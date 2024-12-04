İş adamı Eyüp Bartık: Mağazaların yerini büyük depolar almaya başladı

Gaziantep Üniversitesi’nde AIESEC Gaziantep’in düzenlediği etkinlikte öğrencilerle buluşan Eyüp Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Bartık, iş arayacak gençlere önemli tavsiyelerde bulundu ve lojistik sektörüne dair bilgi verdi.

Hızlı çözüm bulma konusunda yetenekli bulduğu Z kuşağına çok inandığını ve güvendiğini söyleyen Eyüp Bartık, “İş ararken kendinizi kısa, öz ve net cümlelerle anlatın. Öyle bir şey yapın ki, farkınız ortaya çıksın. Farklı bir şeyler söylediğinizde şirketler sizi daha dikkatle dinler ve onların ilgi alanına girersiniz” dedi.

Lojistiğin önemi pandemi döneminde zirveye ulaştı

30 yıldan fazla zamandır lojistiğe yatırım yaptığını fakat bu sektörün değerinin en çok pandemide anlaşıldığını belirten Bartık, "Sektöre yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Yük Taksi’yi kurduk. 72 saatte Avrupa’nın her ülkesine taksi ile küçük-büyük ayırt etmeksizin yük taşıyoruz. Bu iş ile gelecekte daha da büyüyeceğimizi ve taklit edileceğimizi biliyoruz. Önemli olan bir işe inanarak başlamak ve koyduğunuz hedeflere ulaşabilmek” dedi.

Mağazaların yerini depolar alıyor

E-ticaretin yaygınlaşmasıyla birlikte mağaza raflarının azaldığına dikkat çeken Bartık “Bu da bizim öngördüğümüz bir durumdu. İnsanlar artık ürünü raflardan almak yerine, e-ticaret yoluyla temin etmeye yöneldi. Bu da demek oluyor ki mağazaların yerini büyük depolar alacak. Bu iş daha da büyüyeceği için depoculuk alanındaki yatırımlarımızı da büyütme kararı aldık” şeklinde konuştu.