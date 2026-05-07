İnşaat sektöründe alarm: Maliyetler son 4 yılın zirvesinde

İngiltere’de inşaat sektörü, artan maliyet baskısı ve tedarik zinciri sorunları nedeniyle ciddi daralma sinyali verdi. S&P Global tarafından yayımlanan İngiltere İnşaat PMI verileri, sektörde faaliyetlerin nisanda sert şekilde gerilediğini ortaya koydu.

Verilere göre mevsimsellikten arındırılmış inşaat PMI endeksi nisanda 39,7 seviyesine düşerken, mart ayında endeks 45,6 olarak kaydedilmişti. PMI verilerinde 50 seviyesinin altı daralmaya işaret ediyor.

Maliyet artışı son yılların en sert seviyesinde

İnşaat sektöründe maliyet enflasyonu göstergesi nisanda 81,4’e yükselerek Haziran 2022’den bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Bu artışın, veri serisinin tutulmaya başlandığı 1997’den bu yana en sert ikinci yükseliş olduğu belirtildi.

Şirketler, özellikle İran’daki savaş sonrası yükselen enerji fiyatları, yakıt ek ücretleri ve hammadde maliyetlerinin sektör üzerinde ağır baskı oluşturduğunu ifade etti.

S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Tim Moore, pandemi sonrası dönemde görülen maliyet şokları dışında son artışın son 30 yılın en sert yükselişi olduğunu söyledi.

Hürmüz Boğazı krizi tedarik zincirini vurdu

Raporda, Hürmüz Boğazı’ndaki geçişlerde yaşanan aksaklıkların sevkiyat sürelerini ciddi şekilde uzattığı vurgulandı.

İnşaat şirketleri, malzeme teslimatlarındaki gecikmeler nedeniyle projelerde yavaşlama yaşandığını belirtirken, Orta Doğu’daki savaşın iş dünyasında belirsizliği artırdığına dikkat çekti.

Firmalar ayrıca ihale fırsatlarının azaldığını ve satış süreçlerinin uzadığını bildirdi.

İşten çıkarmalar hızlandı

Sektörde zayıflayan talep ve yükselen maliyetler istihdama da yansıdı. Nisan ayında inşaat sektöründeki istihdam endeksi aralık ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi. Şirketler, azalan iş hacmi ve yükselen maaş giderleri nedeniyle işten çıkarmaları hızlandırdı.

İnşaat sektöründe en sert daralma altyapı ve mühendislik projelerinde görülürken, konut inşaatı da önemli ölçüde yavaşladı. Ticari bina projeleri ise diğer alanlara kıyasla daha dayanıklı kalmasına rağmen yılın en hızlı düşüşünü kaydetti.

İngiltere Merkez Bankası gelişmeleri izliyor

İngiltere Merkez Bankası’nın, savaşın enflasyon üzerindeki etkisinin kalıcı olup olmayacağını değerlendirmek amacıyla şirketlerin maliyet göstergelerini yakından takip ettiği belirtildi.

Öte yandan imalat ve hizmet sektörlerini de kapsayan genel PMI verisi, hizmet sektöründeki toparlanmanın etkisiyle marttaki 49,9 seviyesinden 51,5’e yükseldi.