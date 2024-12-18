İş adamı İbrahim Umur Akal ölü bulundu

İstanbul'da yaşayan iş dünyasının tanınan ismi İbrahim Umur Akal, Bebek’teki yalısında ölü olarak bulundu.

Hizmetliler tarafından bulundu

Pek çok iş yeri ve fabrikanın sahibi Akal, hizmetlileriyle yaşadığı yalıda koltukta hareketsiz otururken bulundu. Hizmetliler bir terslik olduğunu anlayınca durumu Akal'ın üvey oğlu Koray Asena’ya ve yetkililere bildirdi.

Ölümü şüpheli

Ekol TV'nin haberine göre, kısa sürede olay yerine gelen ekipler Akal'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Şüpheli görülen ölümle ilgili inceleme başlatılırken, iş adamının bir süredir çeşitli sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi.

Akal’ın cansız bedeni detaylı inceleme için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İbrahim Umur Akal'ın ölümüyle ilgili çok yönlü soruşturması sürüyor.