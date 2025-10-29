İş dünyası temsilcilerinden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları
İş dünyası temsilcileri, yayımladıkları mesajlarda Cumhuriyet’in 102’nci yıl dönümünü kutlayarak, Atatürk’ün ilkeleri doğrultusunda üretmeye, kalkınmaya ve Türkiye’yi daha ileriye taşımaya devam edeceklerini vurguladı.
TESK Genel Başkanı Palandöken: Fırsat eşitliği ve girişim özgürlüğünü temin etti
Türk milleti olarak Cumhuriyet’imizin kuruluş felsefesine, demokrasiye, hukukun üstünlüğüne ve milli birlik ruhuna her zaman sahip çıkmaya devam edeceğiz. Çünkü Cumhuriyet, yalnızca bir yönetim biçimi değil, milletimizin alın teriyle, emeğiyle, fedakarlığıyla yoğrulmuş bir yaşam biçimidir. Esnaf ve sanatkarlar camiası olarak Cumhuriyet’in kazandırdığı değerler sayesinde üretmeye ve büyümeye devam ediyoruz.
Cumhuriyet’in getirdiği fırsat eşitliği ve girişim özgürlüğü sayesinde, her vatandaşımız emek vererek kendi geleceğini inşa edebilmekte, toplumun refahına katkı sunabilmektedir. Bizler, bu bilinçle Cumhuriyet’in değerlerini yaşatmak, genç kuşaklara aktarmak ve onları Atatürk’ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma hedefine inançla hazırlamakla yükümlüyüz. Başta Cumhuriyet’imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Cumhuriyetin ikinci asrında ecdadımız gibi cesur olacağız
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk milletine armağan ettiği Cumhuriyet’in 102. yılını coşku, mutluluk ve umutla kutluyoruz. Cumhuriyet’in ilanı aslında, türlü yokluklarla mücadele eden, kendilerinden katbekat üstün düşmanlarla savaşan, ama hiç pes etmeyen Türk milletinin, küllerinden yeniden doğuşunun ilanıdır.
Cumhuriyet’imizin ikinci asrında biz de ecdadımız gibi cesur olacağız. Büyük düşünmeye, büyük hayaller kurmaya devam edeceğiz. Özel sektör olarak ekonomiye katkılarımızı, yatırımlarımızı ve istihdam sağlamadaki sorumluluklarımızı yerine getirmeye hız kesmeden devam edeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere canlarını ortaya koyarak bize bu vatanı kazandıranları rahmetle ve minnetle anıyorum. Milletimize en çok yakışan yönetim biçimi olan Cumhuriyet’imizin özünde bağımsızlığımız, demokrasimiz, kardeşliğimiz, bir ve beraberliğimiz yatar. Bu değerlerimizden asla vazgeçmeyeceğiz.
İSO Başkanı Erdal Bahçıvan: Yarınlara güvenle bakmanın azim ve kararlılığına sahibiz
Bugün milli iradenin Anadolu coğrafyasında egemenliği açısından Cumhuriyet tarihimizin en anlamlı günlerinden birisi. Bu topraklarda temelleri 102 yıl önce atılmış olan Cumhuriyetimizle birlikte ülkemiz, bugüne kadar birçok alanda, büyük hamleler gerçekleştirdi.
Ülke ve toplum olarak, Cumhuriyetimizin 102’inci yılını barış, dostluk ve kardeşlik ruhuyla yarınlarımıza güvenle bakmanın azim ve kararlılığında kutluyoruz. Milli egemenliğin temellerini atan, Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve bu toprakları bizlere vatan yapan aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.
TÜRKONFED Başkanı Süleyman Sönmez: İkinci yüzyılı akıl, bilim ve dayanışmayla inşa edebiliriz
Cumhuriyet, imkansızlıklar içinden doğan bir yeniden kuruluş iradesidir. 102 yıl önce bu millet; aklın, bilimin ve dayanışmanın rehberliğinde kendi geleceğini şekillendirdi. Kurtuluşun ardından gerçekleştirilen sanayi ve eğitim atılımları, Türkiye’ye ekonomik bağımsızlığın yolunu açtı. Her ne kadar ilerleyen yıllarda bu atılımlar konusunda aynı güçlü irade ortaya konulamasa da o dönemin vizyonu, bugün hala en güçlü ilham kaynağımız olmaya devam ediyor.
Ancak içinde bulunduğumuz yüzyıl, farklı meydan okumaları da beraberinde getiriyor. Jeopolitik kırılmalar, iklim krizi, dijital dönüşüm ve küresel güç dengelerindeki değişim, ülkelerin yalnızca üretim gücüyle değil, dönüşüm kapasitesiyle de ölçüldüğü bir dönemi başlattı.
TÜRKONFED olarak Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında ülkemizin üç temel eksende şekillenen küresel bir kalkınma vizyonu ortaya koyması gerektiğine inanıyoruz. Bunlar, “Yeni dünya ticaret rejimine uyum, ekonomik güvenlik, yeşil dönüşüm ve adil geciktir.” Cumhuriyetimizin en büyük kazanımı, toplumsal eşitlik fikridir. Kadınların, gençlerin, girişimcilerin ve üreticilerin fırsatlara eriştiği bir Türkiye, ikinci yüzyılda sürdürülebilir kalkınmanın teminatıdır.
Mersin Ticaret ve Sanayi Odasi Başkanı Hakan Sefa Çakır: Cumhuriyet, bağımsızlığımızın temelidir
Cumhuriyet insanların seçme ve seçilme, ülkesinin geleceğine karar verme gücüne sahip olabilmesidir. Cumhuriyet, “Siz de varsınız, önemlisiniz” demektir. Cumhuriyet birey olarak var olmak, değerli olmaktır, yurttaş olmaktır. Bundan dolayı, Cumhuriyet ayrımsız şekilde bu ülkenin tüm yurttaşlarınındır ve herkesin sahip çıkması gerekir. Her aidiyetimiz onurumuzdur ve saygındır; ancak, ay yıldızlı bayrağımız altında, büyük Atatürk’ün çağları aşan akılcı hedeflerine yürüyen bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak en önemli değerimizdir.
Türkiye Cumhuriyeti bize altın tepsiyle hediye edilmedi. Büyük bedeller ödendi, büyük emekler harcandı. Bizler iş dünyası olarak bunu asla unutmayacağız. Cumhuriyetin en önemli koruyucusu olacağız. Çünkü büyük Atatürk’ün ifadesiyle; “ Siyasi ve askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsun, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazsa, kazanılan zaferler kalıcı olmaz, az zamanda kaybedilir. Tam bağımsızlık ancak ekonomik bağımsızlıkla olur” diyordu. İş dünyası olarak Cumhuriyetin ekonomi cephesinde, vatan sevgisiyle, umutla çalışmaya devam edeceğiz. Mersin iş dünyası olarak bu inançla; tüm milletimizin bu büyük bayramını kutluyoruz.
Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı: Cumhuriyet, ekonomik bağımsızlığımızın ve büyük Türkiye vizyonumuzun teminatıdır
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir” düsturuyla 29 Ekim 1923’te ilan ettiği Cumhuriyetimiz, aradan geçen 102 yılda küllerinden yeniden doğan bir ulusun küresel güç olma yolculuğunun simgesi oldu. Cumhuriyet yalnızca bir yönetim biçimi değil; ekonomik kalkınmanın, toplumsal ilerlemenin ve millî dayanışmanın da temelidir.
Ülkemizin tarımdan sanayiye, teknolojiden ihracata uzanan kalkınma yolculuğunda elde ettiği tüm kazanımlar, bu güçlü mirasın üzerine inşa edildi. Bursa Ticaret Borsası olarak Cumhuriyetimizin tarım ve ticaret alanındaki kalkınma hedeflerine hizmet etmeyi en kutsal görevimiz bildik. Bu sorumluluk bilinciyle üretmeye, istihdam yaratmaya ve ülkemizin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum.
İzmir Atatürk OSB Başkanı Cenk Karace: Cumhuriyet değerlerine daha güçlü sarılıyoruz
Cumhuriyet, yalnızca bir yönetim şekli değil; bir milletin küllerinden doğarak yeniden var oluşunun, kendi kaderine sahip çıkışının adıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, büyük fedakârlıklarla kurulan bu eşsiz mirasın 102’nci yılına ulaşmanın onurunu ve heyecanını yürekten hissediyoruz.
Bugün özgürlüğümüzün, eşitliğimizin ve geleceğe umutla bakabilmemizin temelinde yatan Cumhuriyet değerlerine her zamankinden daha güçlü sarılıyoruz. İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi olarak, emanet edilen bu büyük idealin ışığında üretmeye, gelişmeye ve ülkemizin yarınlarına katkı sunmaya devam ediyoruz. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanı uğruna can veren tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum.
Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran: Yeni köprüler kurmaya devam ediyoruz
Türk milletinin kaderine yön verme iradesini tüm dünyaya ilan ettiği 29 Ekim 1923, istiklal yolculuğunun taçlandığı, tarihin en önemli dönüm noktası oldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti yokluklar içinden doğdu. Türk milletinin azmi ve çalışkanlığıyla kısa sürede dünyada hak ettiği yeri almayı başardı.
Cumhuriyet ile yaşıt ATO olarak, kurulduğumuz günden bu yana şehrimiz ve ülkemizin ekonomisinin gelişimi için çalışıyor, kalkınma sürecimize katkı sağlıyoruz. Küresel ölçekte değişen ticaret dinamiklerini yakından takip ediyor, üyelerimizi uluslararası pazarlara açmak için iş birlikleri ve yeni köprüler kurmaya devam ediyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da hedefimiz, muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarak ülkemizi her alanda daha ileriye taşımaktır.
Bu yolda iş dünyası olarak bizlere düşen görev; üretmek, yenilikçi olmak, dünyayla entegre olmak ve geleceğimize yatırım yapmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor, Türkiye Cumhuriyeti’nin 102’nci yaşını bir kez daha gurur ve mutlulukla kutluyorum.
Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır: Özgürlüklerin güvence altında olduğu güçlü bir Türkiye için çalışıyoruz
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, milletimizin bağımsızlık ruhu ve azmiyle kurulan Cumhuriyet, bizlere yalnızca bir yönetim biçimi değil; özgürlüğün, bilimin, aklın ve ilerlemenin ışığını armağan etti.
Cumhuriyet, köylüsüyle, üreticisiyle, işçisiyle, girişimcisiyle bu ülkenin her vatandaşına eşit yurttaşlık hakkı tanımış; tarımdan sanayiye, eğitimden bilime kadar her alanda kalkınmanın yolunu açmıştır. Çağdaşlaşma ideali, Cumhuriyetimizin en önemli hedefidir.
Bugün bizlere düşen en büyük görev, Atatürk’ün “En büyük eserim” dediği Cumhuriyetimizi, onun ilkeleri ve değerleri doğrultusunda korumak, üretimle, emekle ve bilimle daha da ileriye taşımaktır.
Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği hedef doğrultusunda, çağdaş, demokratik, hukukun üstünlüğüne dayalı, temel hak ve özgürlüklerin güvence altında olduğu güçlü bir Türkiye için çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, şehit ve gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyorum.
Cumhuriyet Bayramımız ve Cumhuriyetimizin 102’nci kuruluş yıl dönümü kutlu olsun.
İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban: Esareti reddeden bir milletin yazdığı destanın adıdır Cumhuriyet
Cumhuriyet; tarihin akışını değiştiren büyük bir milletin, esareti reddeden onurlu yürüyüşüyle yazdığı destanın adıdır. Cumhuriyet, bir halkın imkânsızlıklar içinde gösterdiği direnişle karanlığı aydınlığa çevirdiği bir çağrıdır. Cumhuriyet yalnızca bir yönetim biçimi değil; fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesillerin teminatıdır. Her ferdin eşit yurttaş olduğu; bilimin, eğitimin, kültürün ve sanatın yol gösterici kabul edildiği bir anlayıştır.
Her okulda yankılanan bir marşta, yeşeren her umutta ve her başarıda hissedilen bir gururdur.
Dün direniş, bugün emanet, yarın ise güvencedir. Bugün gelinen nokta; milletimizin kararlılığı, geçmişine olan bağlılığı ve geleceğine duyduğu inancın bir sonucudur. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yürürken bizlere düşen en büyük görev; bu mirasa sahip çıkmak ve onu yüceltmektir. Cumhuriyeti korumak yalnızca bir sorumluluk değil, bu topraklarda özgürce yaşamanın onurlu bedelidir.