İş dünyasında çalışan isimler yüksekokullarda ders verecek

Nagihan KALSIN

TOBB Başkanı Hisarcık­lıoğlu, Türkiye'nin gelecek hedeflerine ulaşması için en önemli çıpasının, beşeri ser­maye olduğunu belirterek, “İhtiyaç duyduğumuz bu ser­mayeyi nitelikli mesleki eği­timden geçmiş gençlerimiz oluşturacak” dedi.

Ara değil, aranan eleman

Sanayi ve teknolojide başa­rının yalnızca mühendislerle değil, tekniker ve ustabaşılar­la mümkün olacağını vurgu­layan Hisarcıklıoğlu, “Onlar olmadan çarklar dönmez. İş­te bu yüzden biz onlara ‘ara’ değil ‘aranan’ eleman diyo­ruz” ifadelerini kullandı. Hi­sarcıklıoğlu, protokolle bir­likte eğitim planlamasından altyapıya kadar birçok alan­da üniversitelerle Oda-Bor­saların birlikte hareket ede­ceğini kaydederek, “Öncelik­le, TOBB üyesi olan iş dünyası temsilcileri, sanayi ve ticaret odaları aracılığıyla meslek yüksekokullarına daha fazla katkı sağlayacaktır.

TOBB'un yönlendirmesiyle iş dünya­sında çalışan tecrübeli isim­ler belirli alanlarda meslek yüksekokullarında dersler verebilecek, öğrencilerimi­ze doğrudan sektör bilgisini aktarabilecek. İş dünyasının içinden gelen bu eğitim mo­deli, uygulamalı bilgiyi mer­keze alacak ve öğrencilerin gerçek mesleki süreçlere da­ha erken aşamada adapte ol­masını sağlayacaktır” diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, özel sektöre de çağrıda bulunarak, “Staj­yer alın, usta-çırak ilişkisini yeniden canlandırın. Çünkü bugünün stajyeri, yarının ni­telikli çalışanı ya da girişim­cisidir. Bu sorumluluğu hep birlikte üstlenmeliyiz” dedi.

İş yeri eğitimi ve staj imkanı

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, protokolün meslek yüksekokullarını sektörün doğrudan ihtiyaçlarına gö­re dönüştürmeyi amaçladı­ğını söyledi. Özvar’ın verdi­ği bilgiye göre, protokol, 103 üniversitenin bünyesindeki 388 meslek yüksekokulunu kapsıyor.

Amaç, TOBB’a bağ­lı oda ve borsalarla yerel dü­zeyde güçlü ilişkiler kurarak, öğrencileri doğrudan iş dün­yasına hazırlamak. Protokol ile birlikte, OSB içinde kuru­lan meslek yüksekokulu (OS­B-MYO) modeli tüm ülkeye yaygınlaştırılacak. Bu model­de mezunların istihdam ora­nı yüzde 78’e kadar çıkarken, iş yeri eğitimi ve staj süreç­leri TOBB üyesi işletmelerle iş birliği içinde yürütülecek. Protokol kapsamında ayrıca, başarılı öğrencilere burs ve­rilecek.