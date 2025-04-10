ING Türkiye’de üst düzey atama

ING Türkiye’de üst düzey bir atama gerçekleştiği açıklandı. Çiğdem İltemir Carino, ING Türkiye Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı (CIO) ve İcra Kurulu Üyesi olarak atandı.

Çiğdem İltemir Carino’nun BDDK süreçlerinin tamamlanmasının ardından 17 Nisan 2025 tarihinde yeni görevine başlaması planlanıyor.

ING Türkiye Genel Müdüründen açıklama

ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, atamayla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kendini bankacılık lisansına sahip bir teknoloji şirketi olarak konumlayan ve dijitalleşmeyi uzun zamandır stratejisinin merkezine alan bir kurum olarak, Türkiye’nin en sevilen dijital bankası olma hedefinde sağlam adımlarla ilerliyor ve teknoloji odaklı yatırımları önceliklendiriyoruz.

Dijital dönüşüme bütüncül yaklaşıyor, mikroservis mimarisi üzerine kurulu yenilikçi teknoloji platformumuz ve çevikliği DNA’sına kodlayan kurum kültürümüzle fark yaratmaya odaklanıyoruz. Bu kapsamda, dijitalleşme stratejimizin omurgasını oluşturan bu kritik göreve, yurt içinde ve yurt dışındaki farklı görevlerde önemli başarılara imza atmış değerli bir ismin atanmasından mutluyuz.

Çiğdem İltemir Carino’nun uzun yıllara dayanan deneyimiyle, dijital liderlik hedefimize önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz."

Ayrıca iş hayatında kadının güçlendirilmesini desteklediklerini aktaran Gökgöz, “Çeşitlilik, Kapsayıcılık ve Aidiyet politikamızın bir parçası olarak fırsat eşitliğini faaliyetlerimizin odağına alıyoruz, özellikle yöneticilik rollerinde kadın temsiliyetinin artması gerektiğine inanıyoruz. Bu kapsamda İcra Kurulumuzda kadın oranının yüzde 67’ye ulaşmasından gurur duyuyoruz. Liderlikte çeşitliliği ve kapsayıcılığı desteklemeyi sürdüreceğiz” dedi.

Çiğdem İltemir Carino kimdir?

Çiğdem İltemir Carino, Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde lisans ve yüksek lisans eğitiminin ardından Sabancı Üniversitesi’nde Executive MBA programını onur derecesiyle tamamladı.

Kariyerine 1996 yılında Akbank’ta başlayan Çiğdem İltemir Carino, farklı bölümlerde teknoloji ekiplerine önemli dönüşüm projelerinde liderlik etti.

Akbank’ta bölüm başkanlığı yaptığı dönemlerde üstlendiği projelerle banka, müşteri memnuniyeti, kârlılık ve operasyonel verimlilik alanlarında önemli başarılar elde ederek farklı ödüller kazandı.

Ayrıca bankanın Yeni Nesil Dijital Bankacılık dönüşümünde, Tasarım ve İnovasyon Merkezlerinin kurulmasında aktif görev aldı.

Kariyeri boyunca teknoloji ve dijital dönüşüm alanında çeşitli liderlik rolleri üstlenen Çiğdem İltemir Carino, 2019 yılında başladığı National Bank of Kuwait’de Grup Dijital Ofis Başkanlığı rolünü üstlendi.