İnşaat malzemesi sanayi üretimi kasım ayında arttı

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği tarafından hazırlanan Aylık Sektör Raporu sonuçları açıklandı.

Buna göre, inşaat malzemesi sanayi üretimi 2024 yılı kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 arttı.

TÜİK verilerine göre yeni inşaat siparişleri ise ocak ayında bir önceki aya göre 6,9 puan arttı. Beklentiler ise daha düşük bir seviyede artış göstermesi yönündeydi.

Kış aylarında yaşanan bu artışın, gelecek dönem için olumlu bir işaret olduğu değerlendirildi.

Yıllık veriler

Raporda, yılın ilk çeyrek döneminde üretimin geçen yılın ilk çeyrek dönemine göre yüzde 10,9 yükseldiği, ikinci çeyrekte ise yüzde 3,9 azaldığı kaydedildi.

Üçüncü çeyrekte de üretimdeki gerilemenin sürdüğüne ve yüzde 2,2 oranında azalma görüldüğüne değinildi. Diğer yandan yeni inşaat siparişleri ocak ayında bir önceki aya göre 6,9 puan artarak beklentilerin üzerinde bir yükseliş gösterdi. Mevsimsel olarak düşük olan kış aylarında yaşanan bu artışın, gelecek dönem için olumlu bir işaret olduğu değerlendirildi.

10 alt sektörde üretim arttı

Raporda, 2024 yılının kasım ayında alt sektörlerin birçoğunda üretimin azaldığına vurgu yapıldı. 2024 Ocak-Kasım döneminde üretim, 10 alt sektörde geçen yılın aynı dönemine göre artarken, 12 alt sektörde ise azaldı.

Öte yandan bazı alt sektörlerde görece yüksek üretim artışları yaşandı. İlk 11 ayda inşaat camları üretimi yüzde 13,1 ve demir çelik inşaat ürünleri üretimi yüzde 13,0 arttı. Hazır beton üretimi yüzde 8,9, çimento üretimi yüzde 5,0 ve demir çelik çubuk ve profil üretimi de yüzde 3,7 büyüdü.

Yüksek düşüş gösteren alt sektörler

2024 yılının ilk 11 ayında bazı alt sektörlerde ise üretimin yüksek düşüş gösterdiği rapora yansıdı. Bu dönemde seramik kaplama malzemeleri üretimi yüzde 23,7 ve seramik sağlık gereçleri üretimi yüzde 27,2 düştü.

Ayrıca, metal yapı ve yapı parçaları üretimi yüzde 13,7, demir çelik radyatör üretimi yüzde 23,0, birleştirilmiş parke ve yer döşemeleri üretimi yüzde 15,7 azalma kaydetti. 2023 yılında alt sektörlerde farklı üretim eğilimlerinin ortaya çıktığına değinilen raporda, 2024 yılının kasım ayına kadar olan süreçte de benzer eğilimin sürdüğüne vurgu yapıldı.

TÜİK'in verileri

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı İnşaat Üretim Endeksi'ne göre, geçen yılın kasım ayında toplam inşaat üretimi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,8 oranında bir artış gösterdi.

İnşaatın alt sektörleri (2021=100 referans yılı) incelendiğinde ise, 2024 Kasım ayında “bina inşaatı sektörü endeksi”, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,3 oranında yükseldi. Ayrıca, “bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi” yüzde 8,3, “özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi” ise yüzde 0,9 oranında bir artış kaydetti.

İnşaat Sektörü Güven Endeksi

İnşaat Sektörü Güven Endeksi, kasım ve aralık aylarındaki artışların ardından 2025 Ocak ayında bir önceki aya göre 4,8 puan arttı ve 90,4 puana yükseldi. Son üç aydır toparlanma gözlemlenen güven endeksi, ocak ayında da iyileşme gösterdi. 2025'in ilk çeyreğinde güven endeksinin yükselmeye devam etmesi bekleniyor.

Yeni inşaat siparişleri ocak ayında bir önceki aya göre 6,9 puan artarak beklentilerin üzerinde bir yükseliş gösterdi. Mevsimsel olarak düşük olan kış aylarında yaşanan bu artışın, gelecek dönem için olumlu bir işaret olduğu değerlendirildi. Yeni siparişler, 2023 Mayıs seviyelerine geri döndü.

2024 yılında yeni konut satışları ise 2023 yılına göre yüzde 27,6 artarak 484 bin 461 adet oldu. 2020'de pandemi nedeniyle düşüş gösteren satışlar, 2024'te 2019'dan sonraki en yüksek seviyeye ulaştı. 2024 yılının ikinci yarısında konut fiyatlarının artması beklentisiyle satışlarda hızlanma yaşandı.