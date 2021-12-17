İş dünyası, Kurumsal İletişim ve İtibar Zirvesi’nde ‘ikiz dönüşümü’ ele aldı

Boğaziçi Üniversitesi ve Kurumsal İlişkiler Enstitüsü tarafından düzenlenen ‘Kurumsal İletişim ve İtibar Zirvesi’nin altıncı gerçekleştirildi. Yeşil ve dijital dönüşümün iş dünyası üzerindeki etkilerinin ele alındığı zirveye kamu ve özel sektörden üst düzey isimlerin katıldı. Zirvede, ikiz dönüşümün ekonomik ve toplumsal kalkınmaya destek olması için tüm paydaşların ortak çabasına ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekildi.

Zirvede konuşan Boğaziçi Üniversitesi Kurumsal İlişkiler Enstitüsü Başkanı Devrim Çubukçu, pandemi sonrası ‘daha iyi’ normali inşa etmenin yolunun ikiz dönüşümden geçtiğini söyledi. Çubukçu, bunun için de kamu politikalarından iş modellerine, yasal düzenlemelerden toplumsal ilişkilere kadar her alanda ortak akla ve iş birliğine ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ise, Türkiye’nin dijital dönüşüm sürecindeki politikalarını aktardığını, dijital dönüşümden en yüksek faydayı elde etmesi için altyapıdan çalışan becerilerine kadar yürütülen projelerin ikiz dönüşüm açısından önemini katılımcılarla paylaştı.

Yeşil dönüşümün ekonomik etkisine dikkat çekildi

Sürdürülebilirlik temasının açılış konuşmasını yapan Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay’ın ardından, moderatörlüğünü Coca-Cola İçecek, Kurumsal İlişkiler Direktörü Servet Yıldırım’ın yaptığı “COP26’dan Yeşil Mutabakata İş Dünyasını Neler Bekliyor?” temalı panelde SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dildar Edin, Unilever Türkiye, Yönetim Kurulu Üyesi ve NAMETRUB Bölgesi Kurumsal İlişkiler ve Sürdürülebilirlik Direktörü Ebru Şenel Erim ve Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Merkezi Başkanı Prof. Dr. Levent Kurnaz konuyla ilgili görüş ve bilgilerini paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nden Murat Özdemir’in “Yeşil Dönüşümün Yatırım Ortamına Etkisi” konulu konuşmasının ardından, Anadolu Grubu Kurumsal İlişkiler ve İletişim Koordinatörü Kaan Ünver’in yönettiği yaptığı panelde Sürdürülebilirlik, Kamu & Kurumsal İlişkiler Koordinatörü Devrim Çubukçu, Aydem Enerji Holding Kamu İlişkileri Grup Direktörü Altan Kolbay ve kurumsal iletişim yöneticisi Murat LeCompte yeşil dönüşüm ile yeniden şekillenen yatırım ortamının ekonomiye ne gibi faydalar sunacağı değerlendirdi. Kurumsal İlişkiler Enstitüsü Genel Sekreteri Dr. Ceyhun Emre Doğru’nun TEPAV Global CEO’su Dr. Güven Sak ile yaptığı söyleşide ise “Yeşil Dönüşüm ve Ekonomik Kalkınma” teması ele alındı ve yeşil dönüşümün aslında topyekün bir ekonomik dönüşüm programı olduğu vurgulandı.

Zirvenin ikinci oturumunda ise dijitalleşme kamu politikaları boyutuyla ele alındı. Kurumsal İlişkiler Enstitüsü Genel Sekreteri Dr. Ceyhun Emre Doğru ile Rekabet Kurumu Dijital Ekonomi Daire Başkanı Esin Aygün’ün yaptığı “Dijital Ekonomide Rekabet Hukuku” adlı söyleşide iş dünyası tarafından merak edilen konulara ışık tutuldu.

Devamında gerçekleştirilen panelde ise Sanofi İlaç Kurumsal İlişkiler ve Pazara Erişim Direktörü Güray Karacar’ın moderatörlüğünde, İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Orhan Erem Ateşağaoğlu, Boğaziçi Üniversitesi, İnovasyon ve Rekabet Odaklı Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Aslı Deniz Helvacıoğlu ve PwC Yatırım Teşvik Hizmetleri Lideri Yasemin Bekgöz “Dijital Dünyada Kamu Politikaları: Yasal Düzenlemelerin Etkisi” konusunu ele aldı

Panelde söz alan Aslı Deniz Helvacıoğlu, KOBİ’lerin dijital dönüşüme ayak uydurabilmesi için e-pazaryerlerinin kritik bir rol oynadığını ifade etti. Helvacıoğlu, Türkiye çapında yapılan saha araştırmasından yola çıkarak, KOBİ’lerin inovasyon ve uluslararası rekabetçiliğinin artırılması için e-ticarete daha fazla entegre olması gerektiğini aktardı.

Yaptığı genel denge modeli araştırmasını katılımcılarla paylaşan Orhan Erem Ateşağaoğlu ise, dijital hizmet vergisinin uluslararası gelişmeler ışığında gözden geçirilerek kaldırılmasının Türkiye ekonomisine yıllık 900 milyon TL’lik bir katkı sağlayacağını belirtti. PwC tarafından yapılan araştırmanın bulgularını paylaşan Yasemin Bekgöz, e-ticaretin özellikle ekonomik, çevresel ve sosyal katkılarını aktardı.

Berköz’ün verdiği bilgiye göre, Türkiye’de e-ticaret aktivitesi yaratılan ciro ile yaklaşık 30 milyar TL’yi ekonomiye kazandırdı. Katma değer yoluyla 17,5 milyar TL yaratılırken, istihdam yoluyla 22 bin kişiye iş imkanı sağlandı. E-ticaretin daha başlangıç aşamasında olmasına rağmen, diğer bütün perakende kollarına göre kişi başına en fazla katma değerin üretildiği alan olduğunu ifade eden Bekgöz, ekonomik etkinin yanı sıra, e-ticaretin çevresel ve sosyal etkisinin de altını çizdi.