İş dünyası, SAP Dönüşüm Ödülleri töreninde buluştu

SAP Türkiye, iş dünyasının önde gelen temsilcileri ve teknoloji liderlerini, geçtiğimiz günlerde düzenlediği SAP Executive Summit etkinliğinde bir araya getirdi. Alanında en yenilikçi ve başarılı teknoloji dönüşüm projelerinin ödüllendirildiği “SAP Dönüşüm Ödülleri 2024” kapsamında toplam 25 ödül dağıtıldı. “Yılın SAP Dijital Dönüşüm Ödülü” 6 kuruma verilirken, sektörel ödüller kapsamında 14 kuruluşun başarılı projeleri ödüllendirildi. 4 kurum “Yılın Dijital Dönüşüm Elçisi Ödülü”ne layık görülürken, bir de “Özel Ödül” sunuldu.

SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen ve SAP EMEA Bölgesi Başkanı Manos Raptopoulos, SAP Güney Avrupa Bölgesi’nden sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Carlos Lacerda, SAP EMEA Yapay Zeka Başkanı Jesper Schleimann ve SAP EMEA Business Technology Platform Direktörü Vivien Boche’un konuştuğu etkinlikte; bulut, yapay zeka, inovasyon, entegre çözümler ve dönüşüme adapte olmakta verinin gücü ve hızın önemine vurgu yapıldı.

Uğur Candan’ın açılış konuşmasını yaptığı etkinlik, “Geleceğe Hazır Şirketlerin Dönüşüm Hikayeleri”, “Liderlerin Gözünden Öncü Dönüşüm Hikayeleri”, “SAP S/4HANA Public Cloud ile Şirketinizi Geleceğe Taşıyın”, “Çalışanlarınızla Başlayan Deneyim Yolculuğunu Müşterilerinizle Serüvene Dönüştürmek” ve “Dijital Dönüşümde Google ile Yapay Zeka ve Verinin Gücü” başlıklı panellerin ardından, ödüllerin takdim edildiği törenle sona erdi.

“Yapay zekada hızlı olan kazanacak”

Açılış konuşmasında “Bütün dünya yapay zekayı konuşuyor. Hatta o kadar derinden konuşuyor ki tartışmalara neden oluyor. Her hafta iki üretken yapay zeka senaryosunu devreye alsak, SAP’nin içindeki hazır yapay zeka senaryolarını tüketemeyiz. Yapay zekada hızlı olan kazanacak” diyen Uğur Candan, “Bulutta hazır verileriniz olmalı ki yapay zekadan yararlanabilesiniz. SAP Türkiye olarak, ülkemizin en büyük 100 sanayi kuruluşunun %84’ü ile çalışıyoruz. Bunların halihazırda %61’i bulutta iş yapıyor. Bu oran çarpıcı ama bence daha da önemli olan büyümedeki hız. Türkiye SAP ekosistemi içinde, bölgede her zaman ilkleri ve en iyileri yapan bir eksende yer alıyor” diye ekledi.

“Türkiye yenilik, genç yetenek ve potansiyelin kesişme noktası”

Türkiye’den 3 kadın yöneticinin SAP Güney Avrupa Bölgesi’nde de görev aldığına değinerek konuşmasına başlayan Carlos Lacerda, “Türkiye çok ilgi çekici bir ülke. Çünkü burası adeta yenilik, genç yetenek ve potansiyelin kesişme noktası. Buradaki çalışanların yetkinliği öne çıkıyor. İçerik ve beceriye sahip olmak büyük bir etken, ancak aynı zamanda mütevazı tutumlarıyla da farklılıklarını ortaya koyuyorlar” diyerek, Türkiye’de de uygulanan Genç Profesyoneller Programı ile üniversite iş birliklerinden bahsetti ve bu programların güçlü bir sosyal etkisinin de bulunduğuna dikkat çekti.

Netflix, X (Twitter), ChatGPT, Meta gibi platformların benimsenme süreleri hakkında örnekler veren Carlos Lacerda, kullanıcı sayısının katlanarak arttığını belirterek “Bu bir yıl veya iki yıl meselesi değil. Zamanlama duygusu çok hızlı değişiyor. Bu yüzden SAP'ye yatırım yapanların buluta geçmesi için çaba harcıyoruz çünkü bulut her zaman inovasyonu getiriyor ve çok önemli fark yaratıyor. Bulutta olmak size aynı zamanda en uygun maliyeti, daha güvenli ortamı, daha iyi siber güvenlik altyapısını da sunuyor. Üstelik daha önce olduğundan çok daha hızlı bir şekilde. Çünkü pazar artık çok daha hızlı ve hızlı balık örneğinde olduğu gibi en hızlı olan kazanacak” dedi.

“Bulutla verileri anonimleştirerek kolektif bir zeka yaratabiliriz”

Yapay zekadaki gelişim hızını, ışık hızına benzeterek konuşmasına başlayan Manos Raptopoulos, yalnızca üretken yapay zekanın, önümüzdeki 3 yıl içinde 4 trilyon doları aşkın katma değer oluşturacağının tahmin edildiğini, bu rakamın Almanya'nın GSYİH’sına yakın olduğunu belirtti.

“Müşterilerimizden buluta geçmelerini istiyoruz çünkü bu şekilde verileri anonim hale getirebilir ve yapay zeka modellerini eğitebilirsiniz. Bu sayede kolektif bir zeka yaratabiliriz” diyen Manos Raptopoulos, Türkiye’deki şirketlerin çok çevik olduğuna, hıza ve rekabete önem verdiğine ve inovasyona karşı çok pratik bir bakış açısına sahip olduğuna dikkat çekti.

“Başarılı olmak için amacına uygun, güvenilir ve sorumlu yapay zeka”

Bugün üretken yapay zekayı konuştuğumuzu, bir sonraki aşamada tamamlayıcı, sonrasında ise dönüştürücü yapay zekayı deneyimleyeceğimizi söyleyen Jesper Schleimann “Hız çok önemli. Yapay zeka hız konusunda bize yardımcı olabilir. Eskiden haftalar, aylar süren işler artık dakikalar içinde yapılabiliyor. Finansal defterleri kapatmak, siparişleri teslim etmek, insanları işe almak, malzeme tedarik etmek, tüm bunlar ortalama %25 daha hızlı olabilir. Ama unutmamamız gereken bir şey var ki bu uzun vadeli bir değerdir, yapay zeka uzun vadede çok daha etkili olacak” dedi ve sözlerine şöyle devam etti: “SAP olarak rolümüz, müşterilerimizin yapay zekayı şirket geneline taşımasına ve ölçeklendirmesine yardımcı olmak. Son 2,5 yıldır bu konuda yoğun olarak çalışıyoruz. Peki başarılı olmak için ne gerekiyor? Bunun için 3 konuya odaklanmalısınız: Amacına uygun, güvenilir ve sorumlu yapay zeka kullanmalısınız.”

SAP ile Microsoft’un dijital asistanları entegre çalışacak

SAP’nin dijital asistanı Joule’un yetkinlikleri hakkında bilgiler veren SAP EMEA Business Technology Platform Direktörü Vivien Boche ise, “Joule üç konuda yardımcı olabilir” diyerek başladığı konuşmasında şunları anlattı: “Joule, size işleri nerede yaptığınızı gösterebilir, böylece sizi doğru uygulamaya yönlendirebilir. Herhangi bir görevi doğrudan Joule ile nasıl gerçekleştirebileceğinize işaret edebilir. Şirketinize özgü belgelerinize veya kendi kurallarınıza göre işleri nasıl yapacağınıza yardımcı olabilir.”

Yıl sonuna kadar en çok kullanılan görevlerin %80’inde Joule’un kullanıma sunulacağını hatırlatan Vivien Boche, “Yine yıl sonuna kadar 100 yeni yapay zekalı senaryo sunacağımızı açıklamıştık ve bunun tamamını geçen hafta itibarıyla zaten sunduk. Ayrıca yapay zekayı tüm bulut çözümlerimize yerleştiriyor, müşterilerimizin de kullanımına açıyoruz. Siz de SAP Business Technology Platform (SAP BTP)’daki yapay zeka araçlarını kullanarak geliştirmeler yapabilirsiniz” dedi. SAP ile Microsoft’un dijital asistanlarını konuşturacaklarını söyleyen Boche, “Bu gerçekten iki yönlü bir entegrasyon olacak. Bu iki yardımcı pilot arasındaki kusursuz entegrasyon sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

FLO Group: “3 kıtada, 25 ülkede, 800’ü aşkın mağaza ile operasyonlarımızı yönetiyoruz”

SAP Türkiye Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Elif Ertan’ın moderatörlüğünü üstlendiği “CEO’lardan Dönüşüm Hikayeleri” başlıklı panelde konuşan Flo Group CEO’su Yenal Gökyıldırım, “FLO Group olarak 3 kıtada, 25 ülkede, 800’ün üzerinde mağaza ile operasyonlarımızı yönetiyoruz. Şirketimizi özel kılan ana hattın temelinde ‘çok kanallı, çok markalı ve 360 derece entegre perakendecilik yaklaşımımızın, ürün ve üretim uzmanlığımızla birleştiğinde’ kopyalanmaz bir iş modeli haline dönüşmesi bulunuyor. Bu iş modelimizi etkin ve verimli şekilde yönetebilmek için teknoloji altyapımıza çok önem veriyoruz. FLO Teknoloji şirketimizde görev yapan 200 kişilik ekibimiz, çalışmalarımızı başarıyla yürütüyor. İşbirliğimizin yıllardır sürdüğü SAP ile sektörümüze yön verecek pek çok proje gerçekleştirdik, süreç tasarımlarımızı daha etkin ve verimli hale getirdik. Halen SAP sistemlerimiz üzerinde günde 1,5 milyon veri mesaj trafiğimiz var. Yurt içi ve yurt dışında 300’den fazla entegrayon kurgusuna sahibiz. Binlerce takım arkadaşımız, eşzamanlı SAP kullanıyor. Bu hacimli işbirliğimiz ile yurt içi ve yurt dışında başarılı çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz” dedi.

Penti Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kariyo, yapay zekanın sektörlerindeki etkisine dair değerlendirmelerini şu sözlerle paylaştı: “Yapay zeka, perakende ekosistemindeki tüm süreçlerde ve iş alanlarında dönüştürücü bir rol oynamaya başladı. Özellikle üretken yapay zeka ile müşterilerin çok kanallı deneyimlerini iyileştirme ve değerli içgörüleri toplama, diğer taraftan işgücü yönetiminden stratejik kararlarımızı desteklemeye kadar faydaları artık farklı bir seviyeye ulaşıyor. Teknoloji ile yakın ilişkisi olan bize düşen görev ise teknolojinin sadece bir araç olmadığını anlayarak bu konuda kendi pozisyonumuzu netleştirmek ve harekete geçmek.” dedi.

NG Kütahya Seramik ve Porselen: “SAP bizim planlamamızı, yaşamımızı kolaylaştırdı”

Aynı panelde SAP Türkiye Kanal Satış ve İş Ortakları'ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Orkun Dernek’in moderasyonunda konuşan NG Kütahya Seramik ve Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral ise şu açıklamada bulundu: “2004’te başladığımız SAP yolculuğumuzda Kütahya Seramik’in üretim kapasitesi 9 milyon metrekareydi. 2024’te şu anki üretim kapasitesi ise 60 milyon metrekare. 9 milyon metrekare ile başladığımız dönemde SAP ile yapmış olduğumuz dijital yatırım, 20 yılda bizi bugüne getirdi. Şu an Türkiye genelinde 280 mağazamız, yurt dışında da 60 mağazamız var. Kıtalar bazında baktığınızda hizmet verdiğiniz dev lokasyonların yönetimi her geçen gün zorlaşıyor. Bu sebeple işlerimizi kendimizin değil, sistemlerin planlamasından yanayım. Çünkü insan hatasının yol açacağı bedelin telafisi çok zor. SAP bizim planlamamızı, yaşamımızı kolaylaştırdı. Önümüzdeki mart ayında kapasitemizi 67 milyon metrekareye çıkacağız. Türkiye'de açık ara en büyük kapasiteye sahibiz. Avrupa’da ise yedinci büyük kapasiteyiz. Bu büyüklüğü, kişisel inisiyatiflerle yönetmek takdir edersiniz ki mümkün değil. Sistemin bizi yönetmesi gerek. Biz şu an sistemi sadece kullanıyoruz. Her şey SAP içerisinde ve yönetiminde. SAP ne derse onu yapıyoruz. İnisiyatife değil, sisteme güveniyoruz.”

Detaysoft Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Fatih İnanç ise şu sözleri kaydetti: “Biz 'yoldan önce yoldaş' diyerek, dijital dönüşümle değer yaratmayı hedefleyen müşterilerimizin uzun yol arkadaşı oluyoruz. Bu zorlu ve heyecan verici yolculukta yalnızca teknolojiyi değil, sürdürülebilir başarıyı da birlikte inşa ediyoruz. Artık her on yılda bir gerçekleşen büyük teknolojik devrimlerden söz ediyoruz. Deep learning ve makine öğrenmesi gibi farklı analiz katmanlarının evrimini düşündüğümüzde, yapay zeka ve bulutun hızla ilerlediğini görüyoruz. Güncel teknolojilerin yaşamımızı kolaylaştırmasının yanı sıra insana, dünyaya ve çevreye dokunan yanı da var. Özellikle AI hayatımızda önemli bir yere sahip. Gerçek değeri ise iş süreçlerine entegre edildiğinde ortaya çıkıyor. SAP’nin yapay zeka alanındaki inovatif çözümlerini kullanarak bu değeri yaratabiliyoruz. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin ve uymamız gereken regülasyonların şu an sınırındayız. SAP’nin Platin ve global iş ortağı olarak şirketlerin bu hedeflerine ulaşmalarında yanlarında oluyoruz.”

Smart Güneş Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Halil Demirdağ da gerçekleştiği konuşmada, “Ömrüm boyunca girişimci bir mühendis olarak çalıştım. Her şey esasında rakam ve analiz üzerine kurulu. Biz analizlerimiz sonucunda Smart Güneş Teknolojileri olarak 2014’te güneş enerjisine yatırım yapma kararını aldık. O günden bu yana şirketimiz çok büyüdü. Bu büyüme devam ederken de sistemin kişi inisiyatifinden çıkarak bir düzene oturması gerekiyordu. Sistemimizde SAP bulut dönüşümünü gerçekleştirdik. 2023'ün Mart ayında başlayıp 2024'ün Ocak ayına kadar bu işi başardıysak, bunu Detaysoft’a, SAP ekibine ve kendi ekibime borçluyum. Türkiye olarak gönüllü karbon piyasasından zorunlu karbon piyasasına geçmek zorundayız. Bu konuda hazırladığımız sürdürülebilirlik raporumuzda da yoğun olarak yapay zeka kullanımımızdan bahsettik. Yapay zeka olmazsa olmazımız” ifadelerini kullandı.

Martaş Otomotiv: “Bu dönüşüme öncülük etmek, lider olarak bizim sorumluluğumuzdu”

NTT DATA Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Satış & Pazarlama Genel Müdürü Fatih Irak’ın moderatörlüğünü yaptığı Liderlerin Gözünden Öncü Dönüşüm Hikayeleri isimli panelde kürsüye çıkan Martaş Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi Ziya Özalp, “Martaş Otomotiv olarak, 2025 yılında 45. yıl dönümümüzü kutlamaya hazırlanıyoruz. Bu süreçte liderlik anlayışımız ve dijital dönüşümümüz oldukça organik bir şekilde gelişti. Kurumsallaşma, sektördeki konumumuzu güçlendirmek adına stratejik bir zorunluluk haline geldi ve bu dönüşüme öncülük etmek, sektörün lideri olarak bizim sorumluluğumuzdu. Bugün geldiğimiz noktada, Avrupa’daki birçok şirkete örnek teşkil ediyor ve sektörün referans noktalarından biri haline geliyoruz. Dijital dönüşüm ve kurumsallaşma sürecinin bize iki temel kazanım ise performansımızdaki belirgin artış ve verilerin güvenilirliğindeki elde ettiğimiz iyileşmelerdir. Bu iki faktör hem operasyonel verimliliğimizi artırmakta hem de sektördeki rekabet gücümüzü pekiştirmektedir” dedi.

Nagarro MBIS: “Yüksek standartlarda çözüm sunmak bizim önceliğimiz”

“SAP S/4HANA Public Cloud ile Şirketinizi Geleceğe Taşıyın!” başlıklı panelde konuşan Nagarro MBIS Genel Müdürü Cenk Salihoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı: “Globalleşme bizim için, dünyanın dört bir yanındaki SAP çözümleri, Endüstri 4.0 projeleri, yapay zeka ve veri analitiği gibi alanlardaki uzmanlıkları müşterilerimize yenilikçi, hızlı ve etkili bir şekilde sunmak anlamına geliyor. Bu güçlü sistem, operasyonlarımızı tek bir yapı altında toplayarak farklı ülkelerdeki uzmanlıkları bir araya getiriyor ve global bir standardizasyon sağlıyor. Dünyanın herhangi bir yerindeki müşterimize aynı yüksek standartlarda çözümler sunmak, bizim için öncelikli.”

Eren Perakende: “Yapımızı SAP gibi kendini ispatlamış bir sistem üzerine kurduk”

Vektora Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürü Zeynep Aykaç’ın eşliğinde SAP Executive Summit’in ikinci yarısını başlatan “Çalışanlarınızla Başlayan Deneyim Yolculuğunu Müşterilerinizle Serüvene Dönüştürmek” isimli açılış panelinde konuşan Eren Perakende CEO’su Osman Şentürk, şu açıklamada bulundu: “Eren Perakende’nin 50 yılı aşkın tarihinden bugüne geldiğimizde cirosu şu anda 1,3 milyar dolar. Önümüzdeki 5 yıllık planda da 2,5 ila 3 milyar dolar ciro hedefimiz var.

Bizim dijital dönüşüm sürecimizde datanın temizliğinin ne kadar önemli olduğunu öğrendik. Tüm yöneticilerin veri temizliğine dikkat etmesi gerekiyor. Entegrasyonların temelini veri doğruluğuna ayırmadığımız sürece yapay zekanın da yapabileceği bir şey kalmıyor. Veri doğruluğunu sağlayan işletmelerin, yapay zekada ürettiği karar kalitesinin çok daha yüksek olacağını tahmin ediyorum. O yüzden biz de bu katman içerisinde yapay zekayla tanışmaya başladık. Yapımızı da SAP gibi bu konuda kendini ispatlamış bir sistem üzerine kurduk. Farklılaşma yöntemlerimizden en önemlisi müşteri deneyimi. Mağazalarımızın fiziksel özellikleriyle sağladığı farklılığın ardında yapay zekanın yarattıkları daha değerli. SAP ile Cloud üzerinde bir CRM dönüşümü yaptık ve datamızı geliştirdik. İnsanın sistemi geliştirmesi, sistemin de insanı rahatlatacak süreçleri oluşturması, en büyük konfor alanımız.”

Google Cloud: “SAP uygulamalarınızın kesintisiz çalışmasını garanti ediyoruz”

Dijital Dönüşümde Google ile Yapay Zeka Ve Verinin Gücü başlıklı kapanış panelinde konuşan Google Cloud Ortadoğu, Türkiye ve Afrika Bölgesel Satış Lideri Berkay Alper ise “İş dünyası hiç olmadığı kadar hızlı değişiyor. Dijital dönüşüm artık bir seçenek değil, zorunluluk haline geldi. Geçmişte Fortune 500 listesinde yer alan birçok şirket, inovasyona ayak uyduramadıkları için yok oldu. Veri ve yapay zeka ise bu dönüşümü şekillendiriyor. Google Cloud, gücünü ve uzmanlığını kullanarak, dünya genelindeki şirketlere bulut teknolojileriyle dönüşüm yolculuklarında bu dönüşümü başarılı ile yönetmelerinde destek oluyor. SAP gibi kritik iş uygulamalarını kullanan şirketler de dahil olmak üzere birçok kurum, Google Cloud sayesinde daha hızlı, güvenli ve yenilikçi hale geliyor. RISE with SAP programı ile beraber dünya standartlarındaki altyapımız, SAP uygulamalarınızın kesintisiz çalışmasını garanti ederken, yapay zeka ve veri analitiği çözümlerimiz sayesinde verilerinizden daha fazla değer çıkarabilmenizi sağlıyoruz. SAP verilerinizi, iş kararlarınızı almakta ihtiyaç duyduğunuz verilerle zenginleştirerek daha akıllı iş kararları almanıza destekliyor ve üretken yapay zeka yetkinliklerimiz ile iş süreçlerinizi otomatikleştirmenize olanak tanıyoruz” dedi.

Martur Fompak’ın Tedarik Zinciri Metod ve Teknolojileri Kıdemli Direktörü Özlem Altınışık da panelin kapanışında şu açıklamada bulundu: “Martur Fompak International, 3 kıtada 7 ülkede 30'dan fazla üretim tesisi ile dünyanın önde gelen otomotiv yan sanayilerine üretim ve sevkiyat yapan bir şirket. Biz 2013 yılında dönüşüm projemize başlayarak SAP'yi bütün iş süreçlerine adapte etmeyi bir tutku saymış, SAP’yi bir stratejik partner olarak görmüş şirketler topluluğuz. 2019'da ilk inovasyon ödülümüzü aldık. Bu bir yapay zeka projesiydi. Aslında, inovasyon ve yapay zeka zor ve ulaşılmaz konular değil. Bunlar hepimizin iş süreçlerini daha da kolaylaştırmaya, değer ve verimlilik yaratmaya katkıda bulunan; çalışanların odağını daha fazla yeniliğe ve inovasyona dönüştürmeyi amaçlayan teknolojiler. Gerçekten bulutta daha çevik olmanızı sağlayan RISE with SAP gibi sistemler, yöneticilere işin mutfağını daha profesyonel ellere bırakarak, açık bir zihinle inovasyona ve değer yaratmaya kaliteli zaman ayırma imkanı sunuyor.”

Panellerin ardından gerçekleşen gala yemeği sponsorluğunu Solvia’nın üstlendiği etkinliğin platin sponsorları Detaysoft, Google Cloud, Nagarro + MBIS, NTT DATA Business Solutions ve Vektora oldu. Deneyim alanı sponsoru SOA People olurken BTC, EY Türkiye, Golive, IBSS, SPRO, S4C, VESA ise altın sponsorlar olarak etkinliğe destek verdi. Etkinlik boyunca konuklara lezzetli tadım ve keyifli deneme fırsatları sunan markalar ise Arzum Okka, Borusan Otomotiv, Caffe Nero, Doğan Trend, Anadolu Efes, Şölen ve Uludağ oldu.

Dijital dönüşümün öncülerine ödülleri verildi

“SAP Dönüşüm Ödülleri 2024”ün ana kategorisi olan “Yılın SAP Dijital Dönüşüm Ödülü”ne Borusan Birleşik Boru, Eczacıbaşı, Eren Perakende, ETİ, İGDAŞ ve Karaca olmak üzere, toplam 6 kurum layık görüldü. Sektörler bazındaki ödüller de Akdeniz Chemson, Akedaş, Anadolu Efes, Aromsa, Beko Global, BELBİM, Borusan Makina, ebebek, İnci GS Yuasa Akü, NG Kütahya Seramik, Rönesans Holding, TP-OTC, TOGG ve Zorlu Enerji olarak 14 kuruma verildi.

Dijital dönüşüm süreçlerinde elde ettikleri bilgi birikimlerini diğer kurumlarla paylaşarak onların dijital dönüşüm yolculuklarına rehberlik eden, hikayelerini hem yurt içi hem de yurt dışında içtenlik ve açıklıkla paylaşan şirketlerin değerlendirildiği yılın SAP Dijital Dönüşüm Elçisi Ödülleri, Doğan Trend, Martur Fompak International, Teknosa ve Vakko’nun oldu.

Bu yılki Özel Ödül, gerçekleştirdiği projelerle sadece Türkiye’de değil, dünya çapında da birçok ilki hayata geçiren ve bu deneyimlerini de binlerce kişinin katıldığı SAP etkinliklerinde paylaşarak ilham kaynağı olan Martur Fompak International’a verildi.

Martur Fompak International ayrıca, 2024 SAP Innovation Awards’da da Sustainability (Sürdürülebilirlik) ve Industry Leader (Endüstri Lideri) kategorilerinde Türkiye’ye 2 ödül kazandırdı.

“SAP Dijital Dönüşüm Ödülleri 2024” Ödül Listesi:

Yılın SAP Dijital Dönüşüm Ödülleri:

o Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.

o Eczacıbaşı Holding A.Ş.

o Eren Perakende ve Tekstil A.Ş.

o Eti Gıda San. ve Tic. A.Ş.

o İstanbul Gaz Dağıtım A.Ş.

o Karaca Züccaciye Ticaret ve Sanayi A.Ş.

Sektörler Bazında Yılın SAP Dijital Dönüşüm Ödülleri:

1. Kimya Sektöründe Yılın Dijital Dönüşüm Ödülü: Akdeniz Chemson Kimya San. Tic. A.Ş.

2. Enerji Dağıtım Sektöründe Yılın Dijital Dönüşüm Ödülü: Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş.

3. Hızlı Tüketim Ürünleri Sektöründe Yılın Dijital Dönüşüm Ödülü: Anadolu Efes Biracılık ve Malt San. A.Ş.

4. Gıda Sektöründe Yılın Dijital Dönüşüm Ödülü: Aromsa Besin Aroma ve Katkı Mad. San. ve Tic. A.Ş.

5. Dayanıklı Tüketim Sektöründe Yılın Dijital Dönüşüm Ödülü: BEKO Global

6. Kamu Sektöründe Yılın Dijital Dönüşüm Ödülü: BELBİM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.

7. Endüstriyel Üretim Sektöründe Yılın Dijital Dönüşüm Ödülü: Borusan Makina ve Güç Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

8. Perakende Sektöründe Yılın Dijital Dönüşüm Ödülü: Ebebek Mağazacılık A.Ş.

9. Otomotiv Yan Sanayii Sektöründe Yılın Dijital Dönüşüm Ödülü: İnci GS Yuasa Akü A.Ş.

10. Yapı Malzemeleri Sektöründe Yılın Dijital Dönüşüm Ödülü: NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş.

11. İnşaat Sektöründe Yılın Dijital Dönüşüm Ödülü: Rönesans Holding A.Ş.

12. Petrokimya Sektöründe Yılın Dijital Dönüşüm Ödülü: TP-OTC Turkish Petroleum Offshore Technology Center A.Ş.

13. Otomotiv Sektöründe Yılın Dijital Dönüşüm Ödülü: Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu San. ve Tic. A.Ş.

14. Enerji Sektöründe Yılın Dijital Dönüşüm Ödülü: Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.

Yılın SAP Dijital Dönüşüm Elçisi Ödülleri:

o Doğan Trend Otomotiv Tic. Hizmet Tek. A.Ş.

o Martur Fompak International

o Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş.

o Vakko Holding A.Ş.

Özel Ödül - Global Öncü ve İnovasyon Ödülü (Global Lighthouse & Pioneer Award)

o Martur Fompak International