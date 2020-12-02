İş dünyanın en beğenilen şirketleri açıklandı, zirve Koç Holding'in

Capital Dergisi, 38 sektörün en beğenilen şirklerinin belirlendiği “İş Dünyasının En Beğenilen Şirketleri” araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Eylül-Kasım 2020 tarihleri arasında online (CAWI) anket tekniği uygulanarak gerçekleştirilen "İş Dünyasının En Beğenilen Şirketleri" araştırmasına farklı sektörlerden 600’ün üzerinde şirketi temsilen bin 470 yönetici katıldı.

Capital Dergisi'nden yapılan açıklamaya göre “İş Dünyasının En Beğenilen Şirketleri” araştırması, iş dünyasının en beğenilen 20 şirketi ile sektörlerinin en beğenilen ilk 3 şirketini ortaya koyuyor. Bu yıl da Capital Dergisi öncülüğünde ZENNA Araştırma ve Danışmanlık tarafından Deutsche Telekom sponsorluğunda gerçekleştirilen araştırmada Koç Holding, 'En Beğenilenler'de zirveyi bırakmadı. Arçelik ikinciliğini korurken, üçüncülüğe Unilever geldi.

Listenin devamında ise geçen yıla göre önemli bir hareket yaşandı. Pandemi döneminde büyük sıçrama yaşayan e-ticaret şirketleri listede öne çıkarken, toplamda 23 şirketin listedeki yeri değişti. 2019 yılında sıralamada olmayan 6 şirket de en beğenilenler arasına girdi.

En beğenilenler arasında en büyük yükselişi Sabancı Holding, Migros, Şişecam Borusan Holding ve LC Waikiki gerçekleştirdi. Tüpraş, Ford Otosan ve Aselsan’ın yanı sıra Getir, Trendyol ve Amazon da beğeni listesinde yerini aldı. 20 listesinde Getir 7’nci, Trendyol 9’uncu, Aselsan 16'ncı, Amazon 17'nci, Tüpraş 18'inci, Ford Otosan ise 20’nci sırada yer aldı.

Türkiye’nin En Beğenilen Şirketleri

1-Koç Holding

2-Arçelik

3-Unilever

4-Eczacıbaşı Topluluğu

5-Turkcell

6-Türkiye İş Bankası

7-Getir

8-P&G/Coca-Cola

9-Trendyol/Yemeksepeti

10-LC Waikiki

11-Garanti BBVA/THY

12-Google/Borusan Holding

13-Sabancı Holding/Vodafone

14-Şişecam

15-Migros

16-Opet/Aselsan

17-Amazon Türkiye/BSH 18-Microsoft/Tüpraş

19-Apple Türkiye

20-Ford Otosan/Hepsiburada