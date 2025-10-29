İş dünyası temsilcilerinden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

TESK Genel Başkanı Palandöken: Fırsat eşitliği ve girişim özgürlüğünü temin etti

Türk milleti olarak Cumhuri­yet’imizin kuruluş felsefesi­ne, demokrasiye, hukukun üstün­lüğüne ve milli birlik ruhuna her zaman sahip çıkmaya devam ede­ceğiz. Çünkü Cumhuriyet, yalnız­ca bir yönetim biçimi değil, mil­letimizin alın teriyle, emeğiyle, fedakarlığıyla yoğrulmuş bir ya­şam biçimidir. Esnaf ve sanatkar­lar camiası olarak Cumhuriyet’in kazandırdığı değerler sayesinde üretmeye ve büyümeye devam ediyoruz.

Cumhuriyet’in getirdiği fırsat eşitliği ve girişim özgürlüğü sayesinde, her vatandaşımız emek vererek kendi geleceğini inşa ede­bilmekte, toplumun refahına kat­kı sunabilmektedir. Bizler, bu bi­linçle Cumhuriyet’in değerlerini yaşatmak, genç kuşaklara aktar­mak ve onları Atatürk’ün göster­diği muasır medeniyetler sevi­yesinin üzerine çıkma hedefine inançla hazırlamakla yükümlü­yüz. Başta Cumhuriyet’imizin ku­rucusu Gazi Mustafa Kemal Ata­türk olmak üzere, tüm silah ar­kadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Cumhuriyetin ikinci asrında ecdadımız gibi cesur olacağız

Gazi Mustafa Kemal Ata­türk’ün Türk milletine ar­mağan ettiği Cumhuriyet’in 102. yılını coşku, mutluluk ve umutla kutluyoruz. Cumhuriyet’in ilanı aslında, türlü yokluklarla müca­dele eden, kendilerinden katbekat üstün düşmanlarla savaşan, ama hiç pes etmeyen Türk milletinin, küllerinden yeniden doğuşunun ilanıdır.

Cumhuriyet’imizin ikin­ci asrında biz de ecdadımız gibi cesur olacağız. Büyük düşünme­ye, büyük hayaller kurmaya devam edeceğiz. Özel sektör olarak eko­nomiye katkılarımızı, yatırımları­mızı ve istihdam sağlamadaki so­rumluluklarımızı yerine getirme­ye hız kesmeden devam edeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere canlarını ortaya koya­rak bize bu vatanı kazandıranları rahmetle ve minnetle anıyorum. Milletimize en çok yakışan yöne­tim biçimi olan Cumhuriyet’imi­zin özünde bağımsızlığımız, de­mokrasimiz, kardeşliğimiz, bir ve beraberliğimiz yatar. Bu değerleri­mizden asla vazgeçmeyeceğiz.

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan: Yarınlara güvenle bakmanın azim ve kararlılığına sahibiz

Bugün milli iradenin Anado­lu coğrafyasında egemenliği açısından Cumhuriyet tarihimi­zin en anlamlı günlerinden biri­si. Bu topraklarda temelleri 102 yıl önce atılmış olan Cumhuri­yetimizle birlikte ülkemiz, bu­güne kadar birçok alanda, büyük hamleler gerçekleştirdi.

Ülke ve toplum olarak, Cumhuriyetimi­zin 102’inci yılını barış, dostluk ve kardeşlik ruhuyla yarınları­mıza güvenle bakmanın azim ve kararlılığında kutluyoruz. Mil­li egemenliğin temellerini atan, Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve bu toprakları bizlere vatan ya­pan aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle, gazilerimizi minnet­le anıyorum. Cumhuriyet Bayra­mımız kutlu olsun.

TÜRKONFED Başkanı Süleyman Sönmez: İkinci yüzyılı akıl, bilim ve dayanışmayla inşa edebiliriz

Cumhuriyet, imkansızlıklar içinden doğan bir yeniden kuruluş iradesidir. 102 yıl önce bu millet; aklın, bilimin ve dayanış­manın rehberliğinde kendi gele­ceğini şekillendirdi. Kurtuluşun ardından gerçekleştirilen sana­yi ve eğitim atılımları, Türkiye’ye ekonomik bağımsızlığın yolunu açtı. Her ne kadar ilerleyen yıl­larda bu atılımlar konusunda ay­nı güçlü irade ortaya konulamasa da o dönemin vizyonu, bugün ha­la en güçlü ilham kaynağımız ol­maya devam ediyor.

Ancak içinde bulunduğumuz yüzyıl, farklı mey­dan okumaları da beraberinde ge­tiriyor. Jeopolitik kırılmalar, ik­lim krizi, dijital dönüşüm ve kü­resel güç dengelerindeki değişim, ülkelerin yalnızca üretim gücüyle değil, dönüşüm kapasitesiyle de ölçüldüğü bir dönemi başlattı.

TÜRKONFED olarak Cumhu­riyetimizin ikinci yüzyılında ül­kemizin üç temel eksende şekil­lenen küresel bir kalkınma viz­yonu ortaya koyması gerektiğine inanıyoruz. Bunlar, “Yeni dünya ticaret rejimine uyum, ekono­mik güvenlik, yeşil dönüşüm ve adil geciktir.” Cumhuriyetimizin en büyük kazanımı, toplumsal eşitlik fikridir. Kadınların, genç­lerin, girişimcilerin ve üreticile­rin fırsatlara eriştiği bir Türki­ye, ikinci yüzyılda sürdürülebilir kalkınmanın teminatıdır.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odasi Başkanı Hakan Sefa Çakır: Cumhuriyet, bağımsızlığımızın temelidir

Cumhuriyet insanların seç­me ve seçilme, ülkesinin gele­ceğine karar verme gücüne sahip olabilmesidir. Cumhuriyet, “Siz de varsınız, önemlisiniz” demek­tir. Cumhuriyet birey olarak var ol­mak, değerli olmaktır, yurttaş ol­maktır. Bundan dolayı, Cumhu­riyet ayrımsız şekilde bu ülkenin tüm yurttaşlarınındır ve herkesin sahip çıkması gerekir. Her aidiye­timiz onurumuzdur ve saygındır; ancak, ay yıldızlı bayrağımız altın­da, büyük Atatürk’ün çağları aşan akılcı hedeflerine yürüyen bir Tür­kiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak en önemli değerimizdir.

Türki­ye Cumhuriyeti bize altın tepsiy­le hediye edilmedi. Büyük bedeller ödendi, büyük emekler harcandı. Bizler iş dünyası olarak bunu asla unutmayacağız. Cumhuriyetin en önemli koruyucusu olacağız. Çün­kü büyük Atatürk’ün ifadesiyle; “ Siyasi ve askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsun, ekonomik za­ferlerle taçlandırılmazsa, kazanı­lan zaferler kalıcı olmaz, az zaman­da kaybedilir. Tam bağımsızlık an­cak ekonomik bağımsızlıkla olur” diyordu. İş dünyası olarak Cumhu­riyetin ekonomi cephesinde, vatan sevgisiyle, umutla çalışmaya de­vam edeceğiz. Mersin iş dünyası olarak bu inançla; tüm milletimizin bu büyük bayramını kutluyoruz.

Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı: Cumhuriyet, ekonomik bağımsızlığımızın ve büyük Türkiye vizyonumuzun teminatıdır

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir” düsturuyla 29 Ekim 1923’te ilan ettiği Cumhuriyetimiz, aradan geçen 102 yılda küllerinden yeniden doğan bir ulusun küresel güç olma yolculuğunun simgesi oldu. Cumhuriyet yalnızca bir yönetim biçimi değil; ekonomik kalkınmanın, toplumsal ilerlemenin ve millî dayanışmanın da temelidir.

Ülkemizin tarımdan sanayiye, teknolojiden ihracata uzanan kalkınma yolculuğunda elde ettiği tüm kazanımlar, bu güçlü mirasın üzerine inşa edildi. Bursa Ticaret Borsası olarak Cumhuriyetimizin tarım ve ticaret alanındaki kalkınma hedeflerine hizmet etmeyi en kutsal görevimiz bildik. Bu sorumluluk bilinciyle üretmeye, istihdam yaratmaya ve ülkemizin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum.

İzmir Atatürk OSB Başkanı Cenk Karace: Cumhuriyet değerlerine daha güçlü sarılıyoruz

Cumhuriyet, yalnızca bir yönetim şekli değil; bir milletin küllerinden doğarak yeniden var oluşunun, kendi kaderine sahip çıkışının adıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, büyük fedakârlıklarla kurulan bu eşsiz mirasın 102’nci yılına ulaşmanın onurunu ve heyecanını yürekten hissediyoruz.

Bugün özgürlüğümüzün, eşitliğimizin ve geleceğe umutla bakabilmemizin temelinde yatan Cumhuriyet değerlerine her zamankinden daha güçlü sarılıyoruz. İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi olarak, emanet edilen bu büyük idealin ışığında üretmeye, gelişmeye ve ülkemizin yarınlarına katkı sunmaya devam ediyoruz. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanı uğruna can veren tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum.

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran: Yeni köprüler kurmaya devam ediyoruz

Türk milletinin kaderine yön verme iradesini tüm dünyaya ilan ettiği 29 Ekim 1923, istiklal yolculuğunun taçlandığı, tarihin en önemli dönüm noktası oldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti yokluklar içinden doğdu. Türk milletinin azmi ve çalışkanlığıyla kısa sürede dünyada hak ettiği yeri almayı başardı.

Cumhuriyet ile yaşıt ATO olarak, kurulduğumuz günden bu yana şehrimiz ve ülkemizin ekonomisinin gelişimi için çalışıyor, kalkınma sürecimize katkı sağlıyoruz. Küresel ölçekte değişen ticaret dinamiklerini yakından takip ediyor, üyelerimizi uluslararası pazarlara açmak için iş birlikleri ve yeni köprüler kurmaya devam ediyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da hedefimiz, muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarak ülkemizi her alanda daha ileriye taşımaktır.

Bu yolda iş dünyası olarak bizlere düşen görev; üretmek, yenilikçi olmak, dünyayla entegre olmak ve geleceğimize yatırım yapmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor, Türkiye Cumhuriyeti’nin 102’nci yaşını bir kez daha gurur ve mutlulukla kutluyorum.

Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır: Özgürlüklerin güvence altında olduğu güçlü bir Türkiye için çalışıyoruz

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, milletimizin bağımsızlık ruhu ve azmiyle kurulan Cumhuriyet, bizlere yalnızca bir yönetim biçimi değil; özgürlüğün, bilimin, aklın ve ilerlemenin ışığını armağan etti.

Cumhuriyet, köylüsüyle, üreticisiyle, işçisiyle, girişimcisiyle bu ülkenin her vatandaşına eşit yurttaşlık hakkı tanımış; tarımdan sanayiye, eğitimden bilime kadar her alanda kalkınmanın yolunu açmıştır. Çağdaşlaşma ideali, Cumhuriyetimizin en önemli hedefidir.

Bugün bizlere düşen en büyük görev, Atatürk’ün “En büyük eserim” dediği Cumhuriyetimizi, onun ilkeleri ve değerleri doğrultusunda korumak, üretimle, emekle ve bilimle daha da ileriye taşımaktır.

Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği hedef doğrultusunda, çağdaş, demokratik, hukukun üstünlüğüne dayalı, temel hak ve özgürlüklerin güvence altında olduğu güçlü bir Türkiye için çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, şehit ve gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyorum.

Cumhuriyet Bayramımız ve Cumhuriyetimizin 102’nci kuruluş yıl dönümü kutlu olsun.

İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban: Esareti reddeden bir milletin yazdığı destanın adıdır Cumhuriyet

Cumhuriyet; tarihin akışını değiştiren büyük bir milletin, esareti reddeden onurlu yürüyüşüyle yazdığı destanın adıdır. Cumhuriyet, bir halkın imkânsızlıklar içinde gösterdiği direnişle karanlığı aydınlığa çevirdiği bir çağrıdır. Cumhuriyet yalnızca bir yönetim biçimi değil; fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesillerin teminatıdır. Her ferdin eşit yurttaş olduğu; bilimin, eğitimin, kültürün ve sanatın yol gösterici kabul edildiği bir anlayıştır.

Her okulda yankılanan bir marşta, yeşeren her umutta ve her başarıda hissedilen bir gururdur.

Dün direniş, bugün emanet, yarın ise güvencedir. Bugün gelinen nokta; milletimizin kararlılığı, geçmişine olan bağlılığı ve geleceğine duyduğu inancın bir sonucudur. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yürürken bizlere düşen en büyük görev; bu mirasa sahip çıkmak ve onu yüceltmektir. Cumhuriyeti korumak yalnızca bir sorumluluk değil, bu topraklarda özgürce yaşamanın onurlu bedelidir.