İş dünyası, Türkiye’nin En İyi Yönetilen Şirketlerini seçiyor

09 Kasım 2018

Türkiye’nin en iyi yönetilen şirketlerinin belirlendiği Best Managed Companies programı, Deloitte Private Türkiye tarafından Türkiye’de ilk kez hayata geçiriliyor.

Program, Türkiye’de bulunan şirketlerin uluslararası en iyi uygulamalar çerçevesinde yönetim performanslarının değerlendirilmesinin yanı sıra, ulusal şirketler arasında iyi yönetim mekanizmaları hakkında farkındalık yaratmayı hedefliyor.

Programa başvuru yapan şirketler; iş ve akademi dünyasının önde gelen temsilcilerinden oluşan bağımsız jüri tarafından, 31 Ekim 2018 tarihinde gerçekleştirilen jüri toplantısında değerlendirildi.

Ali Koç’un başkanlık görevini üstlendiği jüride; Ali Sabancı, Ebru Özdemir, Emre Zorlu, Hamdi Akın, Hanzade Doğan Boyner, Lucien Arkas, Ömür Tan, Umran İnan ve Ümit Boyner yer aldı. Toplantıda, “Türkiye’nin En İyi Yönetilen Şirketi” unvanını almaya hak kazanan 11 şirket belirlendi. Bu şirketler, 26 Kasım 2018 tarihinde düzenlenecek törende ödüllerini alacak.

Deloitte Private Türkiye Lideri Ali Çiçekli, jüri toplantısı ardından şu açıklamada bulundu:

“Bu sene ilkini gerçekleştirdiğimiz programda 11 ilden, 70’e yakın şirket ile çalışma fırsatı elde ettik. İkinci aşamaya geçen firmaları ‘strateji’, ‘yetkinlik ve inovasyon’, ‘kültür ve adanmışlık’ ve ‘yönetişim ve finansallar’ olmak üzere 4 ana başlıkta; Deloitte koçlarının gerçekleştirdiği yüz yüze görüşmeleri de içeren detaylı bir incelemeden geçirdik. Türk iş dünyasının değerli liderlerinden oluşan jürimizin görüşleri ve değerlendirmeleri sonucunda ise 11 şirket, bu prestijli unvanı almaya hak kazandı. Best Managed Companies Türkiye programının, ülkemiz ekonomisine katkı sağlayan ve temsil ettiği değerlere sahip çıkan şirketlere ilham vermesini ve iyi yönetim prensiplerini şirketlerinde uygulamaları konusunda yol gösterici olmasını diliyoruz.”

Kazanan şirketlerde hangi özellikler öne çıkıyor?



Değerlendirme sürecinin sonunda kazanan şirketlerin sahip olduğu ortak özellikler şu şekilde ortaya çıktı:

• Aile üyelerinin ve profesyonellerin de dahil edildiği, kapsayıcı bir yönetim yapısı

• Katılımcı bir süreç sonrasında oluşturulmuş güçlü bir strateji

• Strateji ile uyumlu hedeflerin belirlenmesi ve şirketin her kademesine yayılacak şekilde takip edilmesi

• Güçlü bir finansal yapı ve raporlama altyapısına sahip olunması

• Ar-Ge ve inovasyona yatırım yapılması

• Kurum değerlerine, çalışan deneyimine ve şirket kültürüne önem verilmesi

• Topluma geri verme bilincinin gelişmiş olması