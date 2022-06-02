İş dünyasında yeşil dönüşüm için eylem zamanı

Dönüşen Dünyada Liderlik Zirvesi’nde Dünya Gazetesi Koordinatörü Didem Eryar Ünlü moderatörlüğünde düzenlenen “İş dünyasında yeşil dönüşümü yönetmek” konulu panelde İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dildar Edin, Turkcell Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Direktörü İsmail Özbayraktar, THY Yatırımdan ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Levent Konukcu ve Karacasu Tekstil, Yönetim Kurulu Üyesi Burak Arifioğlu konuşmacı olarak yer aldı.

DİLDAR EDİN: BANKACILIK SEKTÖRÜ DÖNÜŞÜM İÇİN YETERLİ KAYNAĞA SAHİP

Aksiyonlar ve kararların hızlı, radikal ve birlikte alınması gerekiyor. Sürdürülebilir kalkınmada 17 amaç var ve bunların gerçekleşmesi için her sene 5-7 trilyon dolar arasında yatırım yapılması lazımdı, şimdi enflasyonist ortamlarda bu rakam 2 trilyon dolar daha arttı. Finansmanlara döndüğümüzde ise gelişmekte olanlarda yüzde 90’larda, gelişmiş ülkelerde ise bu oran yüzde 75’lerde. Ciddi bir finansman ihtiyacı var. Bu ihtiyacını mobilize etmek lazım. Bunun için de ülkelerin kararlılığını ortaya koymak lazım. Türkiye '2053’te net sıfır olacağız' dedi. Bankacılık sektöründe iş dünyasının bu dönüşümü yapmasını sağlayacak kaynak ve kontrol var.

ÖZBAYRAKTAR: VARLIĞIMIZ GELECEĞİMİZİN YOKLUĞU OLMASIN

Sürdürülebilirlik öncelikle özümsenmeli. Sistemi doğru kurmadık, kaynaklar doğru kullanılmıyor ve doğru tüketmiyoruz. Daha iyi bir gelecek diyoruz ama iklim krizi kapıya dayandı. Orman yangınları, seller, salgın hastalıklar aslında tam da bu işi şimdinin konusu yapıyor. Onun için de bir olma birlikte bir şeyler yapmanın önemini ortaya koyuyor. Olumlu etkimizi artırmamız lazım. Bunun için de makro ölçekte yapılacak çok şey var. Özümsemek önemli. 94’te kurulan insan odaklı bir şirketiz ve o günden itibaren önemli sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlikle ilgili güzel işler yapıldı. Sürdürülebilirlik birimi kurduk ve bundan sonrada yapılan işleri konsolide ederek raporlama yapmaya devam edeceğimiz bir yolculuğa çıktık. Sadece yapmamız gereken “varlığımız geleceğimizin yokluğu olmasın”.

KONUKCU: ÇÖZÜM SÜRDÜRÜLEBİLİR YAKIT

THY’de ben işe başladığımda 65 uçak vardı. Şimdi 375uçağı var. Biz mevcut teknolojiler ile üretilen yakıt verimliliği en yüksek uçakları temin etmeye çalışıyoruz. Bu uçaklar yüzde 15 daha az yakıt tüketiyorlar. Bir sonraki yeni nesil uçaklarda hidrojen yakıtı öne çıkacak. THY 2050’de net sıfır emisyon hedefi belirledi. Bunun yolu sürdürülebilir hava yakıtı kullanmak. Bu vesile ile 2 Şubattan itibaren sürdürülebilir havacılık yakıtını kullanmaya başladık. Haftada bir uçuşumuzda yüzde 2 oranında diğer geleneksel yakıtın içine karıştırıp kullanıyoruz. Şu anda bu küçük bir tasarruf. Çalışmalarımız Ar-Ge seviyesinde devam ediyor.

ARİFİOĞLU:MIŞ GİBİ YAPMA ŞANSIMIZ YOK

Gelecek nesle yaşanılabilir bir dünya bırakmamız lazım. Son 40 yılda ekolojik facia yaratıldı. İnsanın alacağı aksiyonlar insan oğlunun başarılı olup olmayacağını belirleyecek. Yeşil dönüşüm şirketlerin sürdürülebilir kalkınma ajandalarında en tepede olmalı. Firmalar üzerine düşeni yapmalı. Yüzde 20 büyümek gibi hedeflerden ziyade, enerjiyi yeşil kaynaklardan sağlamak daha mı doğru diye düşünmeniz lazım. 20 adet hammaddemiz vardı ve bunların hiç biri sürdürülebilir klasmanda değildi. Şimdi 40’a yakın hammaddemizin çok büyük kısmı sürdürülebilir kaynaklardan. Bu çok büyük markaların yukarıdan dayatması ile de oluyor. Bu konuda aksiyon almazsanız bu markalarla çalışamazsınız. Tarihler vermek çok iyi ama bugünden adım atmamız lazım. İnsanoğlu ekoloji ile mutabakatını yırttı attı. Bizim artık mış gibi yapma şansımız yok.