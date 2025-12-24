İNOKSAN’da 45. yılda yeni vizyon: 2026 yol haritası açıklandı

19 Aralık’ta gerçekleştirilen buluşmada, İNOKSAN’ın “Geleceği Üreten Dönüşüm” başlığı altında şekillenen yeni vizyonu kamuoyuna duyuruldu. Toplantıda şirketin 2026 hedefleri, stratejik öncelikleri ve yeni organizasyon yapılanması detaylarıyla ele alındı. Etkinlik, aynı zamanda İNOKSAN’ın 45 yıllık kurumsal birikimini geleceğe taşıma iradesinin güçlü bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Yeni CEO ile stratejik dönüşüm

Yeni organizasyon yapısı kapsamında İcra Kurulu Başkanı- CEO olarak görevi devralan Görkem Varlık, toplantıda yaptığı sunumda dönüşüm sürecinin yalnızca yapısal bir değişim olmadığını vurguladı.

Varlık, bu sürecin sahadan yönetime, iş yapış biçimlerinden kurum kültürüne kadar uzanan bütüncül bir dönüşüm yolculuğu olduğunu ifade ederek, 2026 hedeflerinin bu yaklaşım üzerine inşa edildiğini belirtti.

Şeffaf ve katılımcı

Toplantıda paylaşılan dönüşüm yol haritası; Vehbi Varlık, Emre Varlık, Esra Batkın ve Onur Altay’ın değerlendirmeleriyle desteklendi. Liderlik ekibi, ortak hedefler doğrultusunda “tek ekip” anlayışıyla hareket etmenin önemine dikkat çekti.

45 yıllık deneyimle geleceğe

45. kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen buluşma, şirket içinde birlik ve ortak gelecek bilincini güçlendirirken, İNOKSAN’ın önümüzdeki döneme ilişkin dönüşüm vizyonunun da çerçevesini ortaya koydu. Şirket, köklü deneyimini yenilikçi ve sürdürülebilir bir bakış açısıyla geleceğe taşımayı hedeflediğini vurguladı.