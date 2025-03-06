İMKON'dan 'müteahhitler odası' talebi

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON), Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla 18 Şubat'ta düzenlenen Türkiye İnşaat Sektörü Çalıştayı'nın sonuç bildirisini açıkladı.

Bildiride, sektörün sorunlarıyla tek elden ilgilenebilecek bir "müteahhitler odası" kurulması talebinde bulundu.

Odanın sektöre olası katkıları sıralandı

Kamu nezdinde sektörün problem ve taleplerinin tek merkezden takip edilmesi gerektiğine işaret edilerek, sektör için TOBB'a bağlı veya bağımsız bir "müteahhitler odası" kurulması önerildi.

Müteahhitlik yapı sektörünün mesleki bir standardizasyona ancak bu meslek örgütünün kurulmasıyla ulaşacağına işaret edilen bildiride, bu odanın sektöre olası katkıları şöyle sıralandı:

"Mesleğin gelişmesini, sektörün disiplinini sağlamak, AR-GE faaliyetlerinde bulunmak, haksız rekabeti önlemek, sağlıklı bir sektör envanteri oluşturulmasını mümkün kılmak, kaçak yapılaşmanın ve standart dışı uygulamanın önüne geçmek, kentsel dönüşümü teşvik etmek, yapılarda kalite, standart ve teknik gelişmeler sağlanmasına destek olmak.

Ekosistemin korunmasına yönelik yeşil sertifikalı yapıların yapılmasını teşvik etmek. Çatı örgütü olarak üyelerinin haklarını en üst düzeyde korumak. Türk müteahhitlik sektörüne yurtdışı işlerinde destek olmak, inşaat müteahhitlerini sınıflandırarak, faaliyet alanlarına göre sicillerini tutmak, kayıtlarını yapmak ve silmek. Devlet tarafından inşaat sektörüyle ilgili konularda muhatap olunabilecek tek ve güçlü bir kurum teşekkül etmek ve sektörün sahadaki sorunlarını daha profesyonelce raporlayarak ilgili bakanlıklara iletmek."

"Deprem hasar tehdidini yok edeceğimize inanıyoruz"

Bildiride, Türkiye'nin, deprem kuşağında yer aldığına vurgu yapılarak, şunlar kaydedildi:

"Milletimize karşı sorumluluklarımızın farkında olarak, devletimizin yasal düzenlemeleriyle bize yükleyeceği sorumluluk bilinciyle, olası deprem hasar tehdidini en yakın zamanda doğru zemin, yapı tekniği ve denetimle yok edeceğimize inanıyoruz.

Ülkemizde en küçük iş kollarının bile meslek odası varken, müteahhitlik için de kendini eğitecek, geliştirecek, rehberlik edecek ve denetleyecek bir meslek odası kurulması, Türkiye inşaat yapı sektörünün geleceği, disipline edilmesi ve en önemlisi kamu menfaati açısından hayati önem arz etmektedir."