İş dünyasında çalışan isimler yüksekokullarda ders verecek
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasındaki "Meslek Yüksekokulları Eğitim İşbirliği Protokolü" dün imzalandı. İmza törenine, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile üniversite ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Nagihan KALSIN
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin gelecek hedeflerine ulaşması için en önemli çıpasının, beşeri sermaye olduğunu belirterek, “İhtiyaç duyduğumuz bu sermayeyi nitelikli mesleki eğitimden geçmiş gençlerimiz oluşturacak” dedi.
Ara değil, aranan eleman
Sanayi ve teknolojide başarının yalnızca mühendislerle değil, tekniker ve ustabaşılarla mümkün olacağını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “Onlar olmadan çarklar dönmez. İşte bu yüzden biz onlara ‘ara’ değil ‘aranan’ eleman diyoruz” ifadelerini kullandı. Hisarcıklıoğlu, protokolle birlikte eğitim planlamasından altyapıya kadar birçok alanda üniversitelerle Oda-Borsaların birlikte hareket edeceğini kaydederek, “Öncelikle, TOBB üyesi olan iş dünyası temsilcileri, sanayi ve ticaret odaları aracılığıyla meslek yüksekokullarına daha fazla katkı sağlayacaktır.
TOBB'un yönlendirmesiyle iş dünyasında çalışan tecrübeli isimler belirli alanlarda meslek yüksekokullarında dersler verebilecek, öğrencilerimize doğrudan sektör bilgisini aktarabilecek. İş dünyasının içinden gelen bu eğitim modeli, uygulamalı bilgiyi merkeze alacak ve öğrencilerin gerçek mesleki süreçlere daha erken aşamada adapte olmasını sağlayacaktır” diye konuştu.
Hisarcıklıoğlu, özel sektöre de çağrıda bulunarak, “Stajyer alın, usta-çırak ilişkisini yeniden canlandırın. Çünkü bugünün stajyeri, yarının nitelikli çalışanı ya da girişimcisidir. Bu sorumluluğu hep birlikte üstlenmeliyiz” dedi.
İş yeri eğitimi ve staj imkanı
YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, protokolün meslek yüksekokullarını sektörün doğrudan ihtiyaçlarına göre dönüştürmeyi amaçladığını söyledi. Özvar’ın verdiği bilgiye göre, protokol, 103 üniversitenin bünyesindeki 388 meslek yüksekokulunu kapsıyor.
Amaç, TOBB’a bağlı oda ve borsalarla yerel düzeyde güçlü ilişkiler kurarak, öğrencileri doğrudan iş dünyasına hazırlamak. Protokol ile birlikte, OSB içinde kurulan meslek yüksekokulu (OSB-MYO) modeli tüm ülkeye yaygınlaştırılacak. Bu modelde mezunların istihdam oranı yüzde 78’e kadar çıkarken, iş yeri eğitimi ve staj süreçleri TOBB üyesi işletmelerle iş birliği içinde yürütülecek. Protokol kapsamında ayrıca, başarılı öğrencilere burs verilecek.