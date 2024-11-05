İş dünyası Şanghay'da buluşuyor! Çin Uluslararası İthalat Fuarı başladı...

Çin Uluslararası İthalat Fuarı 7. kez kapılarını açtı. Ülkenin Başbakanı Li Çiang, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, Çin'in daha fazla dışa açılmasının, yavaşlayan küresel ekonomi için bir istikrar unsuru olacağını vurguladı ve "Çin, süper büyüklükteki pazarını daha fazla dışa açacak ve fırsatlarını diğer ülkelerle paylaşmak için güçlü önlemler alacak" dedi.

Li, Çin ekonomisindeki mevcut zorlukların aşılması ve ekonomik gidişatın düzeltilmesinin 'koordine çabaları' gerektirdiğini belirterek, "Dönemsel yavaşlamaya karşı hala büyük boyutlu canlandırma politikaları uygulama yeteneğine ve para politikalarını düzenlenme esnekliğine sahibiz" ifadesini kullandı.

Adil olmayan ticaret pratiklerine son verilmeli

Çin'e resmi ziyareti kapsamında fuara konuk olan Malezya Başbakanı Enver İbrahim de uluslararası alanda "kapalı, küçültücü ve adil olmayan ticaret pratiklerine son verme" ve "karşılıklı faydaya dayalı ekonomik ilişkilere bağlı kalma" çağrısında bulundu.

İbrahim, "Serbest ticaret ve sürdürülebilirlik hedefleri için çok kültürlü işbirliği, rekabeti bastırmak, adil olmayan avantajlar elde etmek ve çatışma yaratmak için değil, küresel kalkınmayı eşit şekilde geliştirmek için kullanılmalı." diye konuştu. Başbakan İbrahim, ülkesinin de üyesi olduğu Güneydoğu Asya Uluslar Birliği'nin (ASEAN) bölgede kapsayıcı ekonomik büyüme ve refahın paylaşımı açısından önemli bir işlevi yerine getirdiğini vurguladı.