İş dünyasında 'sessiz istifa' krizi: Maliyeti 8,9 trilyon dolar

Küresel iş dünyasında çalışan bağlılığı hızla düşerken, “sessiz istifa” kavramı giderek daha fazla tartışılan bir konu haline geldi.

Neotalent Kurucusu ve İnsan-Kültür Strateji Uzmanı Zeynep Mete, sessiz istifayı “çalışanın işten ayrılmadığı fakat işinden içten içe koptuğu, enerjisini ve yaratıcılığını geri çektiği görünmez bir ayrılık süreci” olarak tanımlıyor.

Temelinde çok boyutlu bir dengesizlik var

Mete, bu kavramın yanında artık “sessiz işten çıkarma” gibi yeni terimlerin de ortaya çıktığını ifade ediyor.

Sessiz istifanın temelinde çok boyutlu bir dengesizlik bulunduğunu vurgulayan Mete, ücret adaletsizliği, rol belirsizliği, şeffaf olmayan süreçler, sınırlı iletişim kanalları ve psikolojik güven eksikliğinin çalışanları bu davranışa yönlendirdiğini söylüyor.

(Neotalent Kurucusu ve İnsan-Kültür Strateji Uzmanı Zeynep Mete)

Pandemi sonrası dönemde ise çalışanların iş-yaşam dengesi arayışının ücret beklentisinin bile önüne geçtiği belirtiliyor. Anlam, adalet, esneklik ve kişisel gelişim fırsatlarının karşılanmaması durumunda sessiz istifanın kaçınılmaz hale geldiği aktarılıyor.

Çalışan bağlılığı ciddi biçimde düştü

Mete’ye göre sessiz istifa, çalışan bağlılığının ciddi biçimde düştüğünün en görünür işareti. Global araştırmalar da bu tabloyu destekliyor.

Dünya genelinde çalışan bağlılığı oranı 2023’te yüzde 23 iken, 2024 verilerine göre bu oran yüzde 21’e gerilemiş durumda. Türkiye’de ise bağlılık oranı dünya ortalamasının da altında, yaklaşık yüzde 14 seviyesinde seyrediyor.

Bu düşüşün ekonomik etkileri oldukça büyük... Düşük bağlılığın küresel ekonomiye yıllık maliyetinin 8,9 trilyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

Uzmanlara göre bu rakam, sessiz istifanın sadece bir motivasyon sorunu değil; şirketlerin performansını doğrudan etkileyen kritik bir iş verimliliği krizi olduğunu ortaya koyuyor.