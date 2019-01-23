İMSİAD, Akademik Odalarla üst kurul oluşturacak

23 Ocak 2019

BURSA (DÜNYA) – Bursa inşaat sektörünün çatı kuruluşu İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş Adamları Derneği (İMSİAD) akademik odalara ziyaretler gerçekleştirerek çeşitli temaslarda bulundu. Bursa’da inşaat sektörünün sorunlarının ele alındığı ziyaretlerde İMSİAD ve Akademik Odaların birlikte çalışmaları gerektiği vurgulandı.

İMSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Andıç ve İMSİAD Yönetim Kurulu üyeleri İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Albayrak, Mimarlar Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Şahin, Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Burak Özgen ve Makine Mühendisleri Odası (MMO) Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Fikri Düşünceli ile şubelerin yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Farkındalık yaratılacak

Ziyaretlerde Bursa’da inşaat sektörünün durumu ele alınırken, İMSİAD ve Akademik Odaların daha sık bir araya gelmesine ve birlikte çalışmaları gerektiğine vurgu yapıldı. İMSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Andıç, “İçinden geçtiğimiz dönemi içe kapanarak değil, yaşanan sıkıntılara kalıcı çözümler bulmak amacıyla, Akademik Odalar, İMSİAD ve sektörün diğer paydaşlarının daha fazla istişare etmesiyle aşabiliriz. Bunun için İMSİAD ve Akademik Odalar olarak bir üst kurul oluşturup, Bursa ve inşaat sektörü paydasında projeler, çözümler üretmeli, şehrimize fayda sağlayacak adımlar atmalıyız. Kamuoyuna beraber açıklamalar yapıp, farkındalık yaratmalıyız” dedi.

“Müteahhitlik yasasının takipçiyiz”

İnşaat sektöründe yaşanan sıkıntıların devlet politikalarıyla giderileceğine inandıklarını ifade eden Andıç, “İMSİAD olarak müteahhitlik yasasının çıkmasını her fırsatta dillendiriyoruz ve bu konunun takipçisiyiz. İnşaat sektörünün piyasa koşulları açısından iyi olması, müteahhitlerin, mühendislerin, mimarların iyi olması demektir. Bu yüzden yaşanan süreci sağlıklı bir şekilde atlatmalı ve kalıcı çözümler bulmalıyız. Bu çerçevede, müteahhitlik hizmet yasasının mimar ve mühendisleri de içermesi önemlidir. Kentsel dönüşümün şehir için önemli bir fırsat olduğuna inanıyoruz. Fakat, yaptığımız binaların bir daha dönüşüme ihtiyaç duymaması için, depreme dayanıklı, ekolojik ve bulunduğu bölgeye değer katan projeler için çalışmalıyız” ifadelerini kullandı.

İMSİAD heyetinin ziyaretinden memnuniyet duyduklarını ifade ederek ortak çalışmalara açık olduklarını ifade eden Akademik Odaların başkanları da, İMSİAD’ın yeni dernek merkezine taşınmasıyla, Bursa inşaat sektörüne daha da önemli katkılar sağlayacağını söylediler.