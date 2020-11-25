İş Bankası’nın entegre raporuna beş platin ödül

Türkiye İş Bankası, 2019 yılı Entegre Raporu ile beş farklı kategöride plantin ödül aldı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre Türkiye İş Bankası, 2019 yılı Entegre Raporu ile iletişim alanında dünyanın en prestijli platformlarından biri olarak kabul edilen Amerikan İletişim Profesyonelleri Birliği (LACP-League of American Communications Professionals) tarafından düzenlenen 2020 Spotlight ve Inspire ödül programlarının 'Uluslararası İletişim' ve 'Kurumsal Yayın' alanlarında toplam beş farklı kategoride 'Platin Ödül'e layık görüldü.

İlk izlenim, rapor anlatım dili, içerik uygunluğu, mesaj netliği, genel görsel tasarım ve yaratıcılık kriterlerine göre yapılan değerlendirmede Türkiye İş Bankası, 100 üzerinden 99 puan alarak tüm kategorilerde dünya genelinde ilk 100 rapor sıralamasında 11’inci oldu.

Verilen bilgiye göre, 2020 Spotlight ve Inspire ödül programlarında, farklı ülkelerden ve çeşitli sektörlerden 300 kuruluşu temsil eden yaklaşık bin 500 başvuru değerlendirmeye alındı.

İş Bankası, entegre raporlama ile bankanın finansal ve finansal olmayan sermaye öğelerini bir arada ele alarak sürdürülebilir ve paylaşılabilir değer yaratmaya odaklanan çalışmaları hakkında güncel bilgi sunmayı amaçlıyor. Bu çerçevede 2019 yılı Entegre Raporu’nda, ikinci yüzyılına hazırlanan İş Bankası’nın tüm paydaşları için yarattığı değer, değer yaratma sürecinde karşılaştığı risk ve fırsatlar ile bankanın sürdürülebilirlik öncelikleri, kurumsal stratejisi, hedefleri ve uzun vadeli değer üretme yetkinliği çok yönlü bir yaklaşımla ele alınıyor.