlarla yola çıkmış olmalısınız. Her girişimci gibi gelişime açık, değerli ve talep gören bir işletmeye sahip olmak istiyor olabilirsiniz. Sizden önce iş kuran insanların hatalarından uzak durarak, etkili bir plan yaparak ve güçlü bir analizle başarıyı yakalamanız mümkün. Bu adımlardan geçerken bahsedeceğimiz girişimci hatalarından kaçınmaya da özen göstermelisiniz. İşte sık yapılan o hatalar...

İş Planı Hazırlamamak

Birçok yeni girişimci iş kurarken plan hazırlamayı ihmal eder. İş planı hazırlamak, ilerleyen zamanlarda önünüzü görmenizi ve ilerleyişinizi kaydetmenizi sağlar. Birkaç sayfa bile olsa sunacağınız hizmet ya da ürünün detaylarını, bütçenizi ve hedeflerinizi içeren bir iş planı hazırlamadan eyleme geçmemenizi öneririz.

Pazar ve Hedef Kitleyi Tanımamak

En yaygın başlangıç hatalarından biri de pazar ve hedef kitle araştırması yapmadan bir işletme kurmak. Pazar ve hedef kitle araştırması yapmak, tüketicilerin neye ihtiyaç duyduğunu ve onlara nasıl ulaşabileceğinizi anlamanızı sağlar. Harika bir ürün ya da hizmet oluşturabilirsiniz ancak onunla ilgilenen hiç kimse yoksa başarılı bir işletmeye sahip olmanız mümkün değildir. Bu sebeple bir iş kurmaya karar verdiyseniz pazar ve kitle araştırmasına zaman ayırmaya özen göstermelisiniz.

Rekabeti Yok Saymak

Kurduğunuz işte başarılı olmak için atmanız gereken en önemli adımlardan biri de detaylı bir şekilde rakip analizi yapmak. Rakiplerinizi araştırmak sizinle aynı işi yapanların neleri iyi yaptığını anlamanızı ve neleri örnek alabileceğinizi, hangi noktalarda zorlanabileceğinizi analiz etmenizi sağlar. Aynı zamanda rakiplerinizin yaptığı hatalara da düşmezsiniz.

Her Şeyi Kendi Başınıza Yapmaya Çalışmak

Girişimcilerin yaptığı en büyük ve ölümcül hatalardan biri de her şeyi yalnız başına yapmaya çalışmak. Yeni bir iş kurarken iş fikirlerinizi, stratejilerinizi, ilerlemenizi, yaşadığınız zorlukları değerlendirmek ve etkili bir şekilde plan hazırlamak için alanında uzman danışmanlarla beraber çalışmaya özen göstermelisiniz. Unutmayın, bir kişi her konuda uzman olamaz ve zaman zaman dışarıdan bakış açılarına ihtiyaç duyabilir.

Çevrim İçi Pazarlamayı İhmal Etmek

Teknolojinin her alana entegre olduğu ve hemen her işletmenin işini dijitale taşıdığı bir dönemde yapılabilecek en büyük hatalardan bir diğeri de online pazarlamayı ihmal etmek. İşinizi geliştirmek için ürün veya hizmetinizi çevrim içi yollarla müşterilerinize ulaştırmanız gerekir. Bunu sağlamak için online pazarlama stratejileri geliştirebilir, bir web sitesi hazırlayabilir, işletmeniz için sosyal medya hesapları oluşturabilirsiniz.