İlk yerli traktörü üreten Zeynep Erkunt Armağan hayatını kaybetti

ANKARA (DÜNYA)- Türkiye’nin ilk yerli traktörünü üreten Erkunt Traktör A.Ş’nin kurucusu Zeynep Erkunt Armağan hayatını kaybetti. ASO Eski Meclis ve Yönetim Kurulu Başkanlarından Mümin Erkunt’un kızı olan Zeynep Erkunt Armağan, iş hayatına Erkunt Sanayi Döküm ve Makine Fabrikaları’nda başladı. Kurduğu bilgi işlem bölümünde 7 yıl görev yapan Armağan, 1990-1998 yılları arasında Satış Müdürü, 1998-2005 yılları arasında da Mali İşlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

2003 yılında Erkunt Traktör Sanayi A.Ş’nin kurucu ortakları arasında yer alan Zeynep Erkunt Armağan, firmanın kısa süre içinde Türkiye’nin ilk yerli tasarım traktörünü üretmeye başlamasını sağladı.

Üretime başladıktan sonra 6 yıl içinde Erkunt Traktör’ü pazarda ilk üç firma arasına sokma başarısı gösteren Armağan, aynı zamanda Türkiye’nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu arasına girmesini de sağladı. İç pazarda üçüncülüğe yerleşen Erkunt’un ihracat için ürettiği ArmaTrac markası ise bugün 35 ülkeye ihraç ediliyor.

Erkunt Traktör 2017 yılında Hindistan merkezli Mahindra & Mahindra’ya satılmıştı. Zeynep Erkunt Armağan, bu satıştan sonra da şirket yönetimindeki görevine devam ediyordu. Armağan, bu görevin yanı sıra OAİB Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği, TOBB Otomotiv Sektör Meclisi Başkan Yardımcılığı, TOBB Otomotiv Sektör Meclis Üyeliği ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu İcra Kurulu Üyeliği görevlerini de yürütüyordu.

Armağan’ın cenazesi, 6 Temmuz 2022 Çarşamba günü (yarın) öğle namazını müteakip Gölbaşı Mezarlığı Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.