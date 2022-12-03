İş dünyası Teknopark'ta buluştu

Teknopark İstanbul’un kuluçka merkezi Cube Incubation aracılığıyla düzenlediği girişimci-yatırımcı ve firma buluşmalarının yedincisi gerçekleşti. "Açık Kapı: İş Dünyası ile Buluşma" adıyla geleneksel hale gelen etkinlikle, Teknopark İstanbul hem alt yapı hem de tematik destek sağladığı sağlık ve biyoteknoloji odaklı 8 girişimciye projelerini hayata geçirmeleri için yeni ortaklıklar kurma şansı sundu.

Etkinliğinde güçlü kurum ve firmalar, sağlık ve biyoteknoloji odaklı girişimleri yakından tanıma imkanı buldu. Yeni ortaklıkların oluşmasına zemin hazırlayan girişimci-yatırımcı ve firma buluşmasında girişimciler de proje ve ürünlerini yatırımcı ve kurumsal firma temsilcilerine yüz yüze anlatarak iş birliği ve sermaye desteği bulma fırsatı yakaladı.

“Küresel çapta çekim odağı olduk”

Teknopark İstanbul bünyesindeki şirketlere yatırımların arttığını belirten Genel Müdür Bilal Topçu, etkinlikte yaptığı konuşmada, ulusal ve uluslararası önemli firmaların odağına aldığı küresel çapta bir merkez haline geldiklerini söyledi. Biyoküp Kuluçka Merkezi için yaptıkları yatırımların da devam ettiğini belirten Topçu, “Boğaziçi Üniversitesi ile örnek bir üniversite-sanayi iş birliği modeli oluşturduk. Türkiye sağlık girişimciliği ekosisteminin ihtiyaç duyduğu önemli bir altyapıyı dünya standartlarında sağlayacağız. 15 üniversite ve 85’in üzerinde firmadan oluşan İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi (İSEK) de kurulumun her aşamasında bize teknik destek verdi. Biyoküp’ün işletme sürecinde İSEK de aktif rol alacak” dedi.

Etkinlik kapsamında projelerini sergileyen sağlık ve biyoteknoloji odaklı Teknopark İstanbul girişimleri şu şekilde: